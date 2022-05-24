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Haberler Yaşam SON DAKİKA | Diş hekimi Şeyma Biran'ın katili ilk kez konuştu: Dişlerime baktı ve…
Giriş Tarihi: 24.05.2022 15:14 Güncelleme Tarihi: 24.05.2022 15:14

SON DAKİKA | Diş hekimi Şeyma Biran'ın katili ilk kez konuştu: Dişlerime baktı ve…

Son dakika haberleri: Korkunç olay geçtiğimiz günlerde İstanbul Kadıköy'de yaşanmıştı. Muayenehanesinde esrarengiz bir şekilde öldürülen diş hekimi Şeyma Biran'ın psikolojik sorunları olan ve ilk kez gelen hastası Ziya E. tarafından öldürüldüğü ortaya çıktı. Katil sorgusunda vahşeti şu sözlerle anlattı…

Yunus Emre KAVAK
SON DAKİKA | Diş hekimi Şeyma Biran’ın katili ilk kez konuştu: Dişlerime baktı ve…

Son dakika haberi: İstanbul Kadıköy Caferağa Mahallesi General Asım Gündüz Caddesi'ndeki muayenehanesinde diş hekimi Şeyma Biran(64), 3 gün önce bıçakla öldürülmüş halde bulundu.

SON DAKİKA | Diş hekimi Şeyma Biran’ın katili ilk kez konuştu: Dişlerime baktı ve…

Olayın ardından çalışma başlatan Kadıköy İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ve Cinayet Büro Amirliği ekipleri, çevredeki güvenlik kameralarını tek tek inceledi. İncelenen görüntülerde bir kişinin 20 Mayıs günü saat 16.36'da binadan çıktıktan sonra koşarak hızla uzaklaştığı görüldü.

Diş hekimi Şeyma Biran öldürülmüştü: Esrarengiz cinayette yeni detay! | Video

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SON DAKİKA | Diş hekimi Şeyma Biran’ın katili ilk kez konuştu: Dişlerime baktı ve…

POLİS ŞEYMA BİRAN'IN KATİLİNİ ADIM ADIM TAKİP ETTİ

Kadıköy Asayiş Büro Ekipleri şüphelendikleri şahsı yaklaşık 200 saat boyunca kamera görüntüsü izleyerek adım adım takip etti. Tanınmamak için maske takıp tıraş olan şüphelinin kimliği uzun uğraşlar sonucunda tespit edildi.

SON DAKİKA | Diş hekimi Şeyma Biran’ın katili ilk kez konuştu: Dişlerime baktı ve…

Kimliği tespit edilen şüphelinin Rasimpaşa Mahallesi, Macit Erbudak Sokak'taki evine polis bugün operasyon düzenledi. Operasyonda Ziya E. yakalanarak gözaltına alındı.

SON DAKİKA | Diş hekimi Şeyma Biran’ın katili ilk kez konuştu: Dişlerime baktı ve…

İÇERİYE GİRDİM TEKTİ…

Şüphelinin psikolojik sorunları olduğu öne sürülürken diş hekimi Şeyma Biran'ı hiç tanımadığı ilk kez karşılaştığı öğrenildi.

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