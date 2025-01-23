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Haberler Yaşam SON DAKİKA! Bolu'daki faciayla ilgili flaş iddia! Yangın neden çıktı? Gece çorba servisi sonrası aşçılar...
Giriş Tarihi: 23.01.2025 16:17 Güncelleme Tarihi: 23.01.2025 16:18

SON DAKİKA! Bolu'daki faciayla ilgili flaş iddia! Yangın neden çıktı? Gece çorba servisi sonrası aşçılar...

Son dakika haberleri: Bolu'nun Kartalkaya Kayak Merkezi'nde bulunan Grand Kartal Otel'de çıkan yangında 78 kişi hayatını kaybetti. Gece saatlerinde mutfak kısmında başlayan yangının, çorba servisi sonrası aşçıların pleyt ızgarasını açık unutması nedeniyle çıktığı iddia edildi. Bolu Cumhuriyet Başsavcısı İbrahim Cansever, yanan otelin içerisine girerek incelemede bulundu.

ÖMER ÇETİN
SON DAKİKA! Bolu’daki faciayla ilgili flaş iddia! Yangın neden çıktı? Gece çorba servisi sonrası aşçılar...

Son dakika haberleri: Bolu Köroğlu Dağları'nın zirvesinde, 2 bin 200 metre rakımda bulunan ve bölgedeki 5 otelden biri olan Grand Kartal Otel'de yangın, önceki gece saat 03.21'de restoran bölümünde başladı.

SON DAKİKA! Bolu’daki faciayla ilgili flaş iddia! Yangın neden çıktı? Gece çorba servisi sonrası aşçılar...

Otelin arka girişine göre 4. katında çıkan yangın kısa sürede büyüyerek tüm binayı sardı. Alevlere müdahale için bölgeye sevk edilen ekipler, 11 saatlik yoğun bir çalışmanın ardından yangını kontrol altına alabildi.

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SON DAKİKA! Bolu’daki faciayla ilgili flaş iddia! Yangın neden çıktı? Gece çorba servisi sonrası aşçılar...

Ancak geride, 78 kişinin hayatını kaybettiği bir felaket kaldı.

SON DAKİKA! Bolu’daki faciayla ilgili flaş iddia! Yangın neden çıktı? Gece çorba servisi sonrası aşçılar...

OTEL MÜHÜRLENDİ, JANDARMA ARAMA YAPACAK

Yangın sonrası büyük hasar gören Grand Kartal Otel, Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü tarafından mühürlendi.

SON DAKİKA! Bolu’daki faciayla ilgili flaş iddia! Yangın neden çıktı? Gece çorba servisi sonrası aşçılar...

Otelin girişine şerit çekilerek mühürleme işlemi tamamlandı.

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