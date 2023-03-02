SON DAKİKA: 2023 YÖKDİL/1, YDS/1, TUS/1 ve MSÜ sınavları iptal mi, ertelendi mi, ne zaman yapılacak? ÖSYM’den flaş açıklama!

ÖSYM 2023 YÖKDİL/1, YDS/1, TUS/1 ve MSÜ Aday Belirleme Sınavı ile ilgili önemi bir açıklamada bulundu. Yapılan açıklamaya göre, ülkemizde yaşanan deprem felaketi nedeniyle ertelenen bazı sınavların tarihleri değiştirildi. Öte yandan alınan yeni karar doğrultusunda bazı sınav merkezlerinde değişiklik yapıldı. Bu gelişme sonrası söz konusu sınavlara katılacak olan adaylar, yeni sınav tarihleri ve merkezleri hakkında araştırmalarına başladı. Peki, 2023 YÖKDİL/1, YDS/1, TUS/1 ve MSÜ Aday Belirleme Sınavı iptal mi, ne zaman yapılacak, hangi illerde? İşte ÖSYM son dakika açıklaması…