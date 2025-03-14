Son dakika | Bağcılar’da etrafı gözetleyip polisleri bıçaklamıştı: O maganda için istenen ceza belli oldu!

26 YIL 9 AYA KADAR HAPSİ İSTENDİ

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından olaya ilişkin olarak başlatılan soruşturma tamamlandı. Cumhuriyet savcısı hazırladığı iddianamede Hayrullah B.'nin polis M.E.K.'ya karşı işlediği 'kişiyi yerine getirdiği kamu görevi nedeniyle silahla kasten yaralama' suçundan 2 yıldan 6 yıl 9 aya kadar, polis F.İ.'ye karşı işlediği, 'kişinin yerine getirdiği kamu görevi nedeniyle kasten öldürmeye teşebbüs' suçundan onüç yıldan yirmi yıla kadar olmak üzere toplamda 26 yıl 9 aya kadar hapsini istedi.