SON DAKİKA | Canı değersiz kılan dava! Oğlunu kaybeden anneden 'sesimi duyun' çağrısı
Giriş Tarihi: 18.11.2025 07:41
Güncelleme Tarihi: 18.11.2025 08:32
Son dakika haberi... İstanbul-İzmir otoyolunda kaza yaralılarına yardım etmek isterken lüks bir aracın çarpmasıyla hayatını kaybeden Baran Enver Çinkılıç'ın ailesi, evlat acısı yaşarken ikinci bir şokla sarsıldı. Oğluna çarpan sürücünün sigorta şirketi, araç sahibine 16 milyon lira ödeme yaptıktan sonra, 'kusurlu olduğu' iddiasıyla Çinkılıç ailesine 8 milyon liralık tazminat davası açtı. Acılı anne Güler Ergül, "Hem oğlumu kaybettim hem de onu hayattan koparan arabanın parasını istiyorlar" diyerek 18 Aralık'taki dava öncesi adalet arıyor.