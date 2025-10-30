Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Giriş Tarihi: 30.10.2025 06:27 Güncelleme Tarihi: 30.10.2025 06:29

Son Dakika | Cep telefonundaki notlar dikkat çekti: Casus Hüseyin Gün CHP'nin akıl hocası çıktı

Son dakika haberi... Casusluktan tutuklu Hüseyin Gün'ün cep telefonundan çıkan 721 not arasında 2020'de CHP'nin iktidar olabilmesi amacıyla tuttuğu notlara rastlandı. Notlarla ilgili soruya Hüseyin Gün, "Ben sürekli not almayı seven bir insanım. Her şeyi not alarak kendimde saklarım" cevabını verdi.

Kerim CENGİL
Son dakika! 27 Mayıs 2020'de oluşturulan ve son değiştirilme tarihi 4 Temmuz 2020 olan 'CHP' başlığı ile kaydedilen notlarda, CHP'nin hızlı bir şekilde ortak küme oluşturması gerektiği, gündemi belirlemesinin şart olduğuna dikkat çekilerek, gölge bir kabine kurulmasını tavsiye eden ifadeler yer alıyor.

CHP ARMUT TOPLUYOR

Notlarda, "Kendisine ve üyelerine sahip çıkamayan bir parti görüntüsü nasıl bir millete sahip çıkacak?" sorusu soruluyor.

CHP'nin korkak, cesaretsiz, programsız olduğu için armut topladığını dile getiren Gün, "Kuvayı Milliye ruhu sözde var, özünde yok" tespitinde bulunuyor.

AK Parti'yi eleştirmek değil, halka gölge hükümet programının açıklanması gerektiğini salık veren Gün, "Her zaman seçime hazırız diye diye bu salaklar CHP'yi ve Türkiye'yi bitirdi. Hazırsın da neden 60 yıldır tek başına hükümet olamadın?" ifadelerine yer veriyor.

Gün'ün notlarında, CHP'nin kayıkçı kavgasında olduğuna dikkat çekiliyor. Bu notları neden tuttuğu sorulan Gün, "Ben sürekli not almayı seven bir insanım. Her şeyi not alarak kendimde saklarım" cevabını verdi.