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SON DAKİKA: BURSA DEPREM İLE SALLANDI! AFAD ve Kandilli ile Bursa'da deprem mi oldu, nerede, kaç şiddetinde?
Giriş Tarihi: 27.01.2025 13:55
Güncelleme Tarihi: 27.01.2025
14:09
SON DAKİKA: BURSA DEPREM İLE SALLANDI! AFAD ve Kandilli ile Bursa'da deprem mi oldu, nerede, kaç şiddetinde?
Son Dakika: Az önce Bursa'da 4.0 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. AFAD ve Kandilli Rasathanesi'nin paylaştığı bilgilere göre, depremin merkez üssü Nilüfer olarak açıklandı ve saat 13:43'te gerçekleşti. Sarsıntı, çevre illerde de hissedildi. Bursa'da yaşayan vatandaşlar, "Deprem mi oldu? Nerede ve kaç şiddetinde?" gibi sorularla internette bilgi aramaya başladı. İşte,Bursa depremi ile ilgili son dakika gelişmeler...