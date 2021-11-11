Son dakika: Başak Cengiz samuray kılıcıyla vahşice katledilmişti! Acılı ailesi kan donduran o anları anlattı

"ÇANTASI KAN İÇİNDEYDİ"

Kızının hayatını kaybettiğini hastaneye gittiğinde öğrendiğini söyleyen baba Avni Cengiz, "Gelip suçsuz bir Başak'ı bıçaklayıp öldürdüler. 2 aydır burada çalışıyordu. İşinde gücünde olan birisi. 24 Ekim'de beraberdik. Cuma günü yine gidecektim yanına. Zaten 15'inde de geri dönüp gelecekti. Sohbet etmiştik işinden gücünden, evlilik hazırlığından. Başak çok hassas, merhametli, düzgün, çalışkan birisiydi. 5 yıl dışarıdaydı zaten, okudu. Hiç kalmadan da mimar oldu.