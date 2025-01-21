SON DAKİKA! Cumhurbaşkanlığı Kabinesi Başkan Erdoğan liderliğinde toplanacak! Masada 4 kritik başlık var

Dışişleri Bakanı Şeybani ve beraberindeki heyet ile iki ülke arasında iş birliği, güvenlik ve sınır yönetimi konuları ele alındı. Kabinede bu konular da gündeme gelecek.

Hem Ankara-Şam hattındaki iş birliği hem de bölgesel gelişmeler açısından son durum değerlendirilecek.