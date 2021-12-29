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Haberler Yaşam SON DAKİKA: 2021 Aralık ayı enflasyon oranı ne zaman açıklanacak? Aralık ayı enflasyon beklentisi nedir?
Giriş Tarihi: 29.12.2021 09:21 Güncelleme Tarihi: 29.12.2021 09:21

SON DAKİKA: 2021 Aralık ayı enflasyon oranı ne zaman açıklanacak? Aralık ayı enflasyon beklentisi nedir?

Türkiye Aralık ayı enflasyon verisine kilitlenmiş durumda. Emekli ve memur maaşlarını doğrudan etkileyecek yılın son enflasyon verisi için artık sayılı günler kaldı. Vatandaşlar, 2021 Aralık ayı enflasyon oranı ne zaman açıklanacak? Aralık ayı enflasyon beklentisi nedir sorularına yanıt arıyor. Bilindiği üzere enflasyon oranları TÜİK tarafından açıklanıyor. Aralık ayı enflasyon verisinin belli olması ile birlikte, 2021 yılının ikinci altı aylık enflasyon oranları belli olacak. Peki, 2021 Aralık ayı enflasyon oranı ne zaman açıklanacak? Aralık ayı enflasyon beklentisi nedir?

SON DAKİKA: 2021 Aralık ayı enflasyon oranı ne zaman açıklanacak? Aralık ayı enflasyon beklentisi nedir?

2021 Aralık ayı enflasyon oranı ne zaman açıklanacak? Aralık ayı enflasyon beklentisi nedir soruları vatandaşlar tarafından merak ediliyor. Türkiye İstatistik Kurumu'nun güncel rakamları açıklamasıyla birlikte memur ve emekli maaşlarına uygulanacak zam oranı tespit edilecek. Peki, 2021 Aralık ayı enflasyon oranı ne zaman açıklanacak? Aralık ayı enflasyon beklentisi nedir?

SON DAKİKA: 2021 Aralık ayı enflasyon oranı ne zaman açıklanacak? Aralık ayı enflasyon beklentisi nedir?

2021 ARALIK ENFLASYON ORANI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Aralık ayı enflasyon TÜİK tarafından 3 Ocak 2021 Pazartesi günü duyurulacak. Saat 10:00'da verilerin açıklanmasının ardından memurlar ile emeklilerin alacakları enflasyon farkı kesinleşecek.

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SON DAKİKA: 2021 Aralık ayı enflasyon oranı ne zaman açıklanacak? Aralık ayı enflasyon beklentisi nedir?

Verilerin tespit edilmesi için aralık ayının tamamlanması ve TÜİK'in ölçümlerinin gerçekleştirilmesi beklenecek.

SON DAKİKA: 2021 Aralık ayı enflasyon oranı ne zaman açıklanacak? Aralık ayı enflasyon beklentisi nedir?

ARALIK 2021 ENFLASYON BEKLENTİSİ NE?

Aralık ayında enflasyonun diğer aylar baz alındığında aylık olarak yüzde 3 ile yüzde 6 arasında olması bekleniyor.

SON DAKİKA: 2021 Aralık ayı enflasyon oranı ne zaman açıklanacak? Aralık ayı enflasyon beklentisi nedir?

Aralık verileri öncesinde yıllık enflasyon yüzde 21.31 seviyesinde yer alıyor.

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