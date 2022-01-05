Son Dakika: Covid-19 karantina süresi kaç gün oldu, düştü mü? Bilim Kurulu Toplantısı sonucu aşılı - aşısız pozitif ve temaslı karantina süresi kısaldı!

Son Dakika: Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın Bilim Kurulu Toplantısı sonrası yaptığı yazılı açıklamaya göre Covid-19 karantina süresi değişti. Omicron varyantının beklentiler dahilinde vaka sayısında artışa yol açması sonucu süreç yeniden değerlendirildi. Bu değerlendirmeler arasında karantina süresine ilişkin güncellemeler de yer aldı. Peki, Covid-19 karantina süresi kaç gün oldu, aşı olan temaslı kaç gün karantinada kalacak? İşte Bilim Kurulu Toplantısı sonucu aşılı, aşısız, pozitif ve temaslı karantina süresi…