SON DAKİKA… Diş ağrısı hayatını kabusa çevirdi! Özel klinikte 25 dişi birden çekildi: 2 yıldır ekmek bile yemiyor…
Giriş Tarihi: 24.04.2026 11:49
SON DAKİKA… Sivas'ta Gülbeyaz Çelikdemir yaşadığı diş ağrısı nedeniyle gittiği hastanede tanımadığı kişinin önerisini dinledi! Başvurduğu diş kliniğinde 25 dişi birden çekilen Çelikdemir'in çenesinde iltihap oluştu, çene etleri çekildi, ağzından iki farklı operasyon geçirdi. 2 yıldır sıvı gıdalarda beslendiğini söyleyen talihsiz kadın yardım istedi.