Giriş Tarihi: 04.09.2024 11:38
Güncelleme Tarihi: 04.09.2024
11:53
SON DAKİKA | Dilan Polat ve Engin Polat'tan pes dedirten sözler: Hakimin sorusuna şaşırtan cevap!
Son dakika haberi: Geçtiğimiz günlerde tahliye olan Dilan Polat ve cezaevinde tutukluluğu devam eden Engin Polat dahil 28 sanığın yargılanmasına bugün başlandı. İstanbul Anadolu 2. Asliye Ceza Mahkemesi'ndeki davanın ilk celsesi, saat 10.00 itibarıyla İstanbul Anadolu Adliyesi Konferans Salonu'nda başladı. Mahkemede Engin Polat'ın hakimin sorusuna verdiği cevap şaşırttı. Dilan Polat ortaokul mezunu olduğunu, işsiz olduğunu ve güncel olarak hiçbir geliri olmadığını söylerken tutuklu sanık Engin Polat ise lise mezunu olduğunu, işsiz olduğunu ve hiçbir maddi kazancının olmadığını dile getirdi. İşte Türkiye'nin merak ettiği davadaki yeni gelişmeler...