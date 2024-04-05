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SON DAKİKA | 29 kişinin öldüğü 'Masquerade' yangınında şüphelilerin mahkeme ifadesi ortaya çıktı! Şok sözler: Kendimizi zor dışarı attık...
Giriş Tarihi: 05.04.2024 21:16
Güncelleme Tarihi: 05.04.2024
21:35
SON DAKİKA | 29 kişinin öldüğü 'Masquerade' yangınında şüphelilerin mahkeme ifadesi ortaya çıktı! Şok sözler: Kendimizi zor dışarı attık...
Son dakika haberi... Beşiktaş'taki gece kulübünde tadilat sırasında çıkan ve 29 kişinin ölümüne neden olan yangına ilişkin mahkemeye sevk edilen 9 şüphelinin ifadeleri ortaya çıktı...