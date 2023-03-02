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Haberler Yaşam SON DAKİKA: 2023 YÖKDİL/1, YDS/1, TUS/1 ve MSÜ sınavları iptal mi, ertelendi mi, ne zaman yapılacak? ÖSYM'den flaş açıklama!
Giriş Tarihi: 02.03.2023 13:41 Güncelleme Tarihi: 02.03.2023 14:15

SON DAKİKA: 2023 YÖKDİL/1, YDS/1, TUS/1 ve MSÜ sınavları iptal mi, ertelendi mi, ne zaman yapılacak? ÖSYM'den flaş açıklama!

ÖSYM 2023 YÖKDİL/1, YDS/1, TUS/1 ve MSÜ Aday Belirleme Sınavı ile ilgili önemi bir açıklamada bulundu. Yapılan açıklamaya göre, ülkemizde yaşanan deprem felaketi nedeniyle ertelenen bazı sınavların tarihleri değiştirildi. Öte yandan alınan yeni karar doğrultusunda bazı sınav merkezlerinde değişiklik yapıldı. Bu gelişme sonrası söz konusu sınavlara katılacak olan adaylar, yeni sınav tarihleri ve merkezleri hakkında araştırmalarına başladı. Peki, 2023 YÖKDİL/1, YDS/1, TUS/1 ve MSÜ Aday Belirleme Sınavı iptal mi, ne zaman yapılacak, hangi illerde? İşte ÖSYM son dakika açıklaması…

SON DAKİKA: 2023 YÖKDİL/1, YDS/1, TUS/1 ve MSÜ sınavları iptal mi, ertelendi mi, ne zaman yapılacak? ÖSYM’den flaş açıklama!

ÖSYM, bu yıl içerisinde düzenlenecek olan YÖKDİL/1, YDS/1, TUS/1 ve MSÜ Aday Belirleme Sınavı ilgili bir son dakika duyurusu yayınladı. Yapılan açıklamada Kahramanmaraş merkezli depremler nedeniyle yıkım meydana gelen 4 ilde YÖKDİL/1, YDS/1, TUS/1 ve MSÜ Aday Belirleme Sınavı merkezlerinin değiştirildiği bildirildi. Buna göre söz konusu sınavlara katılım sağlayacak olan adaylar farklı illerden sınav bölgesi seçecek. Peki, 2023 YÖKDİL/1, YDS/1, TUS/1 ve MSÜ sınavı iptal mi, ertelendi mi, ne zaman ve hangi illerde yapılacak? İşte, ÖSYM'den gelen o açıklama...

SON DAKİKA: 2023 YÖKDİL/1, YDS/1, TUS/1 ve MSÜ sınavları iptal mi, ertelendi mi, ne zaman yapılacak? ÖSYM’den flaş açıklama!

SON DAKİKA: 2023 MSÜ, YÖKDİL/1, YDS/1, TUS/1 VE MSÜ SINAVLARI İPTAL Mİ?

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından yapılan açıklamaya göre, iki yıkıcı Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen Adıyaman, Hatay, Kahramanmaraş ve Malatya'da YÖKDİL/1, YDS/1, TUS/1 ve MSÜ Aday Belirleme ınavı yapılamayacak. Adayların farklı illerden sınav merkezi seçmesi gerekecek.

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SON DAKİKA: 2023 YÖKDİL/1, YDS/1, TUS/1 ve MSÜ sınavları iptal mi, ertelendi mi, ne zaman yapılacak? ÖSYM’den flaş açıklama!

ÖSYM SINAV BAŞVURU TARİHLERİ 2023

Adıyaman, Hatay, Kahramanmaraş ve Malatya sınav merkezlerinde sınava girmek için tercihte bulunan adaylar,

MSÜ sınavı için 1-6 Mart 2023 tarihleri arasında,

YÖKDİL/1 sınavı için 2-6 Mart 2023 tarihleri arasında,

YDS/1 sınavı için 8-9 Mart 2023 tarihleri arasında,

TUS/1 sınavı için 1-8 Mart 2023 tarihleri arasında geç başvuru yapabilecek.

Bu illerde sınavların yapılamaması nedeniyle, daha önce bu illeri sınav merkezi olarak seçen adaylar, sınav merkezlerini değiştirmek zorunda olup Türkiye'deki diğer merkezlerden istediklerini sınav merkezi olarak seçebilecek.

SON DAKİKA: 2023 YÖKDİL/1, YDS/1, TUS/1 ve MSÜ sınavları iptal mi, ertelendi mi, ne zaman yapılacak? ÖSYM’den flaş açıklama!

ADAYLAR TERCİHLERİNİ ÖSYM AİS SİSTEMİ ÜZERİNDEN GÜNCELLEYEBİLECEK

Adaylar, ÖSYM Aday İşlemleri Sisteminden (https://ais.osym.gov.tr) ve mobil uygulamasından sınav merkezi tercihlerini güncelleyebilecek.

Sınavlarla ilgili değişiklik ve düzenlemeler, ÖSYM web sitesinden takip edilebilecek.

SON DAKİKA: 2023 YÖKDİL/1, YDS/1, TUS/1 ve MSÜ sınavları iptal mi, ertelendi mi, ne zaman yapılacak? ÖSYM’den flaş açıklama!

YÖKDİL NE ZAMAN?

Yükseköğretim Kurumları Yabancı Dil Sınavı (2023-YÖKDİL/1) 26 Mart 2023 tarihinde gerçekleştirilecek. YÖKDİL geç başvuruları 2-6 Mart 2023 tarihleri arasında alınacak.

ÖSYM Yönetim Kurulunun kararıyla, Adıyaman, Malatya, Kahramanmaraş ve Hatay illerinde 2023-YÖKDİL/1sınavı yapılmayacak. 2023-YÖKDİL/1 sınavına Adıyaman, Malatya, Kahramanmaraş ve Hatay sınav merkezlerinde girmek için tercihte bulunan adayların, sınav merkezi tercihlerini güncellemeleri gerekmektedir.

2023-YÖKDİL/1 sınavına başvuran tüm adaylar, 2-6 Mart 2023 tarihleri arasında 6 Mart 2023 tarihi saat 23.59'a kadar ÖSYM Aday İşlemleri Sisteminden (https://ais.osym.gov.tr) ve Mobil Uygulamasından sınav merkezi tercihlerini güncelleyebilecek.

Adıyaman, Malatya, Kahramanmaraş, Hatay sınav merkezlerinde sınava girmek için tercihte bulunan ancak belirtilen sürede sınav merkezi tercihini güncellemeyen adaylardan sınav merkezi Malatya olan adaylar Elazığ ilinde; sınav merkezi Adıyaman olan adaylar Şanlıurfa ilinde; sınav merkezi Hatay olan adaylar Adana ilinde; sınav merkezi Kahramanmaraş olan adaylar Gaziantep ilinde sınava alınacak.

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