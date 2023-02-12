Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Yaşam Son dakika deprem ölü sayısı | İl il deprem vefat sayısı ve yaralı sayısı açıklandı mı, hangi ilde kaç bina yıkıldı ve kaç kişi öldü?
Giriş Tarihi: 12.02.2023 09:57 Güncelleme Tarihi: 12.02.2023 09:57

Son dakika deprem ölü sayısı | İl il deprem vefat sayısı ve yaralı sayısı açıklandı mı, hangi ilde kaç bina yıkıldı ve kaç kişi öldü?

Türkiye 6 Şubat'ta meydana gelen 7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki iki şiddetli Kahramanmaraş depremi ile sarsıldı. 10 ilde büyük yıkıma yol açan bu korkunç afet 10 ilde büyük yıkıma yol açtı. Eşi benzeri görülmemiş bu felakette binlerce kişi hayatını kaybetti, on binlerce kişi yaralandı. Enkaz altında kalan vatandaşları arama kurtarma çalışmaları 7. günde de devam ederken deprem ölü sayısı ve yaralı sayısı yetkililer tarafından güncel olarak kamuoyu ile paylaşılıyor. Peki, 12 Şubat il il deprem vefat sayısı ve yaralı sayısı açıklandı mı, hangi ilde kaç bina yıkıldı ve kaç kişi öldü? İşte, Osmaniye, Kilis, Şanlıurfa, Gaziantep, Diyarbakır, Adıyaman, Hatay, Adana, Malatya, Kahramanmaraş ölü ve yaralı sayısı güncel veriler…

Son dakika deprem ölü sayısı | İl il deprem vefat sayısı ve yaralı sayısı açıklandı mı, hangi ilde kaç bina yıkıldı ve kaç kişi öldü?

9 saat arayla meydana gelen 7.7 ve 7.6 şiddetindeki Kahramanmaraş depremleri bölgede büyük yıkıma nede oldu. 10 ilde şiddetli bir şekilde hissedilen depremde çok sayıda bina yıkıldı, binlerce kişi göçük altında kaldı. Arama kurtarma ekipleri felaketin 7. Gününde de enkaz altındaki vatandaşları kurtarmak için tüm gücüyle uğraşıyor. Vefat ve yaralı sayıları sürekli güncelleniyor. Enkazdan kurtarılan kişiler ve can kayıpları yetkililer tarafından anlık olarak duyuruluyor. Bu noktada vatandaşlar, hangi ilde kaç bina yıkıldı ve kaç kişi öldü, deprem ölü sayısı ve yaralı sayısı kaç oldu sorularına yanıt arıyor. İşte, 12 Şubat 2023 Güncel veriler ile il il deprem vefat sayısı ve yaralı sayısı hakkında son açıklamalar.

Son dakika deprem ölü sayısı | İl il deprem vefat sayısı ve yaralı sayısı açıklandı mı, hangi ilde kaç bina yıkıldı ve kaç kişi öldü?

DEPREM BÜYÜK BİR YIKIMA YOL AÇTI

6 Şubat Pazartesi günü Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesinde saat 4.17'de 7,7; Elbistan ilçesinde saat 13.24'te 7,6 büyüklüğünde deprem olurken, Gaziantep'te de büyüklükleri 6,4 ile 6,5 olan iki deprem meydana geldi.

Depremler Gaziantep, Şanlıurfa, Diyarbakır, Adana, Adıyaman, Osmaniye, Hatay, Kilis ve Malatya'da hissedildi. Büyük yıkıma yol açan depremin görüntüleri, oluşan inanılmaz hasarın boyutunu gözler önüne serdi.

AFAD başta olmak üzere birçok arama kurtarma ekibi, asker ve itfaiye eri felaketin 5. Gününde de arama kurtarma çalışmalarına devam ediyor. Saatler geçtikçe bilanço da artıyor.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Son dakika deprem ölü sayısı | İl il deprem vefat sayısı ve yaralı sayısı açıklandı mı, hangi ilde kaç bina yıkıldı ve kaç kişi öldü?

SON DAKİKA: KAHRAMANMARAŞ DEPREMİ BİLANÇOSU | DEPREM ÖLÜ VE YARALI SAYISI KAÇ OLDU?

Deprem bölgesinden son dakika gelişmeleri gelmeye devam ediyor. Kahramanmaraş merkezli depremlerde ölü ve yaralı sayısı sürekli güncelleniyor.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay AFAD Başkanlığındaki koordinasyon merkezinde Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından yürütülen çalışmalara ilişkin açıklamada bulundu.

Oktay, Kahramanmaraş merkezli depremlerde 11 Şubat Cumartesi saat 23.58 itibarıyla 24 bin 617 kişinin hayatını kaybettiğini açıkladı. 80 bin 278 vatandaşımız ise yaralı olarak kurtarıldı.

Buna göre Kahramanmaraş, Malatya, Gaziantep, Hatay, Adana, Kilis, Adıyaman, Diyarbakır, Şanlıurfa, Osmaniye'de olmak üzere şimdiye kadar 24 bin 617 kişi vatandaşımız hayatını kaybetti.

Son dakika deprem ölü sayısı | İl il deprem vefat sayısı ve yaralı sayısı açıklandı mı, hangi ilde kaç bina yıkıldı ve kaç kişi öldü?

KAHRAMANMARAŞ DEPREMİ SON DAKİKA BİLGİLERİ

09.13 Kahramanmaraş'ta bir enkazda daha ses alındı. Canlı olduğu belirlenen enkazdaki kişinin bir kadın vatandaş olduğu aktarıldı.

08.26 Hatay'da Mustafa Sarıgül isimli epilepsi hastası olduğu öğrenilen 35 yaşındaki vatandaşa sağ olarak ulaşıldı. Sarıgül'ün 149 saat sonra enkazdan çıkarılmasıyla ekipler büyük mutluluk yaşadı.

00.20 Hatay'ın Antakya ilçesinde, enkaz altında kalan 7 aylık Hamza bebek, 141 saat sonra kurtarıldı.

00.25 Kahramanmaraş'ta depremden yaklaşık 140 saat sonra Muhammed isimli 27 yaşındaki bir genç daha sağ olarak kurtarıldı. Muhammed'in sağlık durumununun iyi olduğu gözlenirken kendisini kurtaranların getirdiği tekbirlere eşlik ettiği görüldü.

Son dakika deprem ölü sayısı | İl il deprem vefat sayısı ve yaralı sayısı açıklandı mı, hangi ilde kaç bina yıkıldı ve kaç kişi öldü?

SON DEPREMLER LİSTESİ

Yurt ve dünyada meydana gelen son dakika deprem olaylarına ilişkin verilere aşağıda yer alan linklere tıklayarak erişebilirsiniz.

KANDİLLİ RASATHANESİ SON DEPREMLER İÇİN TIKLAYINIZ

SON DAKİKA