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Haberler Yaşam SON DAKİKA | 'Anne bunlar beni vuracak' dedi öldürüldü! 22 yaşındaki Ulaş'tan kahreden mesaj
Giriş Tarihi: 05.12.2021 15:56 Güncelleme Tarihi: 05.12.2021 15:59

SON DAKİKA | 'Anne bunlar beni vuracak' dedi öldürüldü! 22 yaşındaki Ulaş'tan kahreden mesaj

Son dakika haberi: Adana'da korkunç bir cinayet olayı yaşandı. 22 yaşındaki Ulaş Çelikten, eniştesinin yeğeni Mehmet Şükrü Cirit (18) tarafından tabancayla vurularak öldürüldü. Ulaş Çelikten'in annesine gönderdiği mesaj ise kahretti.

DHA
SON DAKİKA | ’Anne bunlar beni vuracak’ dedi öldürüldü! 22 yaşındaki Ulaş’tan kahreden mesaj

Son dakika haberi... Dehşete düşüren olay, 25 Kasım gecesi, Çukurova ilçesi Karslılar Mahallesi Adnan Menderes Bulvarı'nda meydana geldi.

SON DAKİKA | ’Anne bunlar beni vuracak’ dedi öldürüldü! 22 yaşındaki Ulaş’tan kahreden mesaj

PEŞ PEŞE ATEŞ ETTİ: SONRA KAÇTI

Ulaş Çelikten, arkadaşlarıyla bir mekanda içki içip, çıkışta eniştesi M.T. (50), yeğeni Mehmet Şükrü Cirit ve arkadaşı M.Ş. ile karşılaştı. Araları bozuk olan Çelikten ile Cirit, burada tartıştı. Çıkan kavgada Cirit, tabancasını çekip, otomobiline yönelen Çelikten'e peş peşe ateş ettikten sonra kaçtı.

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SON DAKİKA | ’Anne bunlar beni vuracak’ dedi öldürüldü! 22 yaşındaki Ulaş’tan kahreden mesaj

EKİPLER YAKALADI: TUTUKLANDI

M.T., kanlar içinde yığılan Ulaş Çelikten'i kendi otomobiliyle Adana Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürüp, acil servise bıraktıktan sonra kaçtı. Vücuduna 5 mermi isabet eden Çelikten, doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı. Polis, cinayet şüphelisi Mehmet Şükrü Cirit'i yakalamak için çalışma başlattı.

SON DAKİKA | ’Anne bunlar beni vuracak’ dedi öldürüldü! 22 yaşındaki Ulaş’tan kahreden mesaj

Ekipler, ertesi gün Cirit'i ve arkadaşı M.Ş.'yi Ulubatlı Hasan Mahallesi'nde yakaladı. İzini kaybettiren M.T.'nin yakalanması için de çalışma başlatıldı. Gözaltına alınan şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Mahkemeye çıkarılan M.Ş. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı, Cirit ise tutuklandı.

SON DAKİKA | ’Anne bunlar beni vuracak’ dedi öldürüldü! 22 yaşındaki Ulaş’tan kahreden mesaj

Polisin araştırması sonucu Mehmet Şükrü Cirit'in dayısı M.T. ile Ulaş Çelikten'in ablası R.T.'nin (32) evli ve aralarının kötü olduğu, Mehmet Şükrü Cirit ve Ulaş Çelikten'in de taraf olarak olayla ilgili tartışıp küfürleştiği, aralarında oluşan husumet nedeniyle Cirit'in cinayeti işlediği öğrenildi.

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