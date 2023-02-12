Son dakika deprem ölü sayısı | İl il deprem vefat sayısı ve yaralı sayısı açıklandı mı, hangi ilde kaç bina yıkıldı ve kaç kişi öldü?

9 saat arayla meydana gelen 7.7 ve 7.6 şiddetindeki Kahramanmaraş depremleri bölgede büyük yıkıma nede oldu. 10 ilde şiddetli bir şekilde hissedilen depremde çok sayıda bina yıkıldı, binlerce kişi göçük altında kaldı. Arama kurtarma ekipleri felaketin 7. Gününde de enkaz altındaki vatandaşları kurtarmak için tüm gücüyle uğraşıyor. Vefat ve yaralı sayıları sürekli güncelleniyor. Enkazdan kurtarılan kişiler ve can kayıpları yetkililer tarafından anlık olarak duyuruluyor. Bu noktada vatandaşlar, hangi ilde kaç bina yıkıldı ve kaç kişi öldü, deprem ölü sayısı ve yaralı sayısı kaç oldu sorularına yanıt arıyor. İşte, 12 Şubat 2023 Güncel veriler ile il il deprem vefat sayısı ve yaralı sayısı hakkında son açıklamalar.