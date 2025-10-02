SON DAKİKA | Binali Aslan’ı vahşice katletmişlerdi! Fransa-Türkiye-Suriye hattında dehşet ailesi

ORMANA GÖMDÜLER



Zanlıların İdlib'de olduğu belirlenince Suriye İç Güvenlik Servisi tarafından operasyon düzenlendi. Çıkan çatışmada 14 kişilik aileden baba Vahdi, anne Meryem ile Ayşe, Abdullah Ömer, Abdurrahim, Yakub, Muhammed ve Ahmed Bahaeddin Aksoy ölü olarak ele geçirildi.



