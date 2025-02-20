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Haberler Yaşam SON DAKİKA: 20 Şubat kar tatili olan iller peş peşe duyuruldu! İşte Valiliklerden yapılan açıklamalar
Giriş Tarihi: 20.02.2025 09:35 Güncelleme Tarihi: 20.02.2025 09:54

SON DAKİKA: 20 Şubat kar tatili olan iller peş peşe duyuruldu! İşte Valiliklerden yapılan açıklamalar

Son dakika haberleri: Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün uyarılarının ardından 'Altay' kar fırtınası dün yurda giriş yaptı. Olumsuz hava koşulları nedeniyle İstanbul başta olmak üzere birçok ilde eğitime bir gün ara verildi. Peki hangi illerde okullar tatil edildi? İşte valiliklerden yapılan açıklamalar ve son dakika haberinin detayları...

SON DAKİKA: 20 Şubat kar tatili olan iller peş peşe duyuruldu! İşte Valiliklerden yapılan açıklamalar

Son dakika haberleri: Yurt genelinde etkili olan kar yağışı nedeniyle İstanbul başta olmak üzere birçok ilde eğitime bir gün ara verildi. İşte okulların tatil olduğu iller ve son dakika haberinin detayları...

SON DAKİKA: 20 Şubat kar tatili olan iller peş peşe duyuruldu! İşte Valiliklerden yapılan açıklamalar

İSTANBUL

Vali Gül, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan verilere göre, il genelinde yoğun kar yağışı ve buzlanma beklendiğini belirtti.

Gül, "Öğrencilerimizin ve vatandaşlarımızın güvenliği göz önünde bulundurularak 20 Şubat 2025 günü İstanbul genelinde tüm eğitim kurumlarında (anaokulu, ilkokul, ortaokul ve liselerde) eğitim-öğretime ara verilmiştir. Ayrıca, kamu kurumlarında görev yapan engelli, 8 yaş altı çocuğu bulunan kadın çalışanlar ve hamile personel de idari izinli sayılacaktır." bilgisini paylaştı.

Vali Gül, ayrıca vatandaşların dikkatli ve tedbirli olmaları, zorunlu olmadıkça özel araçlarıyla trafiğe çıkmamaları uyarısında bulundu.

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SON DAKİKA: 20 Şubat kar tatili olan iller peş peşe duyuruldu! İşte Valiliklerden yapılan açıklamalar

MUŞ

Muş'ta da olumsuz hava koşulları nedeniyle il genelinde eğitim öğretime bugün ara verildi.

Valilikten yapılan açıklamada, son meteorolojik değerlendirmeye göre, kentte kar yağışının etkisini sürdürmesinin beklendiği belirtildi.

Buzlanma tehlikesinin de bulunması nedeniyle il genelinde üniversiteler hariç resmi ve özel tüm eğitim kurumlarında eğitim öğretime bugün ara verildiği bildirilen açıklamada, kamu kurumlarında çalışan hamile ve engelliler ile anaokulu ve kreşe giden çocuğu bulunan kadın personelin de idari izinli sayılacağı kaydedildi.

SON DAKİKA: 20 Şubat kar tatili olan iller peş peşe duyuruldu! İşte Valiliklerden yapılan açıklamalar

KIRKLARELİ

Kırklareli'nin Demirköy ilçesinde, yoğun kar yağışı nedeniyle eğitime bugün ara verildi. Demirköy Kaymakamlığından yapılan açıklamada, devam eden yoğun kar yağışı ve buzlanma sebebiyle ilçe genelinde tüm eğitim kurumlarında eğitime bugün ara verildiği belirtildi.

Açıklamada, hamile ve engelli kamu personelinin de bugün izinli sayılacağı kaydedildi. Vize ilçesinde de eğitime bugün ara verilmişti.

SON DAKİKA: 20 Şubat kar tatili olan iller peş peşe duyuruldu! İşte Valiliklerden yapılan açıklamalar

SİİRT

Siirt'in Baykan, Pervari ve Şirvan ilçelerinde kar yağışı nedeniyle taşımalı eğitime bugün ara verildi.

Vali Kemal Kızılkaya, sosyal medyadan yaptığı paylaşımda, Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan verilere göre bugün kent genelinde yoğun kar yağışı ve buzlanma beklendiğini belirtti.

Olumsuz hava koşulları nedeniyle Baykan, Pervari ve Şirvan ilçelerinde taşımalı eğitime bugün ara verildiğini bildiren Kızılkaya, "Vatandaşlarımızın, sürücülerimizin hava koşullarına uygun olarak trafiğe çıkmaları ve her türlü ihtiyaç halinde 7/24 bizlere 112 Acil Çağrı Merkezi yoluyla ulaşabileceklerini hatırlatmak isterim." ifadesini kullandı.

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