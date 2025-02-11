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SON DAKİKA... Domuz gribi can aldı: 32 yaşındaki hemşire Minecan Tek’ten kahreden haber!
Giriş Tarihi: 11.02.2025 15:05
Güncelleme Tarihi: 11.02.2025
15:05
SON DAKİKA... Domuz gribi can aldı: 32 yaşındaki hemşire Minecan Tek’ten kahreden haber!
Türkiye'de 2010'lu yıllarda yaşamı tehdit eden ve domuz gribi olarak da bilinen H1N1 influenza virüsü can aldı. Amasya Üniversitesi Sabuncuoğlu Şerefeddin Eğitim Araştırma Hastanesi hemşiresi Minecan Tek, geçtiğimiz günlerde inflenza virüsü nedeniyle tedavi altına alındı. 5 gündür yaşam savaşı veren Minecan Tek kurtarılamadı.