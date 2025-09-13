Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Giriş Tarihi: 13.09.2025 09:31 Güncelleme Tarihi: 13.09.2025 09:40

SON DAKİKA… Charlie Kirk suikastı sonrası ABD’de iç karışıklık riski artıyor: Sosyal medya alarmı verildi!

SON DAKİKA… Dünyanın gözü kulağı bir kez daha ABD'deydi… ABD Başkanı Donald Trump'a verdiği güçlü destekle bilinen muhafazakar aktivist Charlie Kirk, Utah Valley Üniversitesi'nde korkunç bir suikasta kurban gitti. Katilinin ise 22 yaşındaki Tyler Robinson olduğu belirlendi. Dün akşam saatlerinde açıklama yapan Trump "Katili, ona çok yakın biri ihbar etti" bilgisini verdi. Öte yandan yaşanan suikast sonrası ülkede sosyal medya alarmı verildi. İç karışıklıktan korkan FBI da devreye girdi!

SON DAKİKA… Amerika Birleşik Devletleri, 10 Eylül'de yaşanan suikastla sarsıldı…

ABD Başkanı Donald Trump'a verdiği güçlü destekle bilinen muhafazakar aktivist Charlie Kirk, Utah Valley Üniversitesi'nde yaptığı konuşma sırasında silahlı saldırıya uğradı. Doland Trump, ABD merkezli Truth Social hesabından yaptığı duyuruda, Kirk'ün hayatını kaybettiğini açıkladı.

ABD'deki üniversite kampüslerinde öğrencilere muhafazakar fikirler yayan kar amacı gütmeyen kuruluş olan Turning Point USA'nın kurucusu olan Charlie Kirk özellikle gençler arasındaki popülaritesi sayesinde Trump'ın 2024 başkanlık seçimlerini kazanmasına katkı sağlamıştı.

ABD'deki Cumhuriyetçi muhafazakar çevrelerde etkin olan Charlie Kirk İsrail'e verdiği güçlü destekle de ön plana çıkmıştı.

Dün akşam ise ABD Başkan Donald Trump'a yakınlığıyla bilinen Cumhuriyetçi muhafazakar aktivist Charlie Kirk'ün katil zanlısı olduğu değerlendirilen kişi yakalandı. ABD Başkanı Trump yaptığı açıklamada "Çok büyük bir ihtimalle katili gözaltına aldık. Herkes çok iyi iş çıkardı. Ona çok yakın biri ihbar etti" ifadelerini kullandı.

KATİL 22 YAŞINDAKİ TYLER ROBİNSON

Utah Valisi Spencer Cox ise zanlının kimliğini 22 yaşındaki Tyler Robinson olarak belirlediklerini ve 10 Eylül'de sabah saat 08:29 civarında Dodge Challenger marka araçla olay yerine geldiğinin güvenlik kameralarıyla tespit edildiğini açıkladı.

KİRK'ÜN NAAŞI ARİZONA'DA

Öte yandan suikasta kurban giden Charlie Kirk'ün naaşı ABD Başkan Yardımcısı JD Vance tarafından memleketi Arizona'ya getirdi. Vance, Cumhuriyetçi aktivist Kirk'ün tabutunun uçağa yüklenmesi sırasında üniformalı bir grup askerle taşınmasına yardım etti.

ABD'DE İÇ KARIŞIKLIK ALARMI: FBI DEVREDE!

Öte yandan ABD Başkanı Donald Trump'ın koyu bir taraftarı olan muhafazakar aktivist Charlie Kirk'ün öldürülmesinin ardından ABD'de iç karışıklık riski tırmandı.

Ülkede sosyal medya alarmı verilirken FBI'dan "Rus ve Çin botlarının ABD'deki siyasi kaosu kullanarak sosyal medya üzerinden yanlış bilgiler yaydıkları" iddiası ortaya atıldı.

