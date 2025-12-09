Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Yaşam SON DAKİKA | Başı taşla ezilerek yarı halde toprağa gömülmüştü! Minik Amir, dehşet anlarını anlattı
Giriş Tarihi: 09.12.2025 07:03 Güncelleme Tarihi: 09.12.2025 07:05

SON DAKİKA | Başı taşla ezilerek yarı halde toprağa gömülmüştü! Minik Amir, dehşet anlarını anlattı

Son dakika haberi: Hatay'da 50 saat sonra göl kenarında taşların altında bulunan Amir'in başına gelenler baraj yakınındaki bir bağ evinin kamerasıyla çözüldü. Çocuğu darp ettikten sonra taşlarla gömen Amir'in öz dayısı M.E. tutuklandı.

YASER ÇAPAROĞLU
  • ABONE OL
SON DAKİKA | Başı taşla ezilerek yarı halde toprağa gömülmüştü! Minik Amir, dehşet anlarını anlattı

Son dakika haberi: Hatay'ın Reyhanlı ilçesinde kaybolduktan 50 saat sonra, baraj gövdesinde vücudunun yarısı taş, kaya parçaları ve toprakla gömülü vaziyette bulunan 10 yaşındaki Amir El Cedduh olayını, yakınlardaki bir bağ evinin güvenlik kamerasının çözdüğü ortaya çıktı.

SON DAKİKA | Başı taşla ezilerek yarı halde toprağa gömülmüştü! Minik Amir, dehşet anlarını anlattı

Olayla ilgi gözaltına alınan Amir'in öz dayısı M.E. çıkarıldığı mahkemede tutuklandı. M.E.'nin 'taksirle yaralama' suçundan 1 kaydı olduğu öğrenildi.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
SON DAKİKA | Başı taşla ezilerek yarı halde toprağa gömülmüştü! Minik Amir, dehşet anlarını anlattı

BENİ DÖVÜP GÖMDÜ

Ekiplerin diyalog kurduğu çocuk, okul çıkışı dayısı tarafından kaçırıldığını ve dövüldüğünü söyledi.

SON DAKİKA | Başı taşla ezilerek yarı halde toprağa gömülmüştü! Minik Amir, dehşet anlarını anlattı

Yapılan ilk kontrollerde Amir'in kafatasında, başındaki kilolarca ağırlıktaki kayadan dolayı göçük meydana geldiği ve vücudunun çeşitli yerlerinden yaralandığı belirlendi.

SON DAKİKA | Başı taşla ezilerek yarı halde toprağa gömülmüştü! Minik Amir, dehşet anlarını anlattı

Kaldırıldığı hastanede hemen ameliyata alan Amir'in kafasındaki göçük düzeltilirken, sağlık durumunun iyi olduğu belirlendi.

SON DAKİKA | Başı taşla ezilerek yarı halde toprağa gömülmüştü! Minik Amir, dehşet anlarını anlattı

Hayati tehlikeyi atlatan Amir'in olaya ilişkin tutuklanan dayısı M.E.'nin (30) ifadesinde suçlamaları reddedip "Ağaçtan düştü. Korkup kaçtım, toprağa gömmedim" dediği ileri sürüldü.

SON DAKİKA | Başı taşla ezilerek yarı halde toprağa gömülmüştü! Minik Amir, dehşet anlarını anlattı

Evladını bulan arama kurtarma görevlisinin alnından öpen baba, "Oğluma bunu yapan caninin en ağır cezayı almasını istiyorum" dedi.

SON DAKİKA | Başı taşla ezilerek yarı halde toprağa gömülmüştü! Minik Amir, dehşet anlarını anlattı

200 KAMERA TARANDI

Ekipler olayı aydınlatmak için bölgedeki 200 kamerayı inceledi. Hatay Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde tedavisi süren çocuğun ise bilincinin açık olduğu bildirildi.

SON DAKİKA | Başı taşla ezilerek yarı halde toprağa gömülmüştü! Minik Amir, dehşet anlarını anlattı

Kurtarma görevlisi Ramazan Albayrak, "Taşların üzerinde olduğu bir çocuk gördüm. Büyük taşların altından çocuk bağırıyordu.

SON DAKİKA | Başı taşla ezilerek yarı halde toprağa gömülmüştü! Minik Amir, dehşet anlarını anlattı

Kaya denilecek kadar büyük 7 taşı çocuğun üzerinden kaldırdım. Çocuğu bunların sebebini sorduğumda çocuk, dayısının yaptığını söyledi" dedi.

SON DAKİKA | Başı taşla ezilerek yarı halde toprağa gömülmüştü! Minik Amir, dehşet anlarını anlattı

BABA, EKİPLERE TEŞEKKÜR ETTİ

Baba Muhammed El Cedduh, evladını bulan arama kurtarma görevlisinin alnından öperek cani dayının en ağır cezayı almasını istedi.

SON DAKİKA | Başı taşla ezilerek yarı halde toprağa gömülmüştü! Minik Amir, dehşet anlarını anlattı

Cedduh, M.E.'nin neden böyle bir şey yaptığını bilmediğini belirterek devlet görevlilerine ve Türk halkına teşekkür etti.