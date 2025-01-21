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SON DAKİKA: Bolu’daki yangında kahreden detay: Fenerbahçeli sporcu Vedia Nil Apak annesiyle birlikte can verdi!
Giriş Tarihi: 21.01.2025 16:14
Güncelleme Tarihi: 21.01.2025
16:58
SON DAKİKA: Bolu’daki yangında kahreden detay: Fenerbahçeli sporcu Vedia Nil Apak annesiyle birlikte can verdi!
Son dakika haberi: Bolu Kartalkaya Kayak Merkezi'ndeki meydana gelen yangında 66 vatandaşımız hayatanı kaybetti. Fenerbahçeli minik sporcu Vedia Nil Apak ve annesi Ferda Apak'ın yangında can verdikleri öğrenildi. Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, "Sporcumuz, evladımız Vedia Nil Apak ve annesi Ferda Apak'a Allah'tan rahmet; Babası Değerli Kongre Üyemiz Mehmet Apak başta olmak üzere tüm aileye, yakınlarına ve camiamıza başsağlığı dileriz" denildi…