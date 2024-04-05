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Haberler Yaşam SON DAKİKA | 29 kişinin öldüğü 'Masquerade' yangınında şüphelilerin mahkeme ifadesi ortaya çıktı! Şok sözler: Kendimizi zor dışarı attık...
Giriş Tarihi: 05.04.2024 21:16 Güncelleme Tarihi: 05.04.2024 21:35

SON DAKİKA | 29 kişinin öldüğü 'Masquerade' yangınında şüphelilerin mahkeme ifadesi ortaya çıktı! Şok sözler: Kendimizi zor dışarı attık...

Son dakika haberi... Beşiktaş'taki gece kulübünde tadilat sırasında çıkan ve 29 kişinin ölümüne neden olan yangına ilişkin mahkemeye sevk edilen 9 şüphelinin ifadeleri ortaya çıktı...

Deniz YUSUFOĞLU
SON DAKİKA | 29 kişinin öldüğü ’Masquerade’ yangınında şüphelilerin mahkeme ifadesi ortaya çıktı! Şok sözler: Kendimizi zor dışarı attık...

Son dakika haberi! Yangın soruşturması kapsamında gözaltına alınan 11 şüpheliden 2'si savcılıktan serbest bırakılırken, 9'u tutuklanması talebiyle mahkemeye sevk edildi.

SON DAKİKA | 29 kişinin öldüğü ’Masquerade’ yangınında şüphelilerin mahkeme ifadesi ortaya çıktı! Şok sözler: Kendimizi zor dışarı attık...

Nöbetçi hakimlikçe sorgulanan şüphelilerden 8'i 'Taksirle birden fazla kişinin ölümüne neden olmak' suçundan tutuklanırken, şüpheli Fatma Dörtgöl adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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SON DAKİKA | 29 kişinin öldüğü ’Masquerade’ yangınında şüphelilerin mahkeme ifadesi ortaya çıktı! Şok sözler: Kendimizi zor dışarı attık...

"ÖĞRETMENLİK YAPIYORUM"

Kağıt üzerinde şirket ortaklarından olduğu belirtilen şüpheli Fatma Dörtgül aslen öğretmenlik yaptığını ve şirketle ilgili hiçbir şey bilmediğini belirterek suçlamaları kabul etmediğini ileri sürdü.

Şüpheli Çağatay Altunel, olay günü orada olmadığını, yangını telefondan öğrendiğini, malzemeyi toparlamak için işletmeye gideceğini, ancak daha önce gelmek durumunda kaldığını söyleyerek serbest bırakılmayı talep etti. Şüphelilerden İsmet Şen ise mesul müdürlüğünün 6 ay önce bittiğini, imza yetkisinin de olmadığını, işletmede işçi olarak çalıştığını ifade etti.

SON DAKİKA | 29 kişinin öldüğü ’Masquerade’ yangınında şüphelilerin mahkeme ifadesi ortaya çıktı! Şok sözler: Kendimizi zor dışarı attık...

"KENDİMİZİ ZOR DIŞARI ATTIK"

Şüpheli Mehmet Menduh Ceylan ise, "5-6 yıllık arkadaşlarımızı kaybettik, üzgünüz, içerideydim 2-3 arkadaşımla birlikte kendimizi zor dışarı attık, biz yangını 2 kişinin söndürdüğünü gördük. Ben muhasebeciyim, tekrar girerken elektrik kesildi ve cep telefonumun ışığı ile diğer kapıdan çıktım, arkadaşlarımın cenazelerine gitmek istiyorum" diyerek suçlamaları reddetti.

SON DAKİKA | 29 kişinin öldüğü ’Masquerade’ yangınında şüphelilerin mahkeme ifadesi ortaya çıktı! Şok sözler: Kendimizi zor dışarı attık...

Şüpheli Sibel Çelik suçlamayı kabul etmediğini, orada çıkan yangınla ilişkilerinin bulunmadığını, orada 3 arkadaşını kaybettiğini, bunun acısını yaşadığını ve serbest bırakılmayı istediğini kaydetti. Şüpheli Sibel Çelik'in avukatı, müvekkilinin sattığı platformun yangınla alakasının olmadığını, yangınla veya yangının büyümesiyle alakası olmayan bir insanın sattığı şey nedeniyle tutuklanması için sevk edilmesinin hukuk ayıbı olduğunu ifade etti.

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