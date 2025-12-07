Haberler
SON DAKİKA | Boyunlar çetesi iddianamesinden çarpıcı detaylar! Çeteler, çocukları lüksle kandırıyor
Giriş Tarihi: 07.12.2025 06:50
Güncelleme Tarihi: 07.12.2025 06:53
Son dakika haberi: Boyunlar suç örgütü iddianamesinde çocukların çeteye katılımı ayrıntılı şekilde anlatıldı: Özellikle ailevi ve maddi sorunları olan uyuşturucu batağındaki çocuklar seçiliyor. 15-20 yaş aralığındaki gençler, itibar ve para kazanma hayaliyle örgüte katılmayı tercih ediyor.