SON DAKİKA HABERİ: Aslıhan Sinem Çiçek’in annesi SABAH’a konuştu! Arkadaşları gerçeği anlatırsa cinayet çözülür

İzmir'in Bayraklı ilçesinde yaşayan 18 yaşındaki Aslıhan Sinem Çiçek, 26 Temmuz günü iş görüşmesi yapmak için Bornova'ya gitti. İş görüşmesi sonrasında kız arkadaşlarının yanına uğrayan Çiçek, arkadaşlarının yanında bir süre durduktan sonra 16.00 sıralarında kendisini almaya gelen hafif ticari araca binerek arkadaşlarının yanından uzaklaştı. Akşam olunca aramasına rağmen kızına ulaşamayan anne Remziye Çiçek, eşi ile birlikte karakola gitti.