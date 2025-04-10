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SON DAKİKA | Ankara'da yarın okullar tatil mi? Vali Vasip Şahin kararı duyurdu: 11 Nisan Cuma günü okul var mı?
Giriş Tarihi: 10.04.2025 22:27
Güncelleme Tarihi: 10.04.2025
22:31
Son dakika haberleri... Ankara'da etkili olan soğuk hava beklenen kar yağışı sonrası yüzbinlerce öğrenci ve veli gözünü kar tatili haberine çevirdi. Ankara Valisi Vasip Şahin, 11 Nisan Cuma günü okullar tatil mi? Yarın okul var mı? sorularının cevabını sosyal medya hesabından yaptığı açıklama ile verdi. İşte 11 Nisan Cuma günü Ankara'da okullar tatil mi? sorusunun yanıtı...