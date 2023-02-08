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Giriş Tarihi: 08.02.2023 11:31 Güncelleme Tarihi: 08.02.2023 11:58

Borsa son durum 8 Şubat 2023 | Borsa durdu mu, kapandı mı? Borsa İstanbul devre kesici nedir, neden durduruldu?

Borsa İstanbul durdu mu, kapandı mı, neden durduruldu soruları yanıt aramaya başladı. Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi Pazartesi günü yüzde 8,62 değer kaybederek günü 4.505,34 puandan tamamladı ve 22 Mart 2021'den bu yana en sert düşüşünü gerçekleştirdi. Sabah yüzde 7'lik kayıpla iki kez devre kesici uygulandı. Borsa İstanbul'un Endekse Bağlı Devre Kesici Sistemi'nin devreye girmesine ilişkin yaptığı açıklama, Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda (KAP) yayımlandı ve işlemlerin durdurulmasına karar verildi. Peki, Borsa durdu mu, neden durduruldu? Borsa İstanbul devre kesici nedir? İşte, 8 Şubat 2023 Borsa son durum

Borsa son durum 8 Şubat 2023 | Borsa durdu mu, kapandı mı? Borsa İstanbul devre kesici nedir, neden durduruldu?

Borsa düştü mü, devre mi kesti, neden kapandı soruları binlerce yatırımcının gündemindeki yerini aldı. 8 Şubat 2023 Çarşamba günü sabah saatlerinde konuya ilişkin açıklama geldi. BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 424,84 puan azalırken, toplam işlem hacmi 56,4 milyar lira düzeyinde belirlendi. Bankacılık endeksi yüzde 8,29 ve holding endeksi yüzde 8,67 değer kaybetti. Borsa İstanbul AŞ, BIST 100 endeksinde kayıpların yüzde 7'yi aşmasıyla Endekse Bağlı Devre Kesici Sistemi'nin çalıştığını ve pay piyasasındaki tüm sıralarda işlemlerin geçici olarak 2. kez durdurulduğunu duyurdu. Peki, Borsa durdu mu, kapandı mı, neden durduruldu? Borsa İstanbul devre kesici nedir? İşte, Borsa İstanbul hakkında detaylar...

Borsa son durum 8 Şubat 2023 | Borsa durdu mu, kapandı mı? Borsa İstanbul devre kesici nedir, neden durduruldu?

8 ŞUBAT 2023 BORSA SON DURUM: BORSA DURDU MU, KAPANDI MI?

Borsa İstanbul AŞ, BIST 100 endeksinde kayıpların yüzde 7'yi aşmasıyla Endekse Bağlı Devre Kesici Sistemi'nin çalıştığını ve pay piyasasındaki tüm sıralarda işlemlerin geçici olarak 2. kez durdurulduğunu duyurdu.

Borsa İstanbul'un Endekse Bağlı Devre Kesici Sistemi'nin devreye girmesine ilişkin yaptığı açıklama, Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda (KAP) yayımlandı.

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Borsa son durum 8 Şubat 2023 | Borsa durdu mu, kapandı mı? Borsa İstanbul devre kesici nedir, neden durduruldu?

BORSA DEVRE Mİ KESTİ?

Açılışta BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 23,24 puan ve yüzde 0,52 değer kaybederek 4.482,11 puana indi. Kayıplarını artıran endekste düşüş yüzde 5'i bulunca devre kesici uygulandı.

İşlemlerin 10.42'de başlaması sonrasında düşüş bu kez yüzde 7'yi aşıp endeks 4 bin 186 puana gerileyince devre kesici ikinci kez devreye girdi. Daha sonra yapılan açıklamayla işlemlerin durdurulduğu belirtildi.

Borsa son durum 8 Şubat 2023 | Borsa durdu mu, kapandı mı? Borsa İstanbul devre kesici nedir, neden durduruldu?

Borsa İstanbul'dan yapılan açıklamada ''Saat 10:42:31 itibarıyla Endekse Bağlı Devre Kesici Sistemi Devreye girmiştir. Borsamız Pay Piyasası'ndaki tüm sıralarda, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası'nda işlem gören pay ve pay endekslerine dayalı sözleşmelerde ve Borçlanma Araçları Piyasası Pay Repo Pazarı'nda işlemler geçici olarak durdurulmuştur" sözleri kullanıldı.

Borsa İstanbul'da Endekse Bağlı Devre Kesici Sistemi, anlık olarak endekste yüzde 5 ve yüzde 7'lik değer kayıplarının oluşması ile tetiklenerek yatırımcıların panik işlemleriyle zarar görmesini en aza indirmek için kullanılıyor.

Endekse Bağlı Devre Kesici Sistemi düşüşün yüzde 5'i aşmasıyla saat 10.12.01'de de devreye girmişti.

Borsa son durum 8 Şubat 2023 | Borsa durdu mu, kapandı mı? Borsa İstanbul devre kesici nedir, neden durduruldu?

İKİ YILIN EN SERT DÜŞÜŞÜ

BIST 100 endeksi dün yüzde 8,62 değer kaybederek günü 4.505,34 puandan tamamlamış ve 22 Mart 2021'den bu yana en sert düşüşünü gerçekleştirmişti.

Haftanın ilk iki gününde yüzde 9,8 düşen BIST 100 endeksinde, bu sabahki yüzde 7'lik düşüşle birlikte 3 Şubat Cuma günkü kapanışa göre kayıp yüzde 16,3'e ulaştı.

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