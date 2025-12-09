Haberler
SON DAKİKA | Başı taşla ezilerek yarı halde toprağa gömülmüştü! Minik Amir, dehşet anlarını anlattı
Giriş Tarihi: 09.12.2025 07:03
Güncelleme Tarihi: 09.12.2025 07:05
Son dakika haberi: Hatay'da 50 saat sonra göl kenarında taşların altında bulunan Amir'in başına gelenler baraj yakınındaki bir bağ evinin kamerasıyla çözüldü. Çocuğu darp ettikten sonra taşlarla gömen Amir'in öz dayısı M.E. tutuklandı.