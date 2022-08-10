Son dakika: Çöp evde bulunan çocuk son hali ile sevindirdi! Doktoru açıkladı: Artık…

Son dakika: Türkiye'nin konuştuğu olay Bursa'da yaşanmıştı. Çöp evde bulunan Cem Muhammet A. yürekleri dağlamıştı. Antalya'da tedavi gören Cem'in, sağlık durumuyla ilgili açıklama yapıldı. Çöp evde bulunan Cem Muhammet taburcu olmaya hazırlanıyor | Video Cem'i ziyaret eden AÜ Rektörü Prof. Dr. Özlenen Özkan, şu ifadeleri kullandı: 'Sağlık durumu günden güne iyiye gidiyor. Her şey beklediğimiz şekilde seyrediyor. Kilo alımı gayet iyi durumda. Travmayı atlatabilmesi için psikolojik destek devam ediyor. Yakın zamanda taburcu edilecek duruma geldi' dedi. 'ANNESİ İSTEDİĞİ ZAMAN GÖREBİLİYOR' AÜ Hastanesi Başhekimi Yıldıray Çete de Cem Muhammet A.'nın her yemekten sonra bir sonraki menüyü merakla beklediğini belirterek, 'Artık yürümesinde de bir sorun yok. Kilo alımı gayet iyi. Akşama kadar puzzle (birbirine uyumlu parçaların birleştirilmesine dayanan oyun) oynuyor. Keyfi gayet iyi' diye konuştu. NE OLMUŞTU? Yasemin A.'nın eski eşi Ufuk Çelikkol ise Cem'in babası olduğunu söylemişti. Eski eşiyle uzun zaman önce ayrıldıklarını, yaşananlardan haberi olmadığını belirtmişti. Anne Yasemin A. ile konuştuğunu söyleyen Çelikkol, 'Annesi çocuğun babasını sorunca kekeledi. Oradan yola çıktım. Ben ayakkabı imalatçısıyım. Eski eşimle 2009 yılında tanışıp 2010'da evlendik. Boşandığımızda hamileydi. DNA örnekleri çıktıktan sonra teyzesinden şikayetçi olacağım. Hem vicdanen böyle bir şeyin yapılması doğru değil. Çocuğa şiddet gösterdiğine eminim. Bedeninde eziklik veya dayak var mı diye adli tıp raporu da isteyeceğim. Ben buradan devletime sesleniyorum. Her türlü sahip çıkacağım. Benim hiçbir suçum yok. O çocuğun benim olduğunu bilsem bu işin peşini bırakmaz dünyayı ayağı kaldırırdım' demişti. Anne ise bu iddiaları yalanlamamıştı...