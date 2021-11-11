Son dakika: Başak Cengiz samuray kılıcıyla vahşice katledilmişti! Acılı ailesi kan donduran o anları anlattı

Son dakika haberleri: İstanbul Ataşehir'de sokakta yürüyen 28 yaşındaki mimar Başak Cengiz, hiç tanımadığı Can Göktuğ Boz tarafından samuray kılıcıyla katledildi. Yakalanan zanlı, "Birini öldürmek istedim" dedi. Başak Cengiz'in cenazesi İstanbul'daki otopsi işlemlerinin ardından memleketi Ankara'ya getirildi. Ankara Yenimahalle'deki Yahyalar Merkez Camisi'nde düzenlenen cenaze törenin ardından Cengiz'in cenazesi, öğle vakti kılınan cenaze namazından sonra Karşıyaka Mezarlığı'na defnedildi. Öte yandan, Başak Cengiz'in acılı ailesi kan donduran o anları anlattı.