Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Yaşam SON DAKİKA HABERİ: Aslıhan Sinem Çiçek'in annesi SABAH'a konuştu! Arkadaşları gerçeği anlatırsa cinayet çözülür
Giriş Tarihi: 17.08.2022 08:47 Güncelleme Tarihi: 17.08.2022 08:47

SON DAKİKA HABERİ: Aslıhan Sinem Çiçek'in annesi SABAH'a konuştu! Arkadaşları gerçeği anlatırsa cinayet çözülür

Son dakika haberi: İzmir'de ağır yaralı olarak otoyolun kenarındaki ormanlık alanda bulunan ve kaldırıldığı hastanede 1 gün sonra hayatını kaybeden 18 yaşındaki Aslıhan Sinem Çiçek'in acılı annesi Remziye Çiçek, Sabah Gazetesi'ne konuştu. 12 yaşındaki oğlunun psikolojisinin bozulduğunu belirten Remziye Çiçek, canının yandığını söyleyerek katillerin bulunmasını istedi.

MUSTAFA BAKIRHAN
SON DAKİKA HABERİ: Aslıhan Sinem Çiçek’in annesi SABAH’a konuştu! Arkadaşları gerçeği anlatırsa cinayet çözülür

İzmir'in Bayraklı ilçesinde yaşayan 18 yaşındaki Aslıhan Sinem Çiçek, 26 Temmuz günü iş görüşmesi yapmak için Bornova'ya gitti. İş görüşmesi sonrasında kız arkadaşlarının yanına uğrayan Çiçek, arkadaşlarının yanında bir süre durduktan sonra 16.00 sıralarında kendisini almaya gelen hafif ticari araca binerek arkadaşlarının yanından uzaklaştı. Akşam olunca aramasına rağmen kızına ulaşamayan anne Remziye Çiçek, eşi ile birlikte karakola gitti.

SON DAKİKA HABERİ: Aslıhan Sinem Çiçek’in annesi SABAH’a konuştu! Arkadaşları gerçeği anlatırsa cinayet çözülür

KIZ YARALI BULUNDU

Akşam saatlerinde Aslıhan Sinem Çiçek, Karşıyaka ilçesinde bulunan Örnekköy'de otoyolun kenarında ormanlık alanda ağır yaralı halde bulundu. Genç kızın yanında eli ve yüzünde kan olan Burak Kaya adlı bir kişi bulundu.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
SON DAKİKA HABERİ: Aslıhan Sinem Çiçek’in annesi SABAH’a konuştu! Arkadaşları gerçeği anlatırsa cinayet çözülür

Kaya'nın yanında üzeri kanlı bir bıçak ile üzerinde Çiçek'in cep telefonu ele geçirildi. Çiçek, polislere Burak Kaya'nın dışında 2 kişinin daha ismini verdi. Karakola giden Remziye Çiçek ve eşini polis, Ege Üniversitesi Hastanesi'ne yönlendirdi.

SON DAKİKA HABERİ: Aslıhan Sinem Çiçek’in annesi SABAH’a konuştu! Arkadaşları gerçeği anlatırsa cinayet çözülür

VUCUDUNDA YÜKSEK DOZ UYUŞTURUCU VERİLMİŞ

Burada kızlarının ağır yaralı olduğunu öğrenen aile büyük şok yaşarken 27 Temmuz Günü 13.00 sıralarında hayatını kaybetti. Genç kız aynı gün İzmir'de toprağa verildi.

SON DAKİKA HABERİ: Aslıhan Sinem Çiçek’in annesi SABAH’a konuştu! Arkadaşları gerçeği anlatırsa cinayet çözülür

Çiçek'in cinsel istismara uğradığı ve vücuduna yüksek dozda uyuşturucu verildiği tespit edildiği belirtildi. Öte yandan olay yerinde yakalanan Burak Kaya soruşturma kapsamında tutuklandı.

SON DAKİKA