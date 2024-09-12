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Giriş Tarihi: 12.09.2024 18:38 Güncelleme Tarihi: 12.09.2024 18:48

SON DAKİKA HABERLERİ | Narin Güran'ın ön otopsi raporu ortaya çıktı! Dikkat çeken detay: Narin'in üzerinde başka birinin DNA'sı var mı?

Son dakika haberleri... Türkiye, günlerdir Diyarbakır'da yaşanan Narin Güran cinayetiyle ilgili yürütülen soruşturmaya kilitlendi. Narin'in cansız bedeni üzerinde inceleme yapan Diyarbakır Adli Tıp Kurumu, yeni detaylara ulaştı. Kurumun ön otopsi raporunda Narin'in üzerinde başka birinin DNA'sının olup olmadığı da belli oldu. İşte ayrıntılar...

SON DAKİKA HABERLERİ | Narin Güran’ın ön otopsi raporu ortaya çıktı! Dikkat çeken detay: Narin’in üzerinde başka birinin DNA’sı var mı?

Diyarbakır'ın Merkez Bağlar ilçesinin Tavşantepe Mahallesi'nde 21 Ağustos'ta kaybolan ve 8 Eylül'de Eğertutmaz Deresi'nde cansız bedenine ulaşılan Güran'ın ölümüne ilişkin Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma sürüyor.

SON DAKİKA HABERLERİ | Narin Güran’ın ön otopsi raporu ortaya çıktı! Dikkat çeken detay: Narin’in üzerinde başka birinin DNA’sı var mı?

NARİN'İN ÜZERİNDE BAŞKA DNA VAR MI?

Henüz 8 yaşında bir cinayete kurban giden Narin Güran'ın ön otopsi raporu açıklandı. Diyarbakır Adli Tıp Kurumu tarafından hazırlanan ön otopsi raporuna göre Narin'in üzerinde başka birinin DNA'sına rastlanmadı.

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SON DAKİKA HABERLERİ | Narin Güran’ın ön otopsi raporu ortaya çıktı! Dikkat çeken detay: Narin’in üzerinde başka birinin DNA’sı var mı?

NARİN GÜRAN OLAYI

Bağlar ilçesi kırsal Tavşantepe Mahallesi'nde 21 Ağustos'ta Kur'an kursuna giden Narin Güran, çıkışta evlerine dönmeyince ailesi kendi imkanlarıyla aradı. Köylülerle yapılan aramadan da sonuç alınamayınca Narin'in babası Arif Güran, aynı gün saat 20.00 sıralarında jandarma karakoluna giderek kızının kayıp olduğunu bildirdi. Bunun üzerine ekipler, bölgede arama çalışması başlattı.

SON DAKİKA HABERLERİ | Narin Güran’ın ön otopsi raporu ortaya çıktı! Dikkat çeken detay: Narin’in üzerinde başka birinin DNA’sı var mı?

Narin'in kaybolduğu saatlerde yoldan geçtiği tespit edilen yaklaşık 150 araç sorgulandı. Mahalledeki evler ve köye giriş yapan araçlarda arama yapıldı. Toplamda 12 bin 565 araç arandı, 130 kişinin ifadesine başvuruldu, 32 bin 952 kişi kontrol edildi, 7 iz takip köpeği ile 11 bin dönümden fazla alanda arama yapıldı.

SON DAKİKA HABERLERİ | Narin Güran’ın ön otopsi raporu ortaya çıktı! Dikkat çeken detay: Narin’in üzerinde başka birinin DNA’sı var mı?

Son görüntüleri kaybolduğu gün olan 21 Ağustos'ta saat 15.15'te güvenlik kamerasına yansıyan Narin Güran'ın ağabeyi E.G. (18), kolundaki ısırık izleri nedeniyle gözaltına alındı. İstanbul Adli Tıp Kurumu'ndaki incelemede, ısırık izlerinin Narin'e ait olup olmadığı tespit edilemeyince E.G. serbest bırakıldı.

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