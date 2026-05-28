Giriş Tarihi: 28.05.2026 10:01

SON DAKİKA… Bursa’da dayısını öldürüp cesediyle 3 gün yaşamıştı! Cani yeğen hakkında çarpıcı gelişme: Güvenlik kamerası ele verdi

SON DAKİKA… Bursa'da Erdem Alay, annesine şiddet uyguladığı için kendisini uyaran dayısı Cüneyt Taşkıran'ı döve döve katletti! 3 gün boyunca dayısının cesediyle kalan cani yeğeni taksi şoförlerinin dikkati ele verdi! Gözaltına alınan Erdem Alay cinayeti reddederken güvenlik kameralarındaki o detay dikkat çekti!

DHA
SON DAKİKA… Olay, 23 Mayıs'ta saat 03.00 sıralarında Osmangazi ilçesi İstiklal Mahallesi Uludağ Sokak'taki bir evde meydana geldi.

Mehter takımında görevli Cüneyt Taşkıran yalnız yaşadığı evine bir süre önce ablası ve yeğenini de aldı. İddiaya göre, Taşkıran ile ablası Çiğdem Alay (61), yeğeni Erdem Alay ve yeğeninin kız arkadaşı F.Ş. (46) birlikte içki içti.

Erdem Alay, bir süre sonra annesine şiddet uygulamaya başladı. Ablasını korumak isteyen Taşkıran ile yeğeni arasında tartışma çıktı. Erdem Alay, dayısını döverek öldürdü.

TAKSİ DURAĞINDAKİ ŞOFÖRLERE SÖYLEDİ

3 gün boyunca yaralı haldeki annesi ve dayısının cesediyle aynı evde kalan Erdem Alay, 25 Mayıs'ta mahalledeki taksi durağına gidip, dayısının evde hareketsiz halde yattığını söyledi. Taksi durağındaki şoförlerin karakola ihbarda bulunması üzerine adrese İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri sevk edildi.

Eve giren ekipler, Cüneyt Taşkıran'ın mutfak kapısının önündeki cesediyle karşılaştı. Bozulmaya başlayan ceset, savcının incelemesinin ardından otopsi için Bursa Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü.

ANNESİNE ŞİDDET UYGULADIĞI İÇİN TUTUKLANMIŞ

Olay yerinde polis ekipleri tarafından gözaltına alınan Erdem Alay'ın emniyetteki ifadesinde suçlamaları reddettiği ve 12 gündür evde olmadığını söylediği belirtildi. Bu arada, madde bağımlısı olduğu iddia edilen Erdem Alay'ın daha önce de annesine şiddet uyguladığı için tutuklandığı bildirildi.

GÜVENLİK KAMERASINA YAKALANDI: MEĞER ANNESİ VE SEVGİLİSİ DE...

Soruşturma kapsamında Erdem Alay'ın annesi Çiğdem Alay ile olay sırasında evde olduğu güvenlik kamerası görüntülerinden tespit edilen kız arkadaşı F.Ş. de gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından dün adliyeye sevk edilip mahkemeye çıkarılan şüphelilerden Erdem Alay tutuklandı, annesi Çiğdem Alay'a ev hapsi kararı verildi. F.Ş. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

