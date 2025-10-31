Son dakika | 2 yaşındaki bebeğine çamaşır suyu içirmişti! Cani anneye müebbet hapis: Korkunç cinayette yeni detaylar

KORKUNÇ CİNAYETİ İTİRAF ETTİ

Cani anne Dilek Çiçek, soruşturma kapsamında birden fazla çelişkili ifade verdi.

Çiçek, ifadelerinden birinde ise öz oğlunu öldürdüğünü şu cümlelerle anlattı: "Yunus Emre, Yılmaz Efe ile evlilik dışı ilişkim sonucu doğan çocuğum. Kendisi çocuğu kabul etmedi ve babalık davası da açtım. Oğlum benimle kalıyordu. Bir süre Kırıkkale'de yaşadık. Bir gün annem ile tartışınca İstanbul'a geldim. Eylül ayının sonlarına doğru ablam Remziye Çiçek'in evinde kaldığım sıralarda evde tek olduğum bir gün psikolojik sorunların da etkisi ile kimsenin olmadığı bir sırada banyodan çamaşır suyunu alarak bebeğimin biberonuna ve çorbasının bulunduğu tabağa döktüm. Sonra da bunları oğluma içirdim. Sonra da onu giydirdim ve parka çıktık. Babası da geldi. Parktayken oğlum yeşil renkte kusmaya başladı. Hastaneye kaldırdık ve devam eden süreçte de öldü. Eşimden korktuğum için yaptığımı sakladım. Ablam Remziye Çiçek'e ben iftira attım. Kendisinin olayla ilgisi yok. Oğluma çamaşır suyu içirdiğim için çok pişmanım"