Son Dakika: Covid-19 karantina süresi kaç gün oldu, düştü mü? Bilim Kurulu Toplantısı sonucu aşılı - aşısız pozitif ve temaslı karantina süresi kısaldı!

AVRUPA ÜLKELERİNDE DE KARANTİNA SÜRELERİ DÜŞÜRÜLDÜ

Öte yandan, Omicron varyantı tüm dünyada hızla yayılırken, Avrupa kritik işgücü kıtlığı riski ile karşı karşıya. Ülkeler, enfeksiyonları kontrol altına almak ve hastaneleri korumak için zorunlu maske gibi sınırlama önlemlerini yeniden uygularken İngiltere, İspanya, İrlanda, Fransa ve Yunanistan gibi bazı Avrupa ülkeleri de enfekte kişiler için izolasyon sürelerini kısalttı.

Hükümet yetkilileri Yunanistan'ın, Avrupa'da enfekte insanlar için tüm zamanların en düşük seviyesi olan beş günlük karantinaya geçtiğini duyuran ilk ülke oldu. İngiltere ise Noel'den hemen önce enfekte insanlar için yedi günlük bir izolasyon dönemine geçti. İspanya, İrlanda ve Fransa da izolasyon sürelerini yedi güne indirirken, İtalya bir kişi aşılanmışsa yakın temaslılar için karantinayı rafa kaldırdı.