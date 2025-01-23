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SON DAKİKA! Bolu'daki faciayla ilgili flaş iddia! Yangın neden çıktı? Gece çorba servisi sonrası aşçılar...
Giriş Tarihi: 23.01.2025 16:17
Güncelleme Tarihi: 23.01.2025
16:18
SON DAKİKA! Bolu'daki faciayla ilgili flaş iddia! Yangın neden çıktı? Gece çorba servisi sonrası aşçılar...
Son dakika haberleri: Bolu'nun Kartalkaya Kayak Merkezi'nde bulunan Grand Kartal Otel'de çıkan yangında 78 kişi hayatını kaybetti. Gece saatlerinde mutfak kısmında başlayan yangının, çorba servisi sonrası aşçıların pleyt ızgarasını açık unutması nedeniyle çıktığı iddia edildi. Bolu Cumhuriyet Başsavcısı İbrahim Cansever, yanan otelin içerisine girerek incelemede bulundu.