SON DAKİKA | 29 kişinin öldüğü ’Masquerade’ yangınında şüphelilerin mahkeme ifadesi ortaya çıktı! Şok sözler: Kendimizi zor dışarı attık...

"ÖĞRETMENLİK YAPIYORUM"

Kağıt üzerinde şirket ortaklarından olduğu belirtilen şüpheli Fatma Dörtgül aslen öğretmenlik yaptığını ve şirketle ilgili hiçbir şey bilmediğini belirterek suçlamaları kabul etmediğini ileri sürdü.

Şüpheli Çağatay Altunel, olay günü orada olmadığını, yangını telefondan öğrendiğini, malzemeyi toparlamak için işletmeye gideceğini, ancak daha önce gelmek durumunda kaldığını söyleyerek serbest bırakılmayı talep etti. Şüphelilerden İsmet Şen ise mesul müdürlüğünün 6 ay önce bittiğini, imza yetkisinin de olmadığını, işletmede işçi olarak çalıştığını ifade etti.