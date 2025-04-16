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Haberler Yaşam SON DAKİKA | ABD-Adana hattında çocuk istismarı operasyonu! Çete lideri “John De Vil" lakaplı Mehmet Bozüyük çıktı
Giriş Tarihi: 16.04.2025 07:32 Güncelleme Tarihi: 16.04.2025 07:33

SON DAKİKA | ABD-Adana hattında çocuk istismarı operasyonu! Çete lideri “John De Vil" lakaplı Mehmet Bozüyük çıktı

Son dakika haberi: İnternetin karanlık dünyası olarak bilinen darknette yüzbinlerce üyesine çocuk istismarı görüntüleri servis eden küresel şebeke Amerika'da siber suçlarla mücadele uzmanlarının aylar süren yoğun çabaları sonucu çökertildi. 8 kişinin tutuklandığı operasyonda 1.2 milyon video ele geçirilirken, çetenin liderinin "John De Vil" lakaplı Adana'da yaşayan evli ve iki çocuk babası Mehmet Bozüyük olduğu ortaya çıktı.

Ümit Erkan DEMİRCAN
SON DAKİKA | ABD-Adana hattında çocuk istismarı operasyonu! Çete lideri John De Vil lakaplı Mehmet Bozüyük çıktı

Son dakika haberi: Son yılların en büyük siber operasyonu; geçtiğimiz Temmuz ayında Florida Kolluk Kuvvetleri Departmanı'nın, tiktok'ta çocuk cinsel istismarı reklamları yaptığı tespit edilen bir web sitesini soruşturmasıyla başladı.

SON DAKİKA | ABD-Adana hattında çocuk istismarı operasyonu! Çete lideri John De Vil lakaplı Mehmet Bozüyük çıktı

Sitenin; 100 dolar karşılığında özel internet sunucuları ile erişim sağlanan ve illegal internet ağı olarak bilinen "Dark/Deep Web" üzerinden, çocuk istismarına ulaşım sağladığını belirleyen ajanlar, 39 yaşındaki Krunalkumar Modi'nin ismine ulaştı.

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SON DAKİKA | ABD-Adana hattında çocuk istismarı operasyonu! Çete lideri John De Vil lakaplı Mehmet Bozüyük çıktı

Sitenin weri tabanının kontrol eden ve erişim izni sağlayan kişinin Modi olduğunu tespit eden polis, "Kirli yüz" operasyonu için düğmeye bastı. New Jersey'de Modi'nin yaşadığı eve düzenlenen baskında daha çok bebeklerin yer aldığı 1.2 milyon adet 6 terabayttan fazla videoya ulaşılırken, milyonlarca kişinin ise siteye üye olduğu tespit edildi.

SON DAKİKA | ABD-Adana hattında çocuk istismarı operasyonu! Çete lideri John De Vil lakaplı Mehmet Bozüyük çıktı

Modi'nin verdiği bilgiler ve evde ele geçirilen materyaller sayesinde soruşturmayı derinleştiren polis, şebekenin kasasının Ximena Maqueda olduğunu tespit etti. Kanada ve bir çok ülkede yapılan aramalarda ise 8 kişi gözaltına alındı.

SON DAKİKA | ABD-Adana hattında çocuk istismarı operasyonu! Çete lideri John De Vil lakaplı Mehmet Bozüyük çıktı

OPERASYON TÜRKİYE'YE UZANDI

Gözaltına alınan örgütün üst düzey yöneticilerinin telefonlarında yapılan incelemelerde ise çetenin liderinin "John De Vil" lakaplı Adana'da yaşayan evli ve iki çocuk babası Mehmet Bozüyük olduğu belirlendi.