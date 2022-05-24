SON DAKİKA | Diş hekimi Şeyma Biran’ın katili ilk kez konuştu: Dişlerime baktı ve…

POLİS ŞEYMA BİRAN'IN KATİLİNİ ADIM ADIM TAKİP ETTİ

Kadıköy Asayiş Büro Ekipleri şüphelendikleri şahsı yaklaşık 200 saat boyunca kamera görüntüsü izleyerek adım adım takip etti. Tanınmamak için maske takıp tıraş olan şüphelinin kimliği uzun uğraşlar sonucunda tespit edildi.