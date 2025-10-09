Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Yaşam SON DAKİKA | Avukat Serdar Öktem suikastında İspanya misillemesi! Talimat Daltonlar’dan, infaz timi Gündoğmuş’tan!
Giriş Tarihi: 09.10.2025 06:32 Güncelleme Tarihi: 09.10.2025 06:34

Son dakika haberi: İstanbul'da silahlı saldırıda ölen avukat Serdar Öktem suikastında yeni detaylar ortaya çıkmaya başladı. Katil zanlıları Serdar Öktem'e saldırı talimatının Daltonlar suç örgütünün yurtdışındaki yöneticisi Mustafa Aktürk'ten geldiğini itiraf etti.

Yunus Emre KAVAK
Emir SOMER
Son dakika haberi: Zincirlikuyu Metrobüs Köprüsü'nde trafikte ilerlerken 4 kişinin silahlı saldırısında öldürülen avukat Serdar Öktem suikastı ile ilgili gözaltına alınan 13 şüphelinin emniyetteki sorgusu sürüyor.

Polis, saldırganların cinayetten sonra kullandığı Barbaros Bulvarı, Beşiktaş, Tünel, Okmeydanı, Kâğıthane, Arnavutköy güzergâhını adım adım deşifre ederek olayda kullanılan silahları ve şüphelileri ele geçirdi.

İstanbul Emniyeti İstihbarat ve Organize Suçlarla Mücadele şube müdürlüklerinde görevli polislere ifade veren zanlılar, saldırının talimatını suç örgütü Daltonlar'ın yurtdışındaki yöneticilerinden Mustafa Aktürk'ten aldıklarını anlattı.

Yurtdışından gelen talimatı alıp saldırganları organize eden kişinin de S.Ö. olduğu öğrenildi.

3 ay boyunca güzergâh ve saldırı keşfi yapan saldırganların, Daltonlar ile birlikte hareket eden Gündoğmuş grubu üyelerinden olduğu iddia edildi.

İSPANYA İZİ ÇIKTI

Suikastın asıl nedeninin ise Öktem'in, rakip suç örgütü Casperler'ın davalarına bakması olduğu ileri sürüldü.

İddialara göre 3 Ağustos'ta İspanya'da öldürülen Daltonlar yöneticisi Caner Koçer cinayetinde adı geçen bazı kişilerle Öktem yakın ilişki içindeydi.

Serdar Öktem suikastının da bu cinayetin bir misillemesi olduğu öne sürüldü. Serdar Öktem'in, Casperler'ın lideri "Hamuş" kod adlı İsmail Atız'ın da avukatı olduğu iddia edildi.

DALTON'UN SAĞ KOLU

Öte yandan suikastın talimatını verdiği iddia edilen Mustafa Aktürk'ün, Daltonlar çetesinin elebaşı Berat Can Gökdemir'e en yakın isimlerden ve "sağ kolu" olarak bilindiği bilgisine ulaşıldı.

Aktürk'ün Gökdemir ile birlikte 2024'te Rusya'da yakalandığı ve ardından serbest kalarak kayıplara karıştığı öğrenildi.

DEFNEDİLDİ

Avukat Serdar Öktem için Bakırköy'deki Ataköy 5. Kısım Ömer Duruk Camii'nde dün öğle vakti cenaze töreni düzenlendi.

Öktem'in cenazesi, kılınan namazın ardından Kocasinan Mezarlığı'nda toprağa verildi. Cenazeye katılan milli boksör Avni Yıldırım, "Allah rahmet eylesin, değerli avukatımızdı, ağabeyimizdi.

Uzun yıllardan beri tanıyorduk, gönül bağımız vardı. En son iftar organizasyonunda görüşmüştük. Gerçekten çok üzgünüz. Mekânı cennet olsun" dedi.