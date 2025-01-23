Son Dakika: Bakanlık taklit ve tağşiş listesini güncelledi! Peynir, sucuk, tereyağı, baharatta sahtekarlık yapan 41 firma ifşa edildi!

TAKLİT VE TAĞŞİŞ LİSTESİNE 41 FİRMA EKLENDİ!

Tarım ve Orman Bakanlığı, taklit ve tağşiş yapılmış gıda ürünleriyle ilgili düzenlemelerine hız kesmeden devam ediyor. Bakanlık, insan sağlığını tehdit edebilecek bu tür ürünlerle ilgili bilgileri düzenli olarak güncelleyerek kamuoyu ile paylaşıyor. Güncel listeye "guvenilirgida.tarimorman.gov.tr" adresinden ulaşılabilir.