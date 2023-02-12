Son dakika deprem ölü sayısı | İl il deprem vefat sayısı ve yaralı sayısı açıklandı mı, hangi ilde kaç bina yıkıldı ve kaç kişi öldü?

Türkiye 6 Şubat'ta meydana gelen 7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki iki şiddetli Kahramanmaraş depremi ile sarsıldı. 10 ilde büyük yıkıma yol açan bu korkunç afet 10 ilde büyük yıkıma yol açtı. Eşi benzeri görülmemiş bu felakette binlerce kişi hayatını kaybetti, on binlerce kişi yaralandı. Enkaz altında kalan vatandaşları arama kurtarma çalışmaları 7. günde de devam ederken deprem ölü sayısı ve yaralı sayısı yetkililer tarafından güncel olarak kamuoyu ile paylaşılıyor. Peki, 12 Şubat il il deprem vefat sayısı ve yaralı sayısı açıklandı mı, hangi ilde kaç bina yıkıldı ve kaç kişi öldü? İşte, Osmaniye, Kilis, Şanlıurfa, Gaziantep, Diyarbakır, Adıyaman, Hatay, Adana, Malatya, Kahramanmaraş ölü ve yaralı sayısı güncel veriler…