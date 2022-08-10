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Haberler Yaşam Son dakika: Çöp evde bulunan çocuk son hali ile sevindirdi! Doktoru açıkladı: Artık…
Giriş Tarihi: 10.08.2022 15:58 Güncelleme Tarihi: 10.08.2022 16:07

Son dakika: Çöp evde bulunan çocuk son hali ile sevindirdi! Doktoru açıkladı: Artık…

Son dakika: Bursa'da çöp evde bulunan çocuk son hali ile sevindirdi. Muhammet'in, kilo alımının iyi olduğu belirtildi. Prof. Dr. Özlenen Özkan, Muhammet'in yakın bir tarihte taburcu olacağını ifade etti. Özkan, anne ile ilgili ise şunları söyledi…

Son dakika: Çöp evde bulunan çocuk son hali ile sevindirdi! Doktoru açıkladı: Artık…

Son dakika: Türkiye'nin konuştuğu olay Bursa'da yaşanmıştı. Çöp evde bulunan Cem Muhammet A. yürekleri dağlamıştı.

Son dakika: Çöp evde bulunan çocuk son hali ile sevindirdi! Doktoru açıkladı: Artık…

Antalya'da tedavi gören Cem'in, sağlık durumuyla ilgili açıklama yapıldı.

Çöp evde bulunan Cem Muhammet taburcu olmaya hazırlanıyor | Video

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Son dakika: Çöp evde bulunan çocuk son hali ile sevindirdi! Doktoru açıkladı: Artık…

Cem'i ziyaret eden AÜ Rektörü Prof. Dr. Özlenen Özkan, şu ifadeleri kullandı:

Son dakika: Çöp evde bulunan çocuk son hali ile sevindirdi! Doktoru açıkladı: Artık…

"Sağlık durumu günden güne iyiye gidiyor. Her şey beklediğimiz şekilde seyrediyor.

Son dakika: Çöp evde bulunan çocuk son hali ile sevindirdi! Doktoru açıkladı: Artık…

Kilo alımı gayet iyi durumda. Travmayı atlatabilmesi için psikolojik destek devam ediyor.

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