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Haberler Yaşam SON DAKİKA | Ankara'da yarın okullar tatil mi? Vali Vasip Şahin kararı duyurdu: 11 Nisan Cuma günü okul var mı?
Giriş Tarihi: 10.04.2025 22:27 Güncelleme Tarihi: 10.04.2025 22:31

SON DAKİKA | Ankara'da yarın okullar tatil mi? Vali Vasip Şahin kararı duyurdu: 11 Nisan Cuma günü okul var mı?

Son dakika haberleri... Ankara'da etkili olan soğuk hava beklenen kar yağışı sonrası yüzbinlerce öğrenci ve veli gözünü kar tatili haberine çevirdi. Ankara Valisi Vasip Şahin, 11 Nisan Cuma günü okullar tatil mi? Yarın okul var mı? sorularının cevabını sosyal medya hesabından yaptığı açıklama ile verdi. İşte 11 Nisan Cuma günü Ankara'da okullar tatil mi? sorusunun yanıtı...

SON DAKİKA | Ankara’da yarın okullar tatil mi? Vali Vasip Şahin kararı duyurdu: 11 Nisan Cuma günü okul var mı?

Son dakika haberleri... Ankara'da yarın okullar tatil edildi mi? Ankara'da 11 Nisan Cuma günü okul var mı? soruları yanıt buldu. Ankara Valisi Vasip Şahin, il genelinde beklenen kar yağışına ilişkin sosyal medya hesabından açıklama yaptı. Vali Şahin kar tatili için kararını da duyurdu.

SON DAKİKA | Ankara’da yarın okullar tatil mi? Vali Vasip Şahin kararı duyurdu: 11 Nisan Cuma günü okul var mı?

İL GENELİNDE EĞİTİME 1 GÜN ARA VERİLDİ

Ankara Valisi Vasip Şahin, kar yağışı ve fırtına beklentisi nedeniyle il genelinde eğitime bir gün ara verildiğini duyurdu. Şahin, "Yapılan son meteorolojik değerlendirmelere göre; ilimizde yarın (Cuma) ilk saatlerden itibaren başlayacak kar yağışının, öğle saatlerine kadar etkili olması beklenmektedir" ifadelerini kullandı.

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SON DAKİKA | Ankara’da yarın okullar tatil mi? Vali Vasip Şahin kararı duyurdu: 11 Nisan Cuma günü okul var mı?

Yer yer 15 santimetreye kadar kar örtüsü oluşabileceğini belirten Vali Şahin, "Ayrıca kuvvetli rüzgar ve fırtına (40 ila 60 km/saat) beklendiğinden..." diyerek olumsuz hava koşullarına dikkat çekti.

SON DAKİKA | Ankara’da yarın okullar tatil mi? Vali Vasip Şahin kararı duyurdu: 11 Nisan Cuma günü okul var mı?

Bu doğrultuda alınan kararı kamuoyuyla paylaşan Şahin, "Evlatlarımızın etkilenmemeleri ve mağdur olmamaları için, Valiliğimize bağlı özel ve kamuya ait her derecedeki eğitim-öğretim kurumlarıyla kurslarda eğitime, il genelinde 1 gün ara verilmiştir" dedi.

SON DAKİKA | Ankara’da yarın okullar tatil mi? Vali Vasip Şahin kararı duyurdu: 11 Nisan Cuma günü okul var mı?

Ayrıca kamu personeline yönelik tedbirlerin de alındığını ifade eden Şahin, "10 yaş ve altı çocuğu bulunan kadın kamu görevlileri ile hamile ve engelli kamu görevlileri idari izinli sayılacaktır" bilgisini paylaştı.