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Haberler Yaşam SON DAKİKA: BURSA DEPREM İLE SALLANDI! AFAD ve Kandilli ile Bursa'da deprem mi oldu, nerede, kaç şiddetinde?
Giriş Tarihi: 27.01.2025 13:55 Güncelleme Tarihi: 27.01.2025 14:09

SON DAKİKA: BURSA DEPREM İLE SALLANDI! AFAD ve Kandilli ile Bursa'da deprem mi oldu, nerede, kaç şiddetinde?

Son Dakika: Az önce Bursa'da 4.0 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. AFAD ve Kandilli Rasathanesi'nin paylaştığı bilgilere göre, depremin merkez üssü Nilüfer olarak açıklandı ve saat 13:43'te gerçekleşti. Sarsıntı, çevre illerde de hissedildi. Bursa'da yaşayan vatandaşlar, "Deprem mi oldu? Nerede ve kaç şiddetinde?" gibi sorularla internette bilgi aramaya başladı. İşte,Bursa depremi ile ilgili son dakika gelişmeler...

SON DAKİKA: BURSA DEPREM İLE SALLANDI! AFAD ve Kandilli ile Bursa’da deprem mi oldu, nerede, kaç şiddetinde?

Son Dakika: Bursa'da 4.0 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi Depremi hisseden vatandaşlar sarsıntının detaylarını arama motorlarında araştırmaya başladı. Depreme ait bilgiler AFAD ve Kandilli verileriyle paylaşıldı. İşte, 27 Ocak Bursa depreminin ayrıntıları...

SON DAKİKA: BURSA DEPREM İLE SALLANDI! AFAD ve Kandilli ile Bursa’da deprem mi oldu, nerede, kaç şiddetinde?

SON DAKİKA: BURSA'DA DEPREM!
AFAD verilerine göre Bursa Nilüfer merkez üssünde 4.0 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Deprem yerin 9.74 km altında kaydedildi.
İşte, detaylar...

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SON DAKİKA: BURSA DEPREM İLE SALLANDI! AFAD ve Kandilli ile Bursa’da deprem mi oldu, nerede, kaç şiddetinde?

BURSA'DA DEPREM

Büyüklük:4.0 (Mw)
Yer:Nilüfer (Bursa)
Tarih:2025-01-27
Saat:13:43:47 TSİ
Enlem:40.19444 N
Boylam:28.95056 E
Derinlik:9.74 km

SON DAKİKA: BURSA DEPREM İLE SALLANDI! AFAD ve Kandilli ile Bursa’da deprem mi oldu, nerede, kaç şiddetinde?

SON DEPREMLER LİSTESİ

Yaşanan her sarsıntı anbean Kandilli Rasathanesi ve AFAD son depremler sistemine yansıyor. Bu liste üzerinden yaşanan depremin merkez üssü, şiddet ve derinlik bilgilerine ulaşılabiliyor.

KANDİLLİ RASATHANESİ VERİLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

AFAD SON DEPREMLER İÇİN TIKLAYINIZ

SON DAKİKA: BURSA DEPREM İLE SALLANDI! AFAD ve Kandilli ile Bursa’da deprem mi oldu, nerede, kaç şiddetinde?
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