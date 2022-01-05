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Haberler Yaşam Son Dakika: Covid-19 karantina süresi kaç gün oldu, düştü mü? Bilim Kurulu Toplantısı sonucu aşılı - aşısız pozitif ve temaslı karantina süresi kısaldı!
Giriş Tarihi: 05.01.2022 21:44 Güncelleme Tarihi: 05.01.2022 21:44

Son Dakika: Covid-19 karantina süresi kaç gün oldu, düştü mü? Bilim Kurulu Toplantısı sonucu aşılı - aşısız pozitif ve temaslı karantina süresi kısaldı!

Son Dakika: Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın Bilim Kurulu Toplantısı sonrası yaptığı yazılı açıklamaya göre Covid-19 karantina süresi değişti. Omicron varyantının beklentiler dahilinde vaka sayısında artışa yol açması sonucu süreç yeniden değerlendirildi. Bu değerlendirmeler arasında karantina süresine ilişkin güncellemeler de yer aldı. Peki, Covid-19 karantina süresi kaç gün oldu, aşı olan temaslı kaç gün karantinada kalacak? İşte Bilim Kurulu Toplantısı sonucu aşılı, aşısız, pozitif ve temaslı karantina süresi

Son Dakika: Covid-19 karantina süresi kaç gün oldu? Bilim Kurulu Toplantısı sonucu pozitif ve temaslı karantina süresi kısaldı!

Karantina süresi Bilim Kurulu Toplantısı sonrası kısaldı. Bakan Koca'nın yaptığı son dakika açıklaması üzerine pek çok kişi Covid-19 karantina süresi kaç gün oldu sorusuna yanıt arıyor. Bilim Kurulu Toplantısı sonucu pozitif ve temaslı karantina süresi ne kadar oldu, aşı olan ve olmayan temaslı kaç gün karantinaya girecek? İşte Bilim Kurulu kararları ve Fahrettin Koca'nın açıklamaları ışığında güncel karantina süresi…

Son Dakika: Covid-19 karantina süresi kaç gün oldu? Bilim Kurulu Toplantısı sonucu pozitif ve temaslı karantina süresi kısaldı!

KARANTİNA SÜRESİ KAÇ GÜN OLDU?

Sağlık Bakanlığı koronavirüs karantina süresinde güncelleme yaptı. Bilim Kurulu Toplantısı sonrası Bakan Koca tarafından paylaşılan yazılı açıklamada şu ifadeler yer aldı;

Karantina sürelerinin mevcut koşullar dikkate alındığında yeniden düzenlenmesinin uygun olacağına karar verilmiştir. Pozitif vakaların karantina süresi 7 gün olarak belirlenmiştir. 7. günden sonra hafif ya da hiç semptom göstermeyen kişiler için karantina süresi sona erer. Pozitif vakalar 5. Gün test yaptırmaları durumunda ve test sonucu negatife dönmüşse karantina süresi sona erer.

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Son Dakika: Covid-19 karantina süresi kaç gün oldu? Bilim Kurulu Toplantısı sonucu pozitif ve temaslı karantina süresi kısaldı!

TEMASLI VE AŞISIZ KİŞİLERDE KARANTİNA KAÇ GÜN?

Temaslı kişiler son 3 ay içinde hatırlatma dozu aşısını olmuş ya da hastalığı geçirmiş ise karantinaya alınmaz. Semptom takibi yaparak maske kullanımı ile günlük yaşamına devam eder. Aşısız ya da hatırlatma dozu aşısı üzerinden 3 ay geçmiş temaslı kişiler 7 gün karantinaya alınır. Semptom takibi yapılır. 5. gün test yaptırıp negatif olan kişiler karantinayı erken sona erdirebilirler.

Son Dakika: Covid-19 karantina süresi kaç gün oldu? Bilim Kurulu Toplantısı sonucu pozitif ve temaslı karantina süresi kısaldı!

AVRUPA ÜLKELERİNDE DE KARANTİNA SÜRELERİ DÜŞÜRÜLDÜ

Öte yandan, Omicron varyantı tüm dünyada hızla yayılırken, Avrupa kritik işgücü kıtlığı riski ile karşı karşıya. Ülkeler, enfeksiyonları kontrol altına almak ve hastaneleri korumak için zorunlu maske gibi sınırlama önlemlerini yeniden uygularken İngiltere, İspanya, İrlanda, Fransa ve Yunanistan gibi bazı Avrupa ülkeleri de enfekte kişiler için izolasyon sürelerini kısalttı.

Hükümet yetkilileri Yunanistan'ın, Avrupa'da enfekte insanlar için tüm zamanların en düşük seviyesi olan beş günlük karantinaya geçtiğini duyuran ilk ülke oldu. İngiltere ise Noel'den hemen önce enfekte insanlar için yedi günlük bir izolasyon dönemine geçti. İspanya, İrlanda ve Fransa da izolasyon sürelerini yedi güne indirirken, İtalya bir kişi aşılanmışsa yakın temaslılar için karantinayı rafa kaldırdı.

Son Dakika: Covid-19 karantina süresi kaç gün oldu? Bilim Kurulu Toplantısı sonucu pozitif ve temaslı karantina süresi kısaldı!

İşte Bilim Kurulu Toplantısı kararları ve sonuçları...

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