BURSA DEPREM ile sallandı! AFAD ve Kandilli Rasathanesi ile Bursa’da deprem mi oldu, merkez üssü neresi, şiddeti kaç?

Bursa deprem son dakika duyurusu ile paylaşıldı. Saat 14.49'da gerçekleşen sarsıntının detaylarıyla merkez üssü, büyüklük ve derinlik bilgileri sorgulanıyor. Konuyla ilgili AFAD ve Kandilli Rasathanesi'nin verileri inceleniyor. İşte, 'Bursa'da deprem mi oldu, kaç şiddetinde?' sorularının yanıtları: