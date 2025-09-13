Haberler
Giriş Tarihi: 13.09.2025 09:31
SON DAKİKA… Charlie Kirk suikastı sonrası ABD’de iç karışıklık riski artıyor: Sosyal medya alarmı verildi!
SON DAKİKA… Dünyanın gözü kulağı bir kez daha ABD'deydi… ABD Başkanı Donald Trump'a verdiği güçlü destekle bilinen muhafazakar aktivist Charlie Kirk, Utah Valley Üniversitesi'nde korkunç bir suikasta kurban gitti. Katilinin ise 22 yaşındaki Tyler Robinson olduğu belirlendi. Dün akşam saatlerinde açıklama yapan Trump "Katili, ona çok yakın biri ihbar etti" bilgisini verdi. Öte yandan yaşanan suikast sonrası ülkede sosyal medya alarmı verildi. İç karışıklıktan korkan FBI da devreye girdi!