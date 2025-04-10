SON DAKİKA | Ankara’da yarın okullar tatil mi? Vali Vasip Şahin kararı duyurdu: 11 Nisan Cuma günü okul var mı?

İL GENELİNDE EĞİTİME 1 GÜN ARA VERİLDİ

Ankara Valisi Vasip Şahin, kar yağışı ve fırtına beklentisi nedeniyle il genelinde eğitime bir gün ara verildiğini duyurdu. Şahin, "Yapılan son meteorolojik değerlendirmelere göre; ilimizde yarın (Cuma) ilk saatlerden itibaren başlayacak kar yağışının, öğle saatlerine kadar etkili olması beklenmektedir" ifadelerini kullandı.