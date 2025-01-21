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Haberler Yaşam SON DAKİKA! Cumhurbaşkanlığı Kabinesi Başkan Erdoğan liderliğinde toplandı! Masada kritik konular var
Giriş Tarihi: 21.01.2025 10:46 Güncelleme Tarihi: 21.01.2025 16:43

SON DAKİKA! Cumhurbaşkanlığı Kabinesi Başkan Erdoğan liderliğinde toplandı! Masada kritik konular var

Son dakika haberleri: Kabine, Başkan Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde toplandı. Toplantıda, Hamas ile İsrail arasında varılan ateşkes ve Suriye'deki yeni yönetimle iş birliğinin artırılmasının yanı sıra ekonomi ve terörle mücadele konusundaki gelişmeler de ele alınacak. Başkan Erdoğan'ın Kabine Toplantısı'nın ardından açıklama yapması bekleniyor.

SON DAKİKA! Cumhurbaşkanlığı Kabinesi Başkan Erdoğan liderliğinde toplandı! Masada kritik konular var

Başkan Recep Tayyip Erdoğan liderliğindeki Kabine Toplantısı saat: 16.40'da Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde başladı.

SON DAKİKA! Cumhurbaşkanlığı Kabinesi Başkan Erdoğan liderliğinde toplandı! Masada kritik konular var

MASADA KRİTİK KONULAR VAR

Kabinenin gündemi ise oldukça yoğun… Hamas ve İsrail arasında 15 Ocak'ta açıklanan Gazze Şeridi'ndeki esir değişim anlaşması ve ateşkes anlaşması 19 Ocak'ta yürürlüğe girmişti.

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SON DAKİKA! Cumhurbaşkanlığı Kabinesi Başkan Erdoğan liderliğinde toplandı! Masada kritik konular var

Toplantıda anlaşmanın sahaya yansımaları ele alınacak. Ayrıca Türkiye'nin Gazze Şeridi'ne destek adımları da değerlendirilecek.

SON DAKİKA! Cumhurbaşkanlığı Kabinesi Başkan Erdoğan liderliğinde toplandı! Masada kritik konular var

ANKARA-ŞAM HATTINDAKİ İŞ BİRLİĞİ ELE ALINACAK

Suriye'de 54 yıllık Baas rejiminin devrilmesinin ardından Ahmed Şara liderliğindeki yeni yönetim göreve başladı. Yeni yönetimden Türkiye'ye ilk ziyaret ise geçen hafta gerçekleşmişti.

SON DAKİKA! Cumhurbaşkanlığı Kabinesi Başkan Erdoğan liderliğinde toplandı! Masada kritik konular var

Dışişleri Bakanı Şeybani ve beraberindeki heyet ile iki ülke arasında iş birliği, güvenlik ve sınır yönetimi konuları ele alındı. Kabinede bu konular da gündeme gelecek.

Hem Ankara-Şam hattındaki iş birliği hem de bölgesel gelişmeler açısından son durum değerlendirilecek.

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