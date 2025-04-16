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SON DAKİKA | ABD-Adana hattında çocuk istismarı operasyonu! Çete lideri “John De Vil" lakaplı Mehmet Bozüyük çıktı
Giriş Tarihi: 16.04.2025 07:32
Güncelleme Tarihi: 16.04.2025
07:33
SON DAKİKA | ABD-Adana hattında çocuk istismarı operasyonu! Çete lideri “John De Vil" lakaplı Mehmet Bozüyük çıktı
Son dakika haberi: İnternetin karanlık dünyası olarak bilinen darknette yüzbinlerce üyesine çocuk istismarı görüntüleri servis eden küresel şebeke Amerika'da siber suçlarla mücadele uzmanlarının aylar süren yoğun çabaları sonucu çökertildi. 8 kişinin tutuklandığı operasyonda 1.2 milyon video ele geçirilirken, çetenin liderinin "John De Vil" lakaplı Adana'da yaşayan evli ve iki çocuk babası Mehmet Bozüyük olduğu ortaya çıktı.