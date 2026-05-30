Son dakika: Bayram tatili sonrası dönüş çilesi başladı! İşte yollardaki son durum

KOCAELİ

Anadolu Otoyolu'nun Kocaeli kesiminde yoğunluk başladı.

Bayram tatilinden dönüşler nedeniyle otoyolun viyadük ve tüneller bölgesi olarak bilinen Gültepe ve Korutepe mevkisi ile Bekirdere Rampası İstanbul istikametinde yoğunluk yaşanıyor.

Yolun iki şeride düştüğü bölgede trafik akışı zaman zaman durma noktasına geliyor.

Öte yandan, Kuzey Marmara Otoyolu ile D-100 kara yolunun Kocaeli kesiminde ise ulaşım normal akışında ilerliyor.