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Son dakika | Bağcılar’da etrafı gözetleyip polisleri bıçaklamıştı: O maganda için istenen ceza belli oldu!
Giriş Tarihi: 14.03.2025 13:44
Güncelleme Tarihi: 14.03.2025
13:47
Son dakika | Bağcılar’da etrafı gözetleyip polisleri bıçaklamıştı: O maganda için istenen ceza belli oldu!
Son dakika haberi: İstanbul Bağcılar'da geçtiğimiz ay yaşanan korkunç olayda devriye aracı içerisinde bekleyen iki polis memuruna bıçakla saldıran Hayrullah B. (26) tutuklanarak cezaevine gönderilmişti. Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı olaya ilişkin olarak başlattığı soruşturmayı tamamladı. Cumhuriyet savcısı hazırladığı iddianamede Hayrullah B.'nin polis M.E.K.'ya karşı işlediği 'kişiyi yerine getirdiği kamu görevi nedeniyle silahla kasten yaralama' suçundan 2 yıldan 6 yıl 9 aya kadar, polis F.İ.'ye karşı işlediği, 'kişinin yerine getirdiği kamu görevi nedeniyle kasten öldürmeye teşebbüs' suçundan onüç yıldan yirmi yıla kadar olmak üzere toplamda 26 yıl 9 aya kadar hapsini istedi. Öte yandan şüpheli Hayrullah B.'nin polisleri bıçakladığı bıçağı borç para karşılığında aldığı tespit edildi.