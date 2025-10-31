Haberler
Son dakika | 2 yaşındaki bebeğine çamaşır suyu içirmişti! Cani anneye müebbet hapis: Korkunç cinayette yeni detaylar
Giriş Tarihi: 31.10.2025 14:13
Güncelleme Tarihi: 31.10.2025 14:24
Son dakika haberi: İstanbul'da cani anne Dilek Çiçek iki yaşındaki bebeği Yunus Emre Çiçek'e çamaşır suyu içirerek hayattan koparmıştı. Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından cinayete ilişkin yürütülen soruşturma tamamlanmış cani annenin ağırlaştırılmış müebbet hapsi talep edilmişti. Açılan dava sonucu yargılamanın sonuna gelindi. Bakırköy 23. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmalar sonucu karar çıktı. O anne müebbet hapis cezasına çarptırıldı.