Borsa son durum 8 Şubat 2023 | Borsa durdu mu, kapandı mı? Borsa İstanbul devre kesici nedir, neden durduruldu?

Borsa İstanbul durdu mu, kapandı mı, neden durduruldu soruları yanıt aramaya başladı. Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi Pazartesi günü yüzde 8,62 değer kaybederek günü 4.505,34 puandan tamamladı ve 22 Mart 2021'den bu yana en sert düşüşünü gerçekleştirdi. Sabah yüzde 7'lik kayıpla iki kez devre kesici uygulandı. Borsa İstanbul'un Endekse Bağlı Devre Kesici Sistemi'nin devreye girmesine ilişkin yaptığı açıklama, Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda (KAP) yayımlandı ve işlemlerin durdurulmasına karar verildi. Peki, Borsa durdu mu, neden durduruldu? Borsa İstanbul devre kesici nedir? İşte, 8 Şubat 2023 Borsa son durum…