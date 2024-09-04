SON DAKİKA | Dilan Polat ve Engin Polat’tan pes dedirten sözler: Hakimin sorusuna şaşırtan cevap!

Kara para akladıkları iddiasıyla İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosu tarafından Dilan ve Engin Polat'ın da aralarında olduğu 28 şüpheli hakkında 75 sayfalık iddianame düzenlenmişti.