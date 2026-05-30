Haberler Yaşam Son dakika: Bayram tatili sonrası dönüş çilesi başladı! İşte yollardaki son durum
Giriş Tarihi: 30.05.2026 17:38 Güncelleme Tarihi: 30.05.2026 18:00

Son dakika haberleri... 9 günlük Kurban Bayramı tatilini fırsat bilen vatandaşlar, bu tatili memleketlerine ve tatil beldelerine giderek değerlendirdi. Tatilin son günlerine girilirken tatilcilerin de dönüş yolculuğu başladı. Başta 43 ilin bağlantı noktası Kırıkkale olmak üzere Düzce, Bolu ve Tekirdağ kara yollarında İstanbul ve Ankara yönüne doğru trafik durma noktasında geldi. İşte kilit yolların trafiğinde son durum...

Kurban Bayramı tatilinin son günlerine yaklaşılırken, memleketlerinden dönüşe geçen tatilciler Anadolu ve Trakya genelindeki ana arterlerde uzun araç kuyrukları oluşturdu.

İSTANBUL-İZMİR OTOYOLU

Otoyollarda ve kara yollarında 9 günlük tatil için İstanbul'dan farklı kentlere gidip dönüş yapanların oluşturduğu hareketlilik sürüyor.

İstanbul-İzmir Otoyolu'nun Bursa kesiminde, özellikle İstanbul istikametinde yoğunluk gözleniyor.

Kurban Bayramı tatilini Ege ve Akdeniz bölgelerinde geçiren tatilciler, otoyolda zaman zaman trafik oluşturuyor.

Emniyet ve jandarma ekipleri trafik yoğunluğunun yaşandığı bölgelerde denetimlerini sürdürüyor.

KİLİT KAVŞAK KIRIKKALE

Kurban Bayramı'nın 4'üncü gününde, 43 ilin bağlantı noktası olarak bilinen "kilit kavşak" Kırıkkale'de yaşanan trafik yoğunluğu havadan görüntülendi.

Kurban Bayramı tatilini memleketlerinde ve tatil bölgelerinde geçiren vatandaşların dönüş yoluna geçmesiyle kara yollarında hareketlilik yaşandı.

Türkiye'nin önemli geçiş güzergahlarından biri olan Kırıkkale'de, özellikle Ankara istikametine doğru araç yoğunluğu oluştu. Zaman zaman yavaşlayan trafik akışı, ekiplerin aldığı önlemlerle kontrollü şekilde sürdü.

Araç akışının gün içinde artarak devam ettiği görüldü. Trafik yoğunluğunun pazar gecesine kadar devam etmesi bekleniyor.

Bayram tatilinden dönüşler nedeniyle Anadolu Otoyolu Bolu Gerede Gişeleri, Yeniçağa, Köroğlu Rampaları ve Çaydurt mevkilerinde İstanbul istikametinde yoğunluk yaşanıyor.

Bölgede trafik, zaman zaman hasarlı kazalar ve arıza yapan araçlar nedeniyle aksıyor.

D-100 kara yolunun Gerede-Karadeniz Bağlantı Yolu, Yeniçağa, Çaydurt ve Bolu şehir merkez mevkilerinde zaman zaman yoğunluk yaşanıyor.

Anadolu Otoyolu ile D-100 kara yolunun Ankara istikametinde ise ulaşım normal akışında ilerliyor.

KOCAELİ

Anadolu Otoyolu'nun Kocaeli kesiminde yoğunluk başladı.

Bayram tatilinden dönüşler nedeniyle otoyolun viyadük ve tüneller bölgesi olarak bilinen Gültepe ve Korutepe mevkisi ile Bekirdere Rampası İstanbul istikametinde yoğunluk yaşanıyor.

Yolun iki şeride düştüğü bölgede trafik akışı zaman zaman durma noktasına geliyor.

Öte yandan, Kuzey Marmara Otoyolu ile D-100 kara yolunun Kocaeli kesiminde ise ulaşım normal akışında ilerliyor.

KARABÜK

Karadeniz kentlerini Anadolu Otoyolu'na bağlayan D-100 kara yolunun Karabük kesiminde, Kurban Bayramı'nın dördüncü gününde dönüşe geçenler nedeniyle yoğunluk oluştu.

Dönüş yoluna çıkanlar, D-100 kara yolunun Eskipazar ilçesi sınırlarındaki 13 kilometrelik bölümde yer yer trafiğin yavaşlamasına neden oluyor.

Kocaeli, Sakarya ve İstanbul gibi illere gitmek isteyenlerin kullandığı Kemikli rampalarında kontrollerini aralıksız sürdüren Karayolları ve trafik ekipleri, sürücüleri kurallara uymaları ve dikkatli olmaları yönünde uyarıyor.

DÜZCE

Anadolu Otoyolu'nun Düzce kesiminde yoğunluk İstanbul istikametine doğru Bolu Dağı viyadükleri çıkışında başlıyor.

Kaynaşlı gişeleri, Üçköprü, Beyköy ve Düzce gişeleri arasında kalan kısımda yoğunluk artıyor.

Sinirci, Gölyaka Gişeleri, Gümüşova rampaları mevkilerinde ise trafik akıcı yoğunlukta devam ediyor.

BURSA-ANKARA KARA YOLU

Kurban Bayramı'nın son gününde, Marmara ile İç Anadolu illerini birbirine bağlayan Bursa-Ankara kara yolunda, tatilcilerin dönüş yolculuğu başladı. Özellikle İnegöl ilçesi mevkisinde trafik zaman zaman durma noktasına gelirken, uzun araç kuyrukları oluştu. Yoğunluğun yaşandığı güzergahlarda görev alan İnegöl Emniyet Müdürlüğü Trafik Büro Amirliği ekipleri, trafik akışının düzenli ilerlemesi için çalışmalarını sürdürdü. Ekipler sürücülere dikkatli olmaları, kurallara uymaları ve takip mesafesini korumaları yönünde uyarılarda bulundu.

Bayram tatilinin sona ermesiyle Bursa-Ankara kara yolundaki yoğunluğun gece saatlerine kadar devam etmesinin beklendiği öğrenildi.

İşte anlık trafikte son durum

Haber Girişi Uğur Birdal - Editör
