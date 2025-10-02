Haberler
SON DAKİKA | Binali Aslan'ı vahşice katletmişlerdi! Fransa-Türkiye-Suriye hattında dehşet ailesi
Giriş Tarihi: 02.10.2025 06:51
Güncelleme Tarihi: 02.10.2025 06:52
Son dakika haberi: Nakliyeci Binali Aslan'ı öldürüp Tarsus'ta ormana gömdükten sonra Suriye'ye kaçan Fransa ve Türk vatandaşlığına sahip 14 kişilik aileyle ilgili şok detaylar ortaya çıktı. Temmuzda jandarmaya saldırdıkları için 1 ay cezaevinde kalan ailenin yaşadığı Gaziantep'teki türbe yanında 12-13 yaşlarında çocuk cesedi bulundu.