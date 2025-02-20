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SON DAKİKA: 20 Şubat kar tatili olan iller peş peşe duyuruldu! İşte Valiliklerden yapılan açıklamalar
Giriş Tarihi: 20.02.2025 09:35
Güncelleme Tarihi: 20.02.2025
09:54
SON DAKİKA: 20 Şubat kar tatili olan iller peş peşe duyuruldu! İşte Valiliklerden yapılan açıklamalar
Son dakika haberleri: Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün uyarılarının ardından 'Altay' kar fırtınası dün yurda giriş yaptı. Olumsuz hava koşulları nedeniyle İstanbul başta olmak üzere birçok ilde eğitime bir gün ara verildi. Peki hangi illerde okullar tatil edildi? İşte valiliklerden yapılan açıklamalar ve son dakika haberinin detayları...