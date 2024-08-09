Giriş Tarihi: 09.08.2024 12:07
Güncelleme Tarihi: 09.08.2024
12:07
SON DAKİKA ANTALYA'DA DEPREM! Art arda 2 tane! 9 Ağustos Kandilli ve AFAD verileri ile Antalya Kaş'ta deprem mi oldu, nerede, kaç şiddetinde?
Son dakika Antalya deprem haberi geldi. Kaş merkezli meydana gelen 4.1 üzeri sarsıntı Kandilli Rasathanesi ve AFAD listesi ile beraber verileri paylaşıldı. Bu noktada ''Az önce Antalya'da deprem mi oldu, nerede, kaç şiddetinde?'' sorularına yanıt arayanlar araştırmalara başladılar. Şiddeti, büyüklüğü, derinliği ve merkez üssü gibi bilgileri kamuoyuyla paylaşılan sarsıntının detayları