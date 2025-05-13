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Haberler Yaşam BURSA DEPREM ile sallandı! AFAD ve Kandilli Rasathanesi ile Bursa'da deprem mi oldu, merkez üssü neresi, şiddeti kaç?
Giriş Tarihi: 13.05.2025 23:19 Güncelleme Tarihi: 13.05.2025 23:19

BURSA DEPREM ile sallandı! AFAD ve Kandilli Rasathanesi ile Bursa'da deprem mi oldu, merkez üssü neresi, şiddeti kaç?

Bursa deprem ile sallandı. Son dakika deprem haberleri arasında yer alan sarsıntı Kandilli Rasathanesi tarafından paylaşıldı. Bölgede yaşayan ve sarsıntıyı hissedenler Kandilli ile AFAD tarafından paylaşılan verilerle detayları öğreniyor. Peki; 13 Mayıs 2025 Bursa'da deprem mi oldu, kaç şiddetinde?

BURSA DEPREM ile sallandı! AFAD ve Kandilli Rasathanesi ile Bursa’da deprem mi oldu, merkez üssü neresi, şiddeti kaç?

Bursa deprem son dakika duyurusu ile paylaşıldı. Saat 14.49'da gerçekleşen sarsıntının detaylarıyla merkez üssü, büyüklük ve derinlik bilgileri sorgulanıyor. Konuyla ilgili AFAD ve Kandilli Rasathanesi'nin verileri inceleniyor. İşte, 'Bursa'da deprem mi oldu, kaç şiddetinde?' sorularının yanıtları:

BURSA DEPREM ile sallandı! AFAD ve Kandilli Rasathanesi ile Bursa’da deprem mi oldu, merkez üssü neresi, şiddeti kaç?

SON DAKİKA: BURSA DEPREM İLE SALLANDI!

Kandilli Rasathanesi'nin paylaştığı bilgilere göre Bursa Gemlik merkez üssünde 3.4 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. İşte, sarsıntıya dair detaylar:

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BURSA DEPREM ile sallandı! AFAD ve Kandilli Rasathanesi ile Bursa’da deprem mi oldu, merkez üssü neresi, şiddeti kaç?

GEMLIK (BURSA)

13.05.2025, 14:49:47 TSİ

Büyüklük: 3.4

Derinlik: 12.8 km

BURSA DEPREM ile sallandı! AFAD ve Kandilli Rasathanesi ile Bursa’da deprem mi oldu, merkez üssü neresi, şiddeti kaç?

SON DEPREMLER LİSTESİ: BURSA'DA DEPREM Mİ OLDU?

Deprem son dakika haberleri AFAD ve Kandilli Rasathanesi'nin ölçümleriyle duyuruluyor. İşte, meydana gelen depremlerin merkez üssü, büyüklük, derinlik bilgilerine ulaşabileceğiniz o sistem:

SON DEPREMLER İÇİN TIKLAYINIZ

BURSA DEPREM ile sallandı! AFAD ve Kandilli Rasathanesi ile Bursa’da deprem mi oldu, merkez üssü neresi, şiddeti kaç?