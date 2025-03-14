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Haberler Yaşam Son dakika | Bağcılar’da etrafı gözetleyip polisleri bıçaklamıştı: O maganda için istenen ceza belli oldu!
Giriş Tarihi: 14.03.2025 13:44 Güncelleme Tarihi: 14.03.2025 13:47

Son dakika | Bağcılar’da etrafı gözetleyip polisleri bıçaklamıştı: O maganda için istenen ceza belli oldu!

Son dakika haberi: İstanbul Bağcılar'da geçtiğimiz ay yaşanan korkunç olayda devriye aracı içerisinde bekleyen iki polis memuruna bıçakla saldıran Hayrullah B. (26) tutuklanarak cezaevine gönderilmişti. Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı olaya ilişkin olarak başlattığı soruşturmayı tamamladı. Cumhuriyet savcısı hazırladığı iddianamede Hayrullah B.'nin polis M.E.K.'ya karşı işlediği 'kişiyi yerine getirdiği kamu görevi nedeniyle silahla kasten yaralama' suçundan 2 yıldan 6 yıl 9 aya kadar, polis F.İ.'ye karşı işlediği, 'kişinin yerine getirdiği kamu görevi nedeniyle kasten öldürmeye teşebbüs' suçundan onüç yıldan yirmi yıla kadar olmak üzere toplamda 26 yıl 9 aya kadar hapsini istedi. Öte yandan şüpheli Hayrullah B.'nin polisleri bıçakladığı bıçağı borç para karşılığında aldığı tespit edildi.

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Son dakika | Bağcılar’da etrafı gözetleyip polisleri bıçaklamıştı: O maganda için istenen ceza belli oldu!

Son dakika haberi... Korkunç olay geçtiğimiz ay Bağcılar'da yaşandı. Hayrullah B., Bağcılar'da devriye aracı içerisinde bekleyen polisler F.İ. ve M.E.K.'ya bıçakla saldırıp olay yerinden kaçtı.

Son dakika | Bağcılar’da etrafı gözetleyip polisleri bıçaklamıştı: O maganda için istenen ceza belli oldu!

Hastaneye kaldırılan iki polis de tedavilerinin ardından taburcu edildi. Saldırgan ise polis ekipleri tarafından bir süre sonra gözaltına alındı. Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüpheli sevk edildiği Bakırköy Adliyesi'nde savcılık sorgusunun ardından sevk edildiği Sulh Ceza Hakimliği tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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Son dakika | Bağcılar’da etrafı gözetleyip polisleri bıçaklamıştı: O maganda için istenen ceza belli oldu!

26 YIL 9 AYA KADAR HAPSİ İSTENDİ

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından olaya ilişkin olarak başlatılan soruşturma tamamlandı. Cumhuriyet savcısı hazırladığı iddianamede Hayrullah B.'nin polis M.E.K.'ya karşı işlediği 'kişiyi yerine getirdiği kamu görevi nedeniyle silahla kasten yaralama' suçundan 2 yıldan 6 yıl 9 aya kadar, polis F.İ.'ye karşı işlediği, 'kişinin yerine getirdiği kamu görevi nedeniyle kasten öldürmeye teşebbüs' suçundan onüç yıldan yirmi yıla kadar olmak üzere toplamda 26 yıl 9 aya kadar hapsini istedi.

Son dakika | Bağcılar’da etrafı gözetleyip polisleri bıçaklamıştı: O maganda için istenen ceza belli oldu!

Hazırlanan iddianame Bakırköy Ağır Ceza Mahkemesi tarafından kabul edildi. İddianamede polisler hakkında alınan doktor raporunda polis F.İ.'nin basit tıbbi müdahale ile giderilemeyecek orta derecede kemik kırığı olduğu, yüzündeki izin sınıflandırılması için ise olay tarihinden 12 ay sonra adli tıp uzmanı tarafından muayene edilmesi gerektiği tespit edildi.

Son dakika | Bağcılar’da etrafı gözetleyip polisleri bıçaklamıştı: O maganda için istenen ceza belli oldu!

Polis M.E.K.'nın ise basit tıbbi müdahale ile giderilemeyecek ölçüde hafif olmayacak şekilde yaralandığı tespit edildi.