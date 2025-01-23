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Haberler Yaşam Son Dakika: Bakanlık taklit ve tağşiş listesini güncelledi! Peynir, sucuk, tereyağı, baharatta sahtekarlık yapan 41 firma ifşa edildi!
Giriş Tarihi: 23.01.2025 11:36 Güncelleme Tarihi: 23.01.2025 11:38

Son Dakika: Bakanlık taklit ve tağşiş listesini güncelledi! Peynir, sucuk, tereyağı, baharatta sahtekarlık yapan 41 firma ifşa edildi!

Tarım ve Orman Bakanlığı, gıda güvenliğini korumak adına taklit ve tağşiş yapan firmaların listesini düzenli olarak güncellemeye devam ediyor. 23 Ocak 2025 tarihinde yayımlanan son liste, farklı illerdeki firmaların ürünlerinde tespit edilen hileleri ve usulsüzlükleri detaylı bir şekilde içeriyor. Bu güncellemeye göre, zeytinyağına tohum yağı karıştırılması, yoğurtta nişasta bulunması, kekiğe yabancı maddeler eklenmesi gibi birçok ayıplı ürün belirlendi ve gereken yasal işlemler başlatıldı. Özellikle bitkisel yağlar, et ve süt ürünleri, baharatlar ve tatlandırıcılar gibi alanlarda yapılan hileler dikkatleri üzerine çekti. İşte, taklit ve tağşiş hileli gıda ürünleri üreten ve satan gıda firmaları...

Son Dakika: Bakanlık taklit ve tağşiş listesini güncelledi! Peynir, sucuk, tereyağı, baharatta sahtekarlık yapan 41 firma ifşa edildi!

Tarım ve Orman Bakanlığı, taklit ve tağşiş ürünleri üreten firmaları ifşa etmeye devam ediyor. Bakanlık, 2025 yılına ait yeni ifşa listesini yayımlayarak, sağlığa zararlı olabilecek gıda üreticilerini kamuoyuna duyurdu. İşte, güncel taklit ve tağşiş listesi...

Son Dakika: Bakanlık taklit ve tağşiş listesini güncelledi! Peynir, sucuk, tereyağı, baharatta sahtekarlık yapan 41 firma ifşa edildi!

TAKLİT VE TAĞŞİŞ LİSTESİNE 41 FİRMA EKLENDİ!
Tarım ve Orman Bakanlığı, taklit ve tağşiş yapılmış gıda ürünleriyle ilgili düzenlemelerine hız kesmeden devam ediyor. Bakanlık, insan sağlığını tehdit edebilecek bu tür ürünlerle ilgili bilgileri düzenli olarak güncelleyerek kamuoyu ile paylaşıyor. Güncel listeye "guvenilirgida.tarimorman.gov.tr" adresinden ulaşılabilir.

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Son Dakika: Bakanlık taklit ve tağşiş listesini güncelledi! Peynir, sucuk, tereyağı, baharatta sahtekarlık yapan 41 firma ifşa edildi!
  • 22.01.2025 ABBAS BABA ZEYTİNCİLİK-ERHAN ÇERÇİ - ZEYTİNYAĞI Tohum Yağları Karıştırılması Tespiti - TARSUS MERSİN Bitkisel Yağlar
  • 22.01.2025 AKDENİZ ZEYTİNYAĞI GIDA İNŞAAT NAKLİYE PAZARLAMA SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ YENİ KÖRFEZ NATUREL SIZMA ZEYTİNYAĞI (5 LİTRE) Daha Düşük Kaliteli Zeytinyağı Karıştırılması Tespiti, Tohum Yağları Karıştırılması Tespiti 006 NAZİLLİ AYDIN Bitkisel Yağlar
  • 22.01.2025 AKDENİZ ZEYTİNYAĞI GIDA İNŞAAT NAKLİYE PAZARLAMA SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ YENİ ZEYBEK TARIM NATUREL SIZMA ZEYTİNYAĞI (5 LİTRE) Tohum Yağları Karıştırılması Tespiti 004 NAZİLLİ AYDIN Bitkisel Yağlar
  • 22.01.2025 AKDENİZ ZEYTİNYAĞI GIDA İNŞAAT NAKLİYE PAZARLAMA SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ EDREMİT GÖMEÇ NATUREL SIZMA ZEYTİNYAĞI (5 LİTRE) Tohum Yağları Karıştırılması Tespiti 008 NAZİLLİ AYDIN Bitkisel Yağlar
  • 22.01.2025 AKDENİZ ZEYTİNYAĞI GIDA İNŞAAT NAKLİYE PAZARLAMA SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ TAD AYVALIK TAŞ BASKI NATUREL SIZMA ZEYTİNYAĞI (5 LİTRE) Tohum Yağları Karıştırılması Tespiti 007 NAZİLLİ AYDIN Bitkisel Yağlar
Son Dakika: Bakanlık taklit ve tağşiş listesini güncelledi! Peynir, sucuk, tereyağı, baharatta sahtekarlık yapan 41 firma ifşa edildi!
  • 22.01.2025 AKDENİZ ZEYTİNYAĞI GIDA İNŞAAT NAKLİYE PAZARLAMA SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ EGE SIZMA NATIUREL SIZMA ZEYTİNYAĞI (5 LİTRE) Tohum Yağları Karıştırılması Tespiti 001 NAZİLLİ AYDIN Bitkisel Yağlar
  • 22.01.2025 SSC GRUP TARIM GIDA ZEYTİNYAĞI TİC. LTD. ŞTİ. AYVALIK KÖY KOOP TAŞ BASKI NATÜREL SIZMA ZEYTİNYAĞI-5 LT Tohum Yağları Karıştırılması Tespiti 006 SELÇUK İZMİR Bitkisel Yağlar
  • 22.01.2025 AKDENİZ ZEYTİNYAĞI GIDA İNŞAAT NAKLİYE PAZARLAMA SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ GEMLİK TAŞ BASKI NATUREL SIZMA SOĞUK SIKIM ZEYTİNYAĞI (5 LİTRE) Tohum Yağları Karıştırılması Tespiti 09 NAZİLLİ AYDIN Bitkisel Yağlar
  • 22.01.2025 AKDENİZ ZEYTİNYAĞI GIDA İNŞAAT NAKLİYE PAZARLAMA SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ AKDENİZ ZEYTİNYAĞLARI NATUREL SIZMA ZEYTİNYAĞI (5 LİTRE) Daha Düşük Kaliteli Zeytinyağı Karıştırılması Tespiti, Tohum Yağları Karıştırılması Tespiti 08 NAZİLLİ AYDIN Bitkisel Yağlar
  • 22.01.2025 HAFIZBABA BİTKİSEL VE KOZMETİK ÜRÜNLERİ PAZARLAMA GIDA SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ AKÇİN ZEYTİNYAĞI Tohum Yağları Karıştırılması Tespiti 000188 PENDİK İSTANBUL Bitkisel Yağlar
Son Dakika: Bakanlık taklit ve tağşiş listesini güncelledi! Peynir, sucuk, tereyağı, baharatta sahtekarlık yapan 41 firma ifşa edildi!
  • 22.01.2025 NURKAYA GIDA TARIM ÜRÜNLERİ İTHALAT İHRACAT SANAYİ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ NURKAYA KEKİK Yabancı Madde Tespiti KL-100824 İSLAHİYE GAZİANTEP Baharatlar, Çeşni Vericiler ve Soslar
  • 22.01.2025 BGS BAŞARAN GIDA SANAYİ İÇ VE DIŞ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ GOLDUP KEKİK Yabancı Madde Tespiti 180923 KARATAY KONYA Baharatlar, Çeşni Vericiler ve Soslar
  • 22.01.2025 HALİL ENGİN GIDA PAKETLEME VE LOJİSTİK TİCARETİ-HALİL ENGİN TUĞRA GOLD LİFE KEKİK Yabancı Madde Tespiti ÖZK-02 ATAŞEHİR İSTANBUL Baharatlar, Çeşni Vericiler ve Soslar
  • 22.01.2025 EGE GIDA BAHARAT-OSMAN EGE ECE BAHARAT KEKİK Yabancı Madde Tespiti EKE-2023 BAŞAKŞEHİR İSTANBUL Baharatlar, Çeşni Vericiler ve Soslar
  • 22.01.2025 ARİFOĞLU BAHARAT VE GIDA SANAYİ LİMİTED ŞİRKETİ ARİFOĞLU ACI KIRMIZI PUL BİBER Domates Tespiti 004 0506 AVCILAR İSTANBUL Baharatlar, Çeşni Vericiler ve Soslar
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