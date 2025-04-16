SON DAKİKA | ABD-Adana hattında çocuk istismarı operasyonu! Çete lideri “John De Vil" lakaplı Mehmet Bozüyük çıktı

Sitenin weri tabanının kontrol eden ve erişim izni sağlayan kişinin Modi olduğunu tespit eden polis, "Kirli yüz" operasyonu için düğmeye bastı. New Jersey'de Modi'nin yaşadığı eve düzenlenen baskında daha çok bebeklerin yer aldığı 1.2 milyon adet 6 terabayttan fazla videoya ulaşılırken, milyonlarca kişinin ise siteye üye olduğu tespit edildi.



