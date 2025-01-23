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CHATGPT ERİŞİM SORUNU SON DAKİKA! ChatGPT çöktü mü, neden çalışmıyor, sorun nasıl çözülür?
Giriş Tarihi: 23.01.2025 16:00
Güncelleme Tarihi: 23.01.2025
16:00
CHATGPT ERİŞİM SORUNU SON DAKİKA! ChatGPT çöktü mü, neden çalışmıyor, sorun nasıl çözülür?
ChatGPT çöktü mü son dakika sorusu gündemdeki yerini aldı. OpenAI tarafından geliştirilen ve dünyanın en çok kullanılan yapay zeka programına giriş yapmak isteyen kullanıcılar Bad gateway ve server error gibi uyarılarla karşılaştı. Yapay zekaya erişim probleminin ardından araştırmalar hız kazandı. Peki; ChatGPT çöktü mü, neden çalışmıyor, sorun nasıl çözülür? İşte, detaylar.