Depremde ölü ve yaralı sayısı son dakika gelişmeleri ile gündemdeki yerini koruyor. Asrın felaketi olarak nitelendirilen Kahramanmaraş depremi Kilis, Adana, Gaziantep, Osmaniye, Şanlıurfa, Diyarbakır, Malatya, Adıyaman ve Hatay olmak üzere toplam 10 ilde yıkıcı etki yarattı. Enkaz altında kalan vatandaşlarımızı arama kurtarma çalışmaları devam ediyor. Felaketin 5. gününde de umut dolu bekleyişler sürerken depremin bilançosu merak ediliyor. Peki, 10 Şubat Kahramanmaraş, Hatay, Malatya ve diğer illerde depremde kaç kişi öldü, yaralı sayısı kaç oldu? İşte, Kahramanmaraş depremi ölü ve yaralı sayısı son durum…