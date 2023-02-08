Son dakika deprem haberleri ''En son nerede, kaç şiddetinde deprem oldu?'' soruları ile araştırılıyor. 6 Şubat Pazartesi günü meydana gelen 7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki iki şiddetli Kahramanmaraş depremi 10 ilde büyük yıkıma neden oldu. Adana, Osmaniye, Malatya, Diyarbakır, Gaziantep, Adıyaman, Şanlıurfa, Kilis ve Hatay'da hissedilen yüzyılın en büyük afetinde acı haberler gelmeye devam ediyor. Enkaz altında kalan vatandaşlarımızı arama kurtarma çalışmaları tüm hızıyla sürerken bölgede peş peşe artçı sarsıntılar yaşanıyor. Yaşadıkları illerde sarsıntı hisseden kişiler ise bu noktada ''Az önce deprem mi oldu, hangi illerde, kaç şiddetinde deprem oldu?'' sorusuna yanıt arıyor. İşte, son dakika deprem haberleri ile 8 Şubat Çarşamba AFAD ve Kandilli Rasathanesi son depremler listesi…