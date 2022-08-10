Haberler Yaşam Son dakika: Çöp evde bulunan çocuk son hali ile sevindirdi! Doktoru açıkladı: Artık…

Giriş Tarihi: 10.08.2022 15:58 Güncelleme Tarihi: 10.08.2022 16:07

Son dakika: Bursa'da çöp evde bulunan çocuk son hali ile sevindirdi. Muhammet'in, kilo alımının iyi olduğu belirtildi. Prof. Dr. Özlenen Özkan, Muhammet'in yakın bir tarihte taburcu olacağını ifade etti. Özkan, anne ile ilgili ise şunları söyledi…