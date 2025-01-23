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Son Dakika: Bakanlık taklit ve tağşiş listesini güncelledi! Peynir, sucuk, tereyağı, baharatta sahtekarlık yapan 41 firma ifşa edildi!
Giriş Tarihi: 23.01.2025 11:36
Güncelleme Tarihi: 23.01.2025
11:38
Son Dakika: Bakanlık taklit ve tağşiş listesini güncelledi! Peynir, sucuk, tereyağı, baharatta sahtekarlık yapan 41 firma ifşa edildi!
Tarım ve Orman Bakanlığı, gıda güvenliğini korumak adına taklit ve tağşiş yapan firmaların listesini düzenli olarak güncellemeye devam ediyor. 23 Ocak 2025 tarihinde yayımlanan son liste, farklı illerdeki firmaların ürünlerinde tespit edilen hileleri ve usulsüzlükleri detaylı bir şekilde içeriyor. Bu güncellemeye göre, zeytinyağına tohum yağı karıştırılması, yoğurtta nişasta bulunması, kekiğe yabancı maddeler eklenmesi gibi birçok ayıplı ürün belirlendi ve gereken yasal işlemler başlatıldı. Özellikle bitkisel yağlar, et ve süt ürünleri, baharatlar ve tatlandırıcılar gibi alanlarda yapılan hileler dikkatleri üzerine çekti. İşte, taklit ve tağşiş hileli gıda ürünleri üreten ve satan gıda firmaları...