AFAD başta olmak üzere birçok arama kurtarma ekibi, asker ve itfaiye eri felaketin 5. Gününde de arama kurtarma çalışmalarına devam ediyor. Saatler geçtikçe bilanço da artıyor.

Buna göre Kahramanmaraş, Malatya, Gaziantep, Hatay, Adana, Kilis, Adıyaman, Diyarbakır, Şanlıurfa, Osmaniye'de olmak üzere şimdiye kadar 17 bin 674 vatandaşımız hayatını kaybetti.