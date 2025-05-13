Haberler
Yaşam
BURSA DEPREM ile sallandı! AFAD ve Kandilli Rasathanesi ile Bursa'da deprem mi oldu, merkez üssü neresi, şiddeti kaç?
Giriş Tarihi: 13.05.2025 23:19
Güncelleme Tarihi: 13.05.2025
23:19
BURSA DEPREM ile sallandı! AFAD ve Kandilli Rasathanesi ile Bursa'da deprem mi oldu, merkez üssü neresi, şiddeti kaç?
Bursa deprem ile sallandı. Son dakika deprem haberleri arasında yer alan sarsıntı Kandilli Rasathanesi tarafından paylaşıldı. Bölgede yaşayan ve sarsıntıyı hissedenler Kandilli ile AFAD tarafından paylaşılan verilerle detayları öğreniyor. Peki; 13 Mayıs 2025 Bursa'da deprem mi oldu, kaç şiddetinde?