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Haberler Yaşam Son Dakika Deprem Haberleri | Hatay, Malatya, Adıyaman, Gaziantep, Kahramanmaraş'ta deprem mi oldu, nerede, kaç şiddetinde? 8 Şubat AFAD/Kandilli son depremler listesi
Giriş Tarihi: 08.02.2023 09:21 Güncelleme Tarihi: 08.02.2023 09:38

Son Dakika Deprem Haberleri | Hatay, Malatya, Adıyaman, Gaziantep, Kahramanmaraş'ta deprem mi oldu, nerede, kaç şiddetinde? 8 Şubat AFAD/Kandilli son depremler listesi

Son depremler listesi, büyük yıkıma yol açan Kahramanmaraş depremi sonrası araştırılmaya devam ediyor. Adana, Osmaniye, Malatya, Diyarbakır, Şanlıurfa, Kilis, Gaziantep, Adıyaman ve Hatay olmak üzere toplam 10 ilde hissedilen depremde ölü ve yaralı sayısı artıyor. Yüzyılın en büyük depremi sonrası göçük altında kalan vatandaşlarımız için arama kurtarma çalışmaları sürüyor. Bölgede artçılar devam ederken sarsıntı hisseden vatandaşlar, aramam motorları üzerinden en son deprem nerede oldu, kaç şiddetinde sorularına yanıt arıyor. Konu ile ilgili gözler AFAD ve Kandilli son dakika açıklamalarında. Peki, Az önce Malatya, Diyarbakır, Gaziantep, Hatay ve Kahramanmaraş'ta deprem mi oldu, nerede, kaç şiddetinde? İşte, 8 Şubat Çarşamba Kandilli Rasathanesi ve AFAD verileri ile canlı - anlık son depremler listesi ve büyüklükleri…

Son Dakika Deprem Haberleri | Hatay, Malatya, Adıyaman, Gaziantep, Kahramanmaraş’ta deprem mi oldu, nerede, kaç şiddetinde? 8 Şubat AFAD/Kandilli son depremler listesi

Son dakika deprem haberleri ''En son nerede, kaç şiddetinde deprem oldu?'' soruları ile araştırılıyor. 6 Şubat Pazartesi günü meydana gelen 7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki iki şiddetli Kahramanmaraş depremi 10 ilde büyük yıkıma neden oldu. Adana, Osmaniye, Malatya, Diyarbakır, Gaziantep, Adıyaman, Şanlıurfa, Kilis ve Hatay'da hissedilen yüzyılın en büyük afetinde acı haberler gelmeye devam ediyor. Enkaz altında kalan vatandaşlarımızı arama kurtarma çalışmaları tüm hızıyla sürerken bölgede peş peşe artçı sarsıntılar yaşanıyor. Yaşadıkları illerde sarsıntı hisseden kişiler ise bu noktada ''Az önce deprem mi oldu, hangi illerde, kaç şiddetinde deprem oldu?'' sorusuna yanıt arıyor. İşte, son dakika deprem haberleri ile 8 Şubat Çarşamba AFAD ve Kandilli Rasathanesi son depremler listesi

Son Dakika Deprem Haberleri | Hatay, Malatya, Adıyaman, Gaziantep, Kahramanmaraş’ta deprem mi oldu, nerede, kaç şiddetinde? 8 Şubat AFAD/Kandilli son depremler listesi

KAHRAMANMARAŞ DEPREMİ BİLANÇOSU AÇIKLANDI!

Türkiye 9 saat arayla meydana gelen iki depremle sarsıldı.

6 Şubat Pazartesi günü Kahramanmaraş'ta merkez üssü Pazarcık ilçesi olan bir deprem meydana geldi.

Saat 04.17'deki depremin büyüklüğü önce 7,4 olarak duyuruldu. Ancak AFAD ilerleyen saatlerde güncelleme yaparak depremin büyüklüğünün 7,7 olduğunu açıkladı.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre sarsıntı yerin 7 kilometre altında gerçekleşti.

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Son Dakika Deprem Haberleri | Hatay, Malatya, Adıyaman, Gaziantep, Kahramanmaraş’ta deprem mi oldu, nerede, kaç şiddetinde? 8 Şubat AFAD/Kandilli son depremler listesi

7,7'lik bu depremin ardından saat 13.24'te bir deprem daha meydana geldi. Merkez üssü Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesi olan depremin büyüklüğü 7,6 olarak kaydedildi.

AFAD Deprem Risk Azaltma Müdürü Prof. Dr. Orhan Tatar, sarsıntının artçı değil yeni bir deprem olduğunu kaydetti.

Doğu, Güneydoğu Anadolu Bölgesi ile İç Anadolu ve Akdeniz Bölgesinde birçok ilde hissedilen deprem; Kahramanmaraş, Kilis, Diyarbakır, Adana, Osmaniye, Gaziantep, Şanlıurfa, Adıyaman, Malatya ve Hatay'da büyük yıkıma yol açtı.

Deprem felaketinde son duruma ilişkin Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay açıklama yaptı.

Son Dakika Deprem Haberleri | Hatay, Malatya, Adıyaman, Gaziantep, Kahramanmaraş’ta deprem mi oldu, nerede, kaç şiddetinde? 8 Şubat AFAD/Kandilli son depremler listesi

6 BİN 234 KİŞİ VEFAT ETTİ 37 BİN 11 YARALI

8 Şubat 2023 saat 09:34 AFAD: 6 bin 234 vatandaşımız hayatını kaybetmiş; 37 bin 11 vatandaşımız yaralanmıştır.

Son Dakika Deprem Haberleri | Hatay, Malatya, Adıyaman, Gaziantep, Kahramanmaraş’ta deprem mi oldu, nerede, kaç şiddetinde? 8 Şubat AFAD/Kandilli son depremler listesi

ARTÇI SARSINTILAR DEVAM EDİYOR

Deprem sonrası artçı sarsıntılar da sürüyor. Vatandaşlar hasarlı binalara girmemeleri konusunda uyarılıyor. Yıkılan binaların enkazı altında kalan vatandaşları kurtarma çalışmaları ise tüm hızıyla devam ediyor.

AFAD Deprem ve Risk Azaltma Genel Müdürü Orhan Tatar, 7 Şubat 2023 Salı günü saat 19.56'da yaptığı açıklamada ''Şu ana kadar 435 artçı sarsıntı meydana geldi.'' dedi.

Tatar, ''Kişi ya da kurumlar yardım toplayabilir ama bunların AFAD koordinasyonunda yapılması gerekiyor. Hasarlı binalardan uzak durulması önem arz ediyor. Artçı sarsıntılar devam edecektir. Bu tür artçı sarsıntılar hasar görmüş binalarda yıkıma neden olabilir. Acil durumlar dışında telefonların kullanılmamasını vatandaşlardan rica ediyoruz.'' ifadelerini kullandı.

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