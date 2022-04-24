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Haberler Yaşam SON DAKİKA: Bekçi alımı için beklenen duyuru geldi! EGM PA ile Bekçi alımı ne zaman yapılacak, sınav hangi gün ve şartları neler?
Giriş Tarihi: 24.04.2022 09:59 Güncelleme Tarihi: 24.04.2022 10:00

SON DAKİKA: Bekçi alımı için beklenen duyuru geldi! EGM PA ile Bekçi alımı ne zaman yapılacak, sınav hangi gün ve şartları neler?

Son dakika! Uzun bir süredir beklenen bekçi alımı ile ilgili duyuru Polis Akademisi Başkanlığı'nın resmi internet sitesi üzerinden yapıldı. "2022/1. Dönem Çarşı ve Mahalle Bekçiliğine Giriş Sınavı Duyurusu" başlığı ile yapılan açıklamaya göre; 81 İl Valiliğinde istihdam edilmek üzere en az lise ve dengi okul mezunu toplamda 3.250 erkek Çarşı ve Mahalle Bekçisi alımı yapılacağı açıklandı. Bu noktada; binlerce aday bekçilik sınavı başvuru şartları ve kontenjanlarının açıklanmasını bekliyor. Peki; bekçi alımı ne zaman yapılacak, bekçilik sınavı hangi gün? İşte bekçi alımı başvuruları, şartları ve kontenjan bilgisi son dakika detayları!

SON DAKİKA: Bekçi alımı için beklenen duyuru geldi! EGM PA ile Bekçi alımı ne zaman yapılacak, sınav hangi gün ve şartları neler?

Bekçilik yapma hayali kuran binlerce aday için beklenen son dakika açıklama EGM PA internet sitesi üzerinden yapıldı. "2022/1. Dönem Çarşı ve Mahalle Bekçiliğine Giriş Sınavı Duyurusu" başlığı ile 3.250 erkek Çarşı ve Mahalle Bekçisi alımı yapılacağı açıklanırken şartlar, kontenjanlar ve alımı ilişkin esasların ilerleyen günlerde açıklanacağı duyuruldu. Hal böyle olunca; "Bekçi alımı ne zaman yapılacak, sınav hangi gün ve şartları neler?" sorusuna yanıt aranmaya başlandı. Peki; bekçi alımı başvurusu ne zaman yapılacak? İşte bekçi alımı ile ilgili son dakika gelişmeleri!

SON DAKİKA: Bekçi alımı için beklenen duyuru geldi! EGM PA ile Bekçi alımı ne zaman yapılacak, sınav hangi gün ve şartları neler?

BEKÇİ ALIMI İÇİN BEKLENEN DUYURU YAPILDI!

Polis Akademisi'nin resmi internet sitesi pa.edu.tr'den konu hakkında duyuru yapıldı. Yapılan açıklamada, 3.250 erkek Çarşı ve Mahalle Bekçisi alımı gerçekleştirileceği bildirildi.

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SON DAKİKA: Bekçi alımı için beklenen duyuru geldi! EGM PA ile Bekçi alımı ne zaman yapılacak, sınav hangi gün ve şartları neler?

BEKÇİ ALIMI 2022

2022/1. Dönem Çarşı ve Mahalle Bekçiliğine Giriş Sinavı Duyurusu başlıklı metinde;

7245 sayılı Çarşı ve Mahalle Bekçileri Kanunu ile Çarşı ve Mahalle Bekçiliğine Giriş Sınavı Yönetmeliği kapsamında; Emniyet Hizmetleri Sınıfında Çarşı ve Mahalle Bekçisi olarak 81 İl Valiliğinde istihdam edilmek üzere en az lise ve dengi okul mezunu toplam 3.250 erkek Çarşı ve Mahalle Bekçisi alımı yapılacaktır.

Alıma ilişkin esaslar, il kontenjanları ve başvuru şartları önümüzdeki günlerde açıklanacaktır.

Kamuoyuna saygı ile duyurulur.

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SON DAKİKA: Bekçi alımı için beklenen duyuru geldi! EGM PA ile Bekçi alımı ne zaman yapılacak, sınav hangi gün ve şartları neler?

BEKÇİ ALIMI BAŞVURU ŞARTLARI NELERDİR?

Henüz 2022 bekçi alımı başvuru şartları açıklanmadı. En son yayımlanan duyuruda açıklanan şartlar şu şekildeydi:

Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak,

En az lise veya dengi okul mezunu olmak,

En az 167 cm boyunda olmak,

Beden kitle indeksi 18 (dâhil) ile 27 (dâhil) arasında olmak,

SON DAKİKA: Bekçi alımı için beklenen duyuru geldi! EGM PA ile Bekçi alımı ne zaman yapılacak, sınav hangi gün ve şartları neler?

31 yaşından gün almamış olmak,

Ağır hapis veya altı aydan fazla hapis veyahut affa uğramış olsalar bile zimmet, ihtilas, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, inancı kötüye kullanmak, dolanlı iflas veya yüz kızartıcı başka bir fiilden dolayı hapis cezasından hükümlü bulunmamak,

Silah taşımaya veya silahlı görev yapmaya hukuki bir engeli bulunmamak,

Alkol, uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanımı nedeniyle tedavi görmüş veya görüyor olmamak

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