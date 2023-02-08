Son depremler listesi, büyük yıkıma yol açan Kahramanmaraş depremi sonrası araştırılmaya devam ediyor. Adana, Osmaniye, Malatya, Diyarbakır, Şanlıurfa, Kilis, Gaziantep, Adıyaman ve Hatay olmak üzere toplam 10 ilde hissedilen depremde ölü ve yaralı sayısı artıyor. Yüzyılın en büyük depremi sonrası göçük altında kalan vatandaşlarımız için arama kurtarma çalışmaları sürüyor. Bölgede artçılar devam ederken sarsıntı hisseden vatandaşlar, aramam motorları üzerinden en son deprem nerede oldu, kaç şiddetinde sorularına yanıt arıyor. Konu ile ilgili gözler AFAD ve Kandilli son dakika açıklamalarında. Peki, Az önce Malatya, Diyarbakır, Gaziantep, Hatay ve Kahramanmaraş'ta deprem mi oldu, nerede, kaç şiddetinde? İşte, 8 Şubat Çarşamba Kandilli Rasathanesi ve AFAD verileri ile canlı - anlık son depremler listesi ve büyüklükleri…