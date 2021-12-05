SON DAKİKA | ’Anne bunlar beni vuracak’ dedi öldürüldü! 22 yaşındaki Ulaş’tan kahreden mesaj

Polisin araştırması sonucu Mehmet Şükrü Cirit'in dayısı M.T. ile Ulaş Çelikten'in ablası R.T.'nin (32) evli ve aralarının kötü olduğu, Mehmet Şükrü Cirit ve Ulaş Çelikten'in de taraf olarak olayla ilgili tartışıp küfürleştiği, aralarında oluşan husumet nedeniyle Cirit'in cinayeti işlediği öğrenildi.



