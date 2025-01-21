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SON DAKİKA! Cumhurbaşkanlığı Kabinesi Başkan Erdoğan liderliğinde toplandı! Masada kritik konular var
Giriş Tarihi: 21.01.2025 10:46
Güncelleme Tarihi: 21.01.2025
16:43
SON DAKİKA! Cumhurbaşkanlığı Kabinesi Başkan Erdoğan liderliğinde toplandı! Masada kritik konular var
Son dakika haberleri: Kabine, Başkan Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde toplandı. Toplantıda, Hamas ile İsrail arasında varılan ateşkes ve Suriye'deki yeni yönetimle iş birliğinin artırılmasının yanı sıra ekonomi ve terörle mücadele konusundaki gelişmeler de ele alınacak. Başkan Erdoğan'ın Kabine Toplantısı'nın ardından açıklama yapması bekleniyor.