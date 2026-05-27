SON DAKİKA… Çanakkale’de asırlık gelenek değişmedi! Kilometrelerce kuyruk oluştu… Tam yarım saat sürdü!
Giriş Tarihi: 27.05.2026 09:20
SON DAKİKA… Çanakkale Yenice'deki Akçakoyun köyünde asırlık bayram geleneği devam etti. Kurban Bayramı namazının ardından bir araya gelen yüzlerce vatandaş, nesillerdir aktarılan "bayram halkası" geleneğini gerçekleştirdi. Kilometrelerce kuyruk oluşurken, bayramlaşma merasimi yarım saatte bitebildi!