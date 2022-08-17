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SON DAKİKA HABERİ: Aslıhan Sinem Çiçek'in annesi SABAH'a konuştu! Arkadaşları gerçeği anlatırsa cinayet çözülür
Giriş Tarihi: 17.08.2022 08:47
Güncelleme Tarihi: 17.08.2022
08:47
SON DAKİKA HABERİ: Aslıhan Sinem Çiçek'in annesi SABAH'a konuştu! Arkadaşları gerçeği anlatırsa cinayet çözülür
Son dakika haberi: İzmir'de ağır yaralı olarak otoyolun kenarındaki ormanlık alanda bulunan ve kaldırıldığı hastanede 1 gün sonra hayatını kaybeden 18 yaşındaki Aslıhan Sinem Çiçek'in acılı annesi Remziye Çiçek, Sabah Gazetesi'ne konuştu. 12 yaşındaki oğlunun psikolojisinin bozulduğunu belirten Remziye Çiçek, canının yandığını söyleyerek katillerin bulunmasını istedi.