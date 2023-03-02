SON DAKİKA: 2023 YÖKDİL/1, YDS/1, TUS/1 ve MSÜ sınavları iptal mi, ertelendi mi, ne zaman yapılacak? ÖSYM’den flaş açıklama!

ÖSYM, bu yıl içerisinde düzenlenecek olan YÖKDİL/1, YDS/1, TUS/1 ve MSÜ Aday Belirleme Sınavı ilgili bir son dakika duyurusu yayınladı. Yapılan açıklamada Kahramanmaraş merkezli depremler nedeniyle yıkım meydana gelen 4 ilde YÖKDİL/1, YDS/1, TUS/1 ve MSÜ Aday Belirleme Sınavı merkezlerinin değiştirildiği bildirildi. Buna göre söz konusu sınavlara katılım sağlayacak olan adaylar farklı illerden sınav bölgesi seçecek. Peki, 2023 YÖKDİL/1, YDS/1, TUS/1 ve MSÜ sınavı iptal mi, ertelendi mi, ne zaman ve hangi illerde yapılacak? İşte, ÖSYM'den gelen o açıklama...