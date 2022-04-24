Haberler Yaşam SON DAKİKA: Bekçi alımı için beklenen duyuru geldi! EGM PA ile Bekçi alımı ne zaman yapılacak, sınav hangi gün ve şartları neler?

Giriş Tarihi: 24.04.2022 09:59 Güncelleme Tarihi: 24.04.2022 10:00

SON DAKİKA: Bekçi alımı için beklenen duyuru geldi! EGM PA ile Bekçi alımı ne zaman yapılacak, sınav hangi gün ve şartları neler?

Son dakika! Uzun bir süredir beklenen bekçi alımı ile ilgili duyuru Polis Akademisi Başkanlığı'nın resmi internet sitesi üzerinden yapıldı. "2022/1. Dönem Çarşı ve Mahalle Bekçiliğine Giriş Sınavı Duyurusu" başlığı ile yapılan açıklamaya göre; 81 İl Valiliğinde istihdam edilmek üzere en az lise ve dengi okul mezunu toplamda 3.250 erkek Çarşı ve Mahalle Bekçisi alımı yapılacağı açıklandı. Bu noktada; binlerce aday bekçilik sınavı başvuru şartları ve kontenjanlarının açıklanmasını bekliyor. Peki; bekçi alımı ne zaman yapılacak, bekçilik sınavı hangi gün? İşte bekçi alımı başvuruları, şartları ve kontenjan bilgisi son dakika detayları!