Haberler Yaşam SON DAKİKA | Boyunlar çetesi iddianamesinden çarpıcı detaylar! Çeteler, çocukları lüksle kandırıyor
Giriş Tarihi: 07.12.2025 06:50 Güncelleme Tarihi: 07.12.2025 06:53

SON DAKİKA | Boyunlar çetesi iddianamesinden çarpıcı detaylar! Çeteler, çocukları lüksle kandırıyor

Son dakika haberi: Boyunlar suç örgütü iddianamesinde çocukların çeteye katılımı ayrıntılı şekilde anlatıldı: Özellikle ailevi ve maddi sorunları olan uyuşturucu batağındaki çocuklar seçiliyor. 15-20 yaş aralığındaki gençler, itibar ve para kazanma hayaliyle örgüte katılmayı tercih ediyor.

Mustafa Sait ÖZKAN
Son dakika haberi: Son dönemde yeni nesil suç örgütlerinin gerçekleştirdiği, dükkân kurşunlama, silahlı yaralama, kundaklama gibi eylemlerde 18 yaşın altındaki çocukların seçilmesinde gözle görülür bir artış yaşanıyor.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın elebaşılığını Barış Boyun'un yaptığı Boyunlar Silahlı Suç Örgütü'ne yönelik 40'ı 18 yaşından küçük 79 şüpheliyle ilgili hazırladığı yeni iddianamede, bu durum ayrıntılı bir şekilde ele alındı.

15-20 YAŞ ARASI...

İddianameye göre silahlı suç örgütü, örgüt üyelerini 15-20'li yaşlar aralığındaki gençlerden seçiyor.

Özellikle 15-18 yaş aralığında olan, ailevi sorunlar, maddi sıkıntılar ve uyuşturucu madde bağımlılığı arasında sıkışıp kalan, toplumda kendisine yer edinmeye çalışan yaşı küçüklere örgüt üyeleri tarafından ulaşılması daha kolay.

SUÇLULAR DAHA YATKIN

Kendisine bir kimlik oluşturmak isteyen yaşı küçükler, para kazanmak ya da ailesinden uzaklaşabilmek adına örgüte katılmayı kendilerine yol olarak seçti.

Daha öncesinden kasten yaralama, hırsızlık, ruhsatsız silah bulundurma gibi suçları işlemiş, suça bulaşmış yaşı küçük çocukların, örgüte ve eylemlere katılım konusunda ikna edilmesi daha rahat oluyor.

Ayrıca örgüte katılım konusunda ikna edilen yaşı küçük çocuklar, kendileri gibi yaşı küçük arkadaşlarını da örgüte katılım konusunda özendirip ikna edebiliyor.

LÜKS HAYAT HAYALİ

Yüksek miktarda para kazanacağı ya da yurtdışına çıkarılacağı yönünde vaatlerle kandırılan ülkenin dört bir yanından toplanarak İstanbul'a getirilen yaşı küçük çocuklar, hiç sorgulamadan eylemlere iştirak ediyor.

Daha öncesinde hiç otelde kalmayan, lüks hayat yaşamayan çocuklar, örgüt üyelerince götürüldükleri otel odalarında ya da hücre evlerinde uyuşturucu madde, alkol, yemek, hayat kadınları vasıtasıyla gözleri boyanıyor.

DİZİLER ÖRNEK OLUYOR

Yine televizyon dizileri veya dijital platformlarda yer alan mafya dizilerinde idealize olan suç ortamı ve silahlı yaşantıyı gören çocukların kendileri de böyle bir yaşantı hayali kuruyor.

Telefon ve bilgisayar ortamında görebildikleri vahim nitelikteki silahları hücre evlerinde gören yaşı küçük örgüt üyesi adayları, örgütten daha da etkileniyor. Bu şekilde örgüte katılma yönünde motivasyonları artırılan yaşı küçük çocukların tam itaati sağlanıyor.

DÖNMEK İSTEYENE TEHDİT

Yine hücre evine gelen ancak çeşitli sebeplerle geri dönmek isteyen çocuklar, örgütün korkutucu yüzüyle karşılaşması üzerine örgütten kopmadığı da gözlemlenen en dikkat çekici tespitlerden biri. Soruşturmada örgütün birçok eylem yaşı küçük çocukları doğrudan kullandığının tespit edildiği vurgulandı.

2 BİN LİRAYA DÜKKÂN KURŞUNLUYORLAR

İddianamede geçtiğimiz yıl 3 Temmuz günü Ataşehir'deki karşılıklı konumlanan iki ayrı otomobil galerisinin motosikletli örgüt üyelerince kurşunlanması için örgüt üyelerine eylemden sonra sadece 5'er bin ve 2'şer bin liralık ödeme gerçekleştirildiği anlatıldı. İşadamlarından istenen ancak alınamayan rakam ise 5 milyon liraydı.

'ONLARA 5 MİLYON CEZA KESTİM'

Örgüt yöneticisi "Meylo" lakaplı Mirhan Aygün'ün her iki galeri sahibi için toplamda 5 milyon lira ceza kestiklerini söylediğine ilişkin Whatsapp görüşmeleri soruşturma dosyasına girdi.

İşadamlarına sözde milyonlarca lira ceza kestiklerini söyleyerek tehdit eden örgüt yöneticilerinin işte bu 18 yaş altındaki çocukları kullanarak ceplerini doldurdukları ifade ediliyor. Söz konusu eylemle ilgili işadamları şikâyetçi oldu.

SORUNU KÖKTEN ÇÖZMEK LAZIM

UZMAN KLİNİK PSİKOLOG AYSU ÇELENOĞLU

Örgütler, cezadan kurtulmak için özellikle 18 yaş altı çocukları tercih ediyor. Bu yaşlardaki çocuklar aidiyet ve kimlik arayışını sürdürdüğü için psikososyal açıdan çocuk ve ergenlerin yönlendirilmesi daha kolay oluyor.

Cezadan çok bireysel ve toplumsal olarak "neden" sorusunu araştırmak gerekir. Bu toplumsal vicdan meselesidir. Bu çocukların sadece "fail" değil, aynı zamanda sistemin mağduru olduklarının unutulmaması gerekir.