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SON DAKİKA | Bakanlık o firmaları tek tek ifşa etti: Sağlığımızla böyle oynamışlar: Pul bibere boya, pekmeze ilaç...
Giriş Tarihi: 16.01.2025 09:39
Güncelleme Tarihi: 16.01.2025
09:42
SON DAKİKA | Bakanlık o firmaları tek tek ifşa etti: Sağlığımızla böyle oynamışlar: Pul bibere boya, pekmeze ilaç...
Son dakika haberi... Tarım ve Orman Bakanlığı yaptığı denetimlerle insan sağlığını tehlikeye atan firmaları tek tek ifşa ediyor. Bakanlık son olarak yaptığı denetimde pul biberde, çikolatada ve pekmezde yapılan hileleri gözler önüne serdi. İştet aklit ve tağşiş yapan o firmalar...