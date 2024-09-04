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Giriş Tarihi: 04.09.2024 11:38 Güncelleme Tarihi: 04.09.2024 11:53

SON DAKİKA | Dilan Polat ve Engin Polat'tan pes dedirten sözler: Hakimin sorusuna şaşırtan cevap!

Son dakika haberi: Geçtiğimiz günlerde tahliye olan Dilan Polat ve cezaevinde tutukluluğu devam eden Engin Polat dahil 28 sanığın yargılanmasına bugün başlandı. İstanbul Anadolu 2. Asliye Ceza Mahkemesi'ndeki davanın ilk celsesi, saat 10.00 itibarıyla İstanbul Anadolu Adliyesi Konferans Salonu'nda başladı. Mahkemede Engin Polat'ın hakimin sorusuna verdiği cevap şaşırttı. Dilan Polat ortaokul mezunu olduğunu, işsiz olduğunu ve güncel olarak hiçbir geliri olmadığını söylerken tutuklu sanık Engin Polat ise lise mezunu olduğunu, işsiz olduğunu ve hiçbir maddi kazancının olmadığını dile getirdi. İşte Türkiye'nin merak ettiği davadaki yeni gelişmeler...

SEDA NUR GÜNAYDIN
SON DAKİKA | Dilan Polat ve Engin Polat’tan pes dedirten sözler: Hakimin sorusuna şaşırtan cevap!

Son dakika haberi... Kara para akladıkları iddiasıyla haklarında farklı suçlardan 40'ar yıla kadar hapis istenen Dilan ve Engin Polat çiftinin yargılanmasına başlandı. Duruşmaya Dilan Polat'ın da aralarında bulunduğu tutuksuz sanıklar katılırken Engin Polat dahil 4 tutuklu sanık cezaevinden getirildi. Davanın ilk celsesinin 6 Eylül Cuma günü sonlanması beklenirken bugün sanıklar tek tek hakim karşısında savunmalarını yapacak.

SON DAKİKA | Dilan Polat ve Engin Polat’tan pes dedirten sözler: Hakimin sorusuna şaşırtan cevap!

Kara para akladıkları iddiasıyla İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosu tarafından Dilan ve Engin Polat'ın da aralarında olduğu 28 şüpheli hakkında 75 sayfalık iddianame düzenlenmişti.

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SON DAKİKA | Dilan Polat ve Engin Polat’tan pes dedirten sözler: Hakimin sorusuna şaşırtan cevap!

Savcılık, Polat çiftinin 'suç işlemek amacıyla örgüt kurma yönetme', 'suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama' ve '7258 Sayılı Futbol Ve Diğer Spor Müsabakalarında Bahis Ve Şans Oyunları Düzenlenmesi Hakkında Kanun'a muhalefet' suçlarından ayrı ayrı 40'ar yıla kadar hapsini istemişti.

SON DAKİKA | Dilan Polat ve Engin Polat’tan pes dedirten sözler: Hakimin sorusuna şaşırtan cevap!

POLATLAR HAKİM KARŞISINDA

Geçtiğimiz günlerde tahliye olan Dilan Polat ve cezaevinde tutukluluğu devam eden Engin Polat dahil 28 sanığın yargılanmasına bugün başlandı.

SON DAKİKA | Dilan Polat ve Engin Polat’tan pes dedirten sözler: Hakimin sorusuna şaşırtan cevap!

İstanbul Anadolu 2. Asliye Ceza Mahkemesi'ndeki davanın ilk celsesi, saat 10.00 itibarıyla İstanbul Anadolu Adliyesi Konferans Salonu'nda başladı.

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