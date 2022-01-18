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Haberler Yaşam SON DAKİKA: Bugün okullar tatil mi? 18 Ocak 2022 Salı İstanbul, Ankara ve diğer illerde okullar tatil mi oldu? İşte kar tatili olan iller ve ilçeler!
Giriş Tarihi: 18.01.2022 08:20 Güncelleme Tarihi: 18.01.2022 08:20

SON DAKİKA: Bugün okullar tatil mi? 18 Ocak 2022 Salı İstanbul, Ankara ve diğer illerde okullar tatil mi oldu? İşte kar tatili olan iller ve ilçeler!

Son dakika! Soğuk hava koşulları etkisini sürdürürken kar yağışının şiddetini arttırması sebebiyle bazı illerde okullar tatil edildi. Bu noktada; milyonlarca öğrenci kendi yaşadıkları illerde ve ilçelerdeki okulların tatil olup olmadığını sorguluyor. Hal böyle olunca; "Bugün okullar tatil mi oldu? Hangi illerde okullar tatil edildi? Bugün okul var mı?" sorularının yanıtları araştırma konusu olurken kar tatili olan iller ve ilçelerin listesine bu başlık altından ulaşabilirsiniz.

SON DAKİKA: Bugün okullar tatil mi oldu? 18 Ocak 2022 Salı İstanbul, Ankara ve diğer illerde okullar tatil mi? İşte kar tatili olan iller ve ilçeler!

"Bugün okullar tatil mi? Bugün okul var mı?" sorularının yanıtları, 18 Ocak Salı sabahı araştırılan konu başlıkları arasında yerini aldı. Başta İstanbul olmak üzere soğuk hava koşulları etkisini sürdürürken kar yağışının yaşandığı illerin bazılarında okullarda eğitim öğretime ara verildi. Bu noktada; "Bugün okullar tatil mi oldu? 18 Ocak 2022 Salı İstanbul, Ankara ve diğer illerde okullar tatil mi?" sorularının cevapları için öğrenciler valiliklerden gelen son dakika açıklamaları takip ediyor. İşte kar tatili olan iller ve ilçeler!

SON DAKİKA: Bugün okullar tatil mi oldu? 18 Ocak 2022 Salı İstanbul, Ankara ve diğer illerde okullar tatil mi? İşte kar tatili olan iller ve ilçeler!

İSTANBUL'DA 18 OCAK SALI BUGÜN OKULLAR TATİL Mİ?

İstanbul'da bugün (18 Ocak) okulların tatil olduğuna yönelik resmi bir açıklama henüz yapılmadı.

Valilik tarafından resmi bir açıklama yapıldığı takdir de haberimizde olacak.

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SON DAKİKA: Bugün okullar tatil mi oldu? 18 Ocak 2022 Salı İstanbul, Ankara ve diğer illerde okullar tatil mi? İşte kar tatili olan iller ve ilçeler!

ARTVİN

Artvin'de, kar yağışı nedeniyle eğitime yarın için ara verildi. Artvin Valiliği'nden yapılan yazılı açıklamada, kar yağışı, soğuk hava ve buzlanma nedeniyle kar tatili kararı alındığı belirtildi. Açıklamada, "Merkez ve Ardanuç, Borçka, Murgul, Şavşat ilçelerimizde 18.01.2022 Salı günü (1 gün) eğitim öğretime ara verilmiştir. Arhavi, Hopa, Kemalpaşa ve Yusufeli ilçelerimizde taşıma yoluyla okullarımıza gelen öğrencilerimiz de bu tarihte izinli sayılacaktır. Ayrıca bu süre zarfında engelli ve hamile kamu çalışanlarımız idari izinli sayılacaktır" denildi.

BOLU

Bolu Valisi Ahmet Ümit, olumsuz hava koşulları nedeniyle eğitime yarın ara verildiğini bildirdi.

Ümit, yazılı açıklamasında, meteorolojik bilgilere göre kentte olumsuz hava koşullarının devam edeceğinin anlaşıldığını belirtti.

Hava koşulları nedeniyle 18 Ocak'ta kent genelinde resmi ve özel okul öncesi, ilk, orta, lise ve halk eğitim merkezi kurumlarındaki eğitim öğretim faaliyetlerine bir gün ara verildiğini aktaran Ümit, engelli ve hamile kamu çalışanlarının da aynı gün idari izinli sayılmasına karar verildiğini kaydetti.

SON DAKİKA: Bugün okullar tatil mi oldu? 18 Ocak 2022 Salı İstanbul, Ankara ve diğer illerde okullar tatil mi? İşte kar tatili olan iller ve ilçeler!

RİZE

Rize'de yoğun kar yağışı nedeniyle bugün eğitim ve öğretime ara verilmişti.

Kar yağışı bazı ilçelerde etkisini azaltırken Fındıklı, Ardeşen, Çamlıhemşin, Hemşin, Çayeli, Güneysu, İkizdere ilçesinde sürünce Rize Valiliği tarafından bu ilçelerde eğitim ve öğretime ara verildiği duyuruldu. Rize Valiliği'nin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada "Fındıklı, Ardeşen, Çamlıhemşin, Hemşin, Çayeli, Güneysu, İkizdere ilçelerimiz için eğitim-öğretime verilen aranın 1 gün (18.01.2022) süreyle uzatılmasına ayrıca hamile ve engelli kamu personelinin idari izinli sayılmasına, merkeze bağlı taşımalı eğitim ve merkeze bağlı köy okullarında eğitim-öğretime 1 gün süreyle (18.01.2022) ara verilmesine karar verilmiştir" ifadelerine yer verildi.

TRABZON

Trabzon'da devam eden olumsuz hava koşullar nedeniyle Akçaabat, Düzköy, Maçka, Şalpazarı ve ilçelerinde tüm okullarda eğitim ve öğretime 1 gün süreyle ara verildiği, engelli ve hamile olan kamu görevlilerinin idari izinli sayılacağı belirtildi.

Açıklamada, Ortahisar, Araklı, Arsin, Beşikdüzü, Çarşıbaşı, Dernekpazarı, Köprübaşı, Sürmene, Vakfıkebir ve Yomra ilçelerinde ise sadece taşımalı eğitime ara verildiği kaydedildi.

SON DAKİKA: Bugün okullar tatil mi oldu? 18 Ocak 2022 Salı İstanbul, Ankara ve diğer illerde okullar tatil mi? İşte kar tatili olan iller ve ilçeler!

ADIYAMAN

Meteoroloji tarafından kar yağışı uyarısı yapılan kentler arasında yer alan Adıyaman'da olumsuzluk yaşanmaması için Valilik, ilk ve orta dereceli okullarda taşımalı eğitime 1 gün (Salı) ara verildiği duyurdu.

GAZİANTEP

Gaziantep Valisi Davut Gül yaptığı açıklamada; ''Meteorolojik verilere göre, sabah saatlerinden itibaren Gaziantep'te yoğun kar yağışı beklenmektedir.Öğrenci kardeşlerimizin sağlığı için, okullar ve rehabilitasyon merkezleri 18 ocak salı günü tatil edilmiştir. Engelli ve hamile kamu personeli de idari izinli sayılacaktır.'' dedi.

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