SON DAKİKA HABERLERİ | Narin Güran’ın ön otopsi raporu ortaya çıktı! Dikkat çeken detay: Narin’in üzerinde başka birinin DNA’sı var mı?

NARİN GÜRAN OLAYI

Bağlar ilçesi kırsal Tavşantepe Mahallesi'nde 21 Ağustos'ta Kur'an kursuna giden Narin Güran, çıkışta evlerine dönmeyince ailesi kendi imkanlarıyla aradı. Köylülerle yapılan aramadan da sonuç alınamayınca Narin'in babası Arif Güran, aynı gün saat 20.00 sıralarında jandarma karakoluna giderek kızının kayıp olduğunu bildirdi. Bunun üzerine ekipler, bölgede arama çalışması başlattı.