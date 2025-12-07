SON DAKİKA | Boyunlar çetesi iddianamesinden çarpıcı detaylar! Çeteler, çocukları lüksle kandırıyor

2 BİN LİRAYA DÜKKÂN KURŞUNLUYORLAR



İddianamede geçtiğimiz yıl 3 Temmuz günü Ataşehir'deki karşılıklı konumlanan iki ayrı otomobil galerisinin motosikletli örgüt üyelerince kurşunlanması için örgüt üyelerine eylemden sonra sadece 5'er bin ve 2'şer bin liralık ödeme gerçekleştirildiği anlatıldı. İşadamlarından istenen ancak alınamayan rakam ise 5 milyon liraydı.



