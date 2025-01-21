SON DAKİKA: Bolu’daki yangında kahreden detay: Fenerbahçeli sporcu Vedia Nil Apak annesiyle birlikte can verdi!

Sporcumuz, evladımız Vedia Nil Apak ve annesi Ferda Apak'a Allah'tan rahmet; Babası Değerli Kongre Üyemiz Mehmet Apak başta olmak üzere tüm aileye, yakınlarına ve camiamıza başsağlığı dileriz" denildi…

Galatasaray Spor Kulubü'nden yapılan açıklamada ise "Bolu Kartalkaya Kayak Merkezi'ndeki otelde çıkan yangın sonucunda Fenerbahçe Yüzme Şubesi'nin sporcusu Vedia Nil Apak ve annesinin vefat ettiklerini üzüntüyle öğrendik. Vedia Nil Apak ve annesine Allah'tan rahmet; yakınlarına, Fenerbahçe ve tüm spor camiasına başsağlığı dileriz" ifadeleri kullanıldı.