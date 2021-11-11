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Haberler Yaşam Son dakika: Başak Cengiz samuray kılıcıyla vahşice katledilmişti! Acılı ailesi kan donduran o anları anlattı
Giriş Tarihi: 11.11.2021 20:50 Güncelleme Tarihi: 11.11.2021 20:56

Son dakika: Başak Cengiz samuray kılıcıyla vahşice katledilmişti! Acılı ailesi kan donduran o anları anlattı

Son dakika haberleri: İstanbul Ataşehir'de sokakta yürüyen 28 yaşındaki mimar Başak Cengiz, hiç tanımadığı Can Göktuğ Boz tarafından samuray kılıcıyla katledildi. Yakalanan zanlı, "Birini öldürmek istedim" dedi. Başak Cengiz'in cenazesi İstanbul'daki otopsi işlemlerinin ardından memleketi Ankara'ya getirildi. Ankara Yenimahalle'deki Yahyalar Merkez Camisi'nde düzenlenen cenaze törenin ardından Cengiz'in cenazesi, öğle vakti kılınan cenaze namazından sonra Karşıyaka Mezarlığı'na defnedildi. Öte yandan, Başak Cengiz'in acılı ailesi kan donduran o anları anlattı.

Son dakika: Başak Cengiz samuray kılıcıyla vahşice katledilmişti! Acılı ailesi kan donduran o anları anlattı

Son dakika haberleri: İstanbul'daki iş seyahati sırasında akli dengesi yerine olmadığı iddia edilen bir kişini samuray kılıçlı saldırısına uğrayıp hayatını kaybeden mimar Başak Cengiz'in (28) acılı ailesi kan donduran o anları anlattı.

Son dakika: Başak Cengiz samuray kılıcıyla vahşice katledilmişti! Acılı ailesi kan donduran o anları anlattı

Ankara'da yaşayan ve mimarlık yapan 28 yaşındaki Başak Cengiz, işi gereği gittiği İstanbul'da psikolojisi bozuk olduğu ileri sürülen Can Göktuğ B.'nin (27) samuray kılıçlı saldırısı sonucu vahşice katledilerek öldürüldü. Zanlı kısa süre içerisinde polis ekipleri tarafından yakalanırken genç mimarın cansız bedeni memleketi Ankara' ya getirildi.

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Son dakika: Başak Cengiz samuray kılıcıyla vahşice katledilmişti! Acılı ailesi kan donduran o anları anlattı

Başak Cengiz'in cansız bedeni bugün kılınan cenaze namazının ardından toprağa verilirken Yenimahalle'de bulunan baba evinde taziyeleri kabul eden kederli ailesi ise yaşanılan acı dolu anları anlattı.

Son dakika: Başak Cengiz samuray kılıcıyla vahşice katledilmişti! Acılı ailesi kan donduran o anları anlattı

"ÇANTASI KAN İÇİNDEYDİ"

Kızının hayatını kaybettiğini hastaneye gittiğinde öğrendiğini söyleyen baba Avni Cengiz, "Gelip suçsuz bir Başak'ı bıçaklayıp öldürdüler. 2 aydır burada çalışıyordu. İşinde gücünde olan birisi. 24 Ekim'de beraberdik. Cuma günü yine gidecektim yanına. Zaten 15'inde de geri dönüp gelecekti. Sohbet etmiştik işinden gücünden, evlilik hazırlığından. Başak çok hassas, merhametli, düzgün, çalışkan birisiydi. 5 yıl dışarıdaydı zaten, okudu. Hiç kalmadan da mimar oldu.

Son dakika: Başak Cengiz samuray kılıcıyla vahşice katledilmişti! Acılı ailesi kan donduran o anları anlattı

Çalıştığı şirkette baya seviliyordu yani. Bizi karakoldan aradılar. 'Başak kaza yaptı, yaralandı' diye. Gittiğimizde hastanede doktor açıkladı. Biz de Başak'ı göreceğiz zannediyoruz. Buraya geldiğinde kalbi durmuş dedi. Duyar duymaz saat 9'da İstanbul'a gittik. Hastanede birisi geldi biz de kata çıkarıp Başak'ı göreceğiz diye.

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