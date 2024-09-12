Giriş Tarihi: 12.09.2024 18:38
Güncelleme Tarihi: 12.09.2024
18:48
SON DAKİKA HABERLERİ | Narin Güran'ın ön otopsi raporu ortaya çıktı! Dikkat çeken detay: Narin'in üzerinde başka birinin DNA'sı var mı?
Son dakika haberleri... Türkiye, günlerdir Diyarbakır'da yaşanan Narin Güran cinayetiyle ilgili yürütülen soruşturmaya kilitlendi. Narin'in cansız bedeni üzerinde inceleme yapan Diyarbakır Adli Tıp Kurumu, yeni detaylara ulaştı. Kurumun ön otopsi raporunda Narin'in üzerinde başka birinin DNA'sının olup olmadığı da belli oldu. İşte ayrıntılar...