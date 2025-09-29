Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Giriş Tarihi: 29.09.2025 07:41 Güncelleme Tarihi: 29.09.2025 07:42

SON DAKİKA | 50 bin dolara vatandaşlık satmışlardı! SABAH yeni detaylara ulaştı: Suç şebekesi vekaletle vatandaşlık verip...

Son dakika haberi: Yabancı uyruklu kişilere usulsüz şekilde Türk vatandaşlığı aldıran şebeke operasyon yapılmış 116 şüpheliden 49'u tutuklanmıştı. SABAH, o suç şebekesine ilişkin yeni detaylara ulaştı.

Emir SOMER
Son dakika haberi: Usulsüz yollarla yabancı uyruklu kişilere Türk vatandaşlığı aldıran şebekenin Çin uyruklu bazı kişilerden vekalet alarak tüm işlemlerini usulsüz olarak gerçekleştirip, kimlik ve pasaportları kargoyla bu kişilere gönderdiği belirlendi.

Şebekeye yönelik 19 ilde yapılan operasyonda gözaltına alınan 116 şüpheliden 49'u tutuklanmıştı. SABAH, o suç şebekesine ilişkin yeni detaylara ulaştı.

Edinilen bilgilere göre; vatandaşlık almak isteyen Çin uyruklu bazı kişiler, irtibata geçtikleri şebekenin avukatlarına vekalet verdi.

Avukatlar ise söz konusu kişilerin üzerine gayrimenkul alımı yapılmış gibi gösterdi ve usulsüz olan işlemleri yürüttü. İşlemler gerçek veya sahte vekaletlerle yapıldı.

Vatandaşlık alan Çin uyruklu kişilere kimlik ve pasaportları kargo yoluyla yollandı.

Türkiye'ye gelmeden Türk Vatandaşı olan bazı Çin uyruklu kişilerin gerçek kimliklerine ulaşan İstanbul Emniyeti'ne bağı olan Göçmen Kaçakçılığı Şube Müdürlüğü Polisleri detaylı ve titiz incelemelerle bütün usulsüzlükleri ve işlemleri bir bir deşifre etti.

Usulsüzlüklerle verilen vatandaşlıkların iptal edileceği vurgulandı.