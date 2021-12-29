SON DAKİKA: 2021 Aralık ayı enflasyon oranı ne zaman açıklanacak? Aralık ayı enflasyon beklentisi nedir?

Türkiye Aralık ayı enflasyon verisine kilitlenmiş durumda. Emekli ve memur maaşlarını doğrudan etkileyecek yılın son enflasyon verisi için artık sayılı günler kaldı. Vatandaşlar, 2021 Aralık ayı enflasyon oranı ne zaman açıklanacak? Aralık ayı enflasyon beklentisi nedir sorularına yanıt arıyor. Bilindiği üzere enflasyon oranları TÜİK tarafından açıklanıyor. Aralık ayı enflasyon verisinin belli olması ile birlikte, 2021 yılının ikinci altı aylık enflasyon oranları belli olacak. Peki, 2021 Aralık ayı enflasyon oranı ne zaman açıklanacak? Aralık ayı enflasyon beklentisi nedir?