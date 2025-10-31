Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Yaşam Son dakika | 2 yaşındaki bebeğine çamaşır suyu içirmişti! Cani anneye müebbet hapis: Korkunç cinayette yeni detaylar
Giriş Tarihi: 31.10.2025 14:13 Güncelleme Tarihi: 31.10.2025 14:24

Son dakika | 2 yaşındaki bebeğine çamaşır suyu içirmişti! Cani anneye müebbet hapis: Korkunç cinayette yeni detaylar

Son dakika haberi: İstanbul'da cani anne Dilek Çiçek iki yaşındaki bebeği Yunus Emre Çiçek'e çamaşır suyu içirerek hayattan koparmıştı. Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından cinayete ilişkin yürütülen soruşturma tamamlanmış cani annenin ağırlaştırılmış müebbet hapsi talep edilmişti. Açılan dava sonucu yargılamanın sonuna gelindi. Bakırköy 23. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmalar sonucu karar çıktı. O anne müebbet hapis cezasına çarptırıldı.

HUZEYFE ATICI
Son dakika | 2 yaşındaki bebeğine çamaşır suyu içirmişti! Cani anneye müebbet hapis: Korkunç cinayette yeni detaylar

Son dakika haberi... Korkunç olay; Geçtiğimiz yıl Kasım ayında İstanbul'da meydana geldi. 29 Eylül tarihinde fenalaşarak hastaneye kaldırılan iki yaşındaki Yunus Emre Çiçek, yapılan tüm müdahalelere rağmen yaklaşık 2 ay sonra 14 Kasımda vefat etti. Şüpheli ölüm üzerine Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma başlatıldı.

Son dakika | 2 yaşındaki bebeğine çamaşır suyu içirmişti! Cani anneye müebbet hapis: Korkunç cinayette yeni detaylar

CANİ ANNE BABA GÖZALTINA ALINDI

Soruşturma kapsamında şüpheli sıfatı ile evlilik dışı ilişki sonucu meydana gelen Yunus Emre Çiçek'in biyolojik anne ve babası gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden Dilek Çicek tutuklanarak cezaevine gönderildi. Baba Yılmaz Efe ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Son dakika | 2 yaşındaki bebeğine çamaşır suyu içirmişti! Cani anneye müebbet hapis: Korkunç cinayette yeni detaylar

KAN DONDURAN GERÇEK RAPORDA ORTAYA ÇIKTI

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında istenen Adli Tıp Kurumu raporunda bebek Yunus Emre Çiçek'in ölümünün koroziv madde (aşındırıcı ya da yüzeyi tahrip edici maddeler) içimi sonrası meydana geldiği tespit edildi.

Son dakika | 2 yaşındaki bebeğine çamaşır suyu içirmişti! Cani anneye müebbet hapis: Korkunç cinayette yeni detaylar

ÇORBASINA BİLE KATMIŞ

Raporda şu ifadeler yer aldı: "Çocuğun 27 Eylül tarihinde koroziv madde içimi sonrası meydana gelen yaralanması ile 14 Kasım tarihinde gerçekleşen ölümü arasında illiyet bağı bulunduğu, çocuğun ölüm olayında 27 Eylül'de koroviz madde içmeye bağlı zehirlenme dışında başka bir ortak neden bulunmadığı tespit edildi." Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı da rapor doğrultusunda bebeğin annesi Dilek Çiçek tarafından içeceğine ve çorbasına çamaşır suyu katılmak suretiyle öldüğünü tespit etti.

Son dakika | 2 yaşındaki bebeğine çamaşır suyu içirmişti! Cani anneye müebbet hapis: Korkunç cinayette yeni detaylar

KORKUNÇ CİNAYETİ İTİRAF ETTİ

Cani anne Dilek Çiçek, soruşturma kapsamında birden fazla çelişkili ifade verdi.

Çiçek, ifadelerinden birinde ise öz oğlunu öldürdüğünü şu cümlelerle anlattı: "Yunus Emre, Yılmaz Efe ile evlilik dışı ilişkim sonucu doğan çocuğum. Kendisi çocuğu kabul etmedi ve babalık davası da açtım. Oğlum benimle kalıyordu. Bir süre Kırıkkale'de yaşadık. Bir gün annem ile tartışınca İstanbul'a geldim. Eylül ayının sonlarına doğru ablam Remziye Çiçek'in evinde kaldığım sıralarda evde tek olduğum bir gün psikolojik sorunların da etkisi ile kimsenin olmadığı bir sırada banyodan çamaşır suyunu alarak bebeğimin biberonuna ve çorbasının bulunduğu tabağa döktüm. Sonra da bunları oğluma içirdim. Sonra da onu giydirdim ve parka çıktık. Babası da geldi. Parktayken oğlum yeşil renkte kusmaya başladı. Hastaneye kaldırdık ve devam eden süreçte de öldü. Eşimden korktuğum için yaptığımı sakladım. Ablam Remziye Çiçek'e ben iftira attım. Kendisinin olayla ilgisi yok. Oğluma çamaşır suyu içirdiğim için çok pişmanım"

Son dakika | 2 yaşındaki bebeğine çamaşır suyu içirmişti! Cani anneye müebbet hapis: Korkunç cinayette yeni detaylar

AĞIRLAŞTIRILMIŞ MÜEBBET HAPSİ İSTENDİ

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı korkunç cinayete ilişkin olarak yürüttüğü soruşturmayı tamamladı. Hazırlanan iddianamede cani anne Dilek Çiçek'in, 'kasten öldürme' öldürme suçunun nitelikli halleri olan 'çocuğu kasten öldürmek' ve 'altsoydan akrabayı kasten öldürmek' maddelerinden ağırlaştırılmış müebbet hapsi istendi. İddianame Bakırköy Ağır Ceza Mahkemesi tarafından kabul edildi.

MÜEBBET HAPİS CEZASINA ÇARPTIRILDI

Bakırköy 23. Ağır Ceza Mahkemesi'nde yapılan yargılamaların ardından davada karar çıktı. Anne Dilek Çicek, 'çocuğa ve altsoya karşı kasten öldürme' suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırıldı. Mahkeme sanığın şahsi ve sosyal durumu, sabıkasız kişiliği ile cezanın geleceği üzerindeki olası etkilerini lehine takdiri indirim nedeni kabul ederek Çiçek'i müebbet hapis cezasına çarptırdı. Çiçek'in tutukluluk halinin ise devamına karar verildi.