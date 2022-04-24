Son dakika! Uzun bir süredir beklenen bekçi alımı ile ilgili duyuru Polis Akademisi Başkanlığı'nın resmi internet sitesi üzerinden yapıldı. "2022/1. Dönem Çarşı ve Mahalle Bekçiliğine Giriş Sınavı Duyurusu" başlığı ile yapılan açıklamaya göre; 81 İl Valiliğinde istihdam edilmek üzere en az lise ve dengi okul mezunu toplamda 3.250 erkek Çarşı ve Mahalle Bekçisi alımı yapılacağı açıklandı. Bu noktada; binlerce aday bekçilik sınavı başvuru şartları ve kontenjanlarının açıklanmasını bekliyor. Peki; bekçi alımı ne zaman yapılacak, bekçilik sınavı hangi gün? İşte bekçi alımı başvuruları, şartları ve kontenjan bilgisi son dakika detayları!