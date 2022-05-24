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SON DAKİKA | Diş hekimi Şeyma Biran'ın katili ilk kez konuştu: Dişlerime baktı ve…
Giriş Tarihi: 24.05.2022 15:14
Güncelleme Tarihi: 24.05.2022
15:14
SON DAKİKA | Diş hekimi Şeyma Biran'ın katili ilk kez konuştu: Dişlerime baktı ve…
Son dakika haberleri: Korkunç olay geçtiğimiz günlerde İstanbul Kadıköy'de yaşanmıştı. Muayenehanesinde esrarengiz bir şekilde öldürülen diş hekimi Şeyma Biran'ın psikolojik sorunları olan ve ilk kez gelen hastası Ziya E. tarafından öldürüldüğü ortaya çıktı. Katil sorgusunda vahşeti şu sözlerle anlattı…