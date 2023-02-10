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Haberler Yaşam SON DAKİKA: DEPREM ÖLÜ VE YARALI SAYISI AÇIKLANDI! Kahramanmaraş depremi ölü sayısı kaç oldu, kaç kişi yaralandı, kaç bina yıkıldı?
Giriş Tarihi: 10.02.2023 07:01 Güncelleme Tarihi: 10.02.2023 07:03

SON DAKİKA: DEPREM ÖLÜ VE YARALI SAYISI AÇIKLANDI! Kahramanmaraş depremi ölü sayısı kaç oldu, kaç kişi yaralandı, kaç bina yıkıldı?

Depremde ölü ve yaralı sayısı son dakika gelişmeleri ile gündemdeki yerini koruyor. Asrın felaketi olarak nitelendirilen Kahramanmaraş depremi Kilis, Adana, Gaziantep, Osmaniye, Şanlıurfa, Diyarbakır, Malatya, Adıyaman ve Hatay olmak üzere toplam 10 ilde yıkıcı etki yarattı. Enkaz altında kalan vatandaşlarımızı arama kurtarma çalışmaları devam ediyor. Felaketin 5. gününde de umut dolu bekleyişler sürerken depremin bilançosu merak ediliyor. Peki, 10 Şubat Kahramanmaraş, Hatay, Malatya ve diğer illerde depremde kaç kişi öldü, yaralı sayısı kaç oldu? İşte, Kahramanmaraş depremi ölü ve yaralı sayısı son durum…

SON DAKİKA: DEPREM ÖLÜ VE YARALI SAYISI AÇIKLANDI! Kahramanmaraş depremi ölü sayısı kaç oldu, kaç kişi yaralandı, kaç bina yıkıldı?

Kahramanmaraş depremi bilançosu ağırlaşıyor. Pazarcık ve Elbistan merkezli iki yıkıcı deprem, bölgede büyük felakete yol açtı. Yüzyılın en büyük afetinde Adana, Gaziantep, Şanlıurfa, Diyarbakır, Malatya, Kilis, Osmaniye, Adıyaman ve Hatay'da yüzlerce ev yıkıldı, çok sayıda vatandaşımız göçük altında kaldı. Arama kurtarma çalışmaları felaketin 5. gününde de devam ederken yetkililer, son dakika açıklamaları ile bölgedeki son durumu kamuoyu ile paylaşıyor. Peki, Kahramanmaraş, Hatay, Malatya ve diğer illerde depremde ölü sayısı kaç oldu, kaç kişi yaralandı? AFAD son dakika açıklamaları ile deprem ölü ve yaralı sayısı son durum...

SON DAKİKA: DEPREM ÖLÜ VE YARALI SAYISI AÇIKLANDI! Kahramanmaraş depremi ölü sayısı kaç oldu, kaç kişi yaralandı, kaç bina yıkıldı?

SON DAKİKA: KAHRAMANMARAŞ DEPREMİ BİLANÇOSU | DEPREM ÖLÜ SAYISI KAÇ OLDU?

Deprem bölgesinden son dakika gelişmeleri gelmeye devam ediyor. Kahramanmaraş merkezli depremlerde ölü ve yaralı sayısı sürekli güncelleniyor.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, "asrın felaketi" olarak nitelenen Kahramanmaraş merkezli depremlerde 17 bin 674 kişinin hayatını kaybettiğini, 72 bin 879 kişinin yaralandığını açıkladı.

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SON DAKİKA: DEPREM ÖLÜ VE YARALI SAYISI AÇIKLANDI! Kahramanmaraş depremi ölü sayısı kaç oldu, kaç kişi yaralandı, kaç bina yıkıldı?

9 Şubat Perşembe saat 23.37 itibarıyla güncel veriler;

CAN KAYBI SAYISI – 17 bin 674

YARALI SAYISI - 72 bin 879

SON DAKİKA: DEPREM ÖLÜ VE YARALI SAYISI AÇIKLANDI! Kahramanmaraş depremi ölü sayısı kaç oldu, kaç kişi yaralandı, kaç bina yıkıldı?

DEPREM BÜYÜK BİR YIKIMA YOL AÇTI

6 Şubat Pazartesi günü Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesinde saat 4.17'de 7,7; Elbistan ilçesinde saat 13.24'te 7,6 büyüklüğünde deprem olurken, Gaziantep'te de büyüklükleri 6,4 ile 6,5 olan iki deprem meydana geldi.

Depremler Gaziantep, Şanlıurfa, Diyarbakır, Adana, Adıyaman, Osmaniye, Hatay, Kilis ve Malatya'da hissedildi. Büyük yıkıma yol açan depremin görüntüleri, oluşan inanılmaz hasarın boyutunu gözler önüne serdi.

SON DAKİKA: DEPREM ÖLÜ VE YARALI SAYISI AÇIKLANDI! Kahramanmaraş depremi ölü sayısı kaç oldu, kaç kişi yaralandı, kaç bina yıkıldı?

AFAD başta olmak üzere birçok arama kurtarma ekibi, asker ve itfaiye eri felaketin 5. Gününde de arama kurtarma çalışmalarına devam ediyor. Saatler geçtikçe bilanço da artıyor.

Buna göre Kahramanmaraş, Malatya, Gaziantep, Hatay, Adana, Kilis, Adıyaman, Diyarbakır, Şanlıurfa, Osmaniye'de olmak üzere şimdiye kadar 17 bin 674 vatandaşımız hayatını kaybetti.

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