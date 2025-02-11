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Haberler Yaşam SON DAKİKA... Domuz gribi can aldı: 32 yaşındaki hemşire Minecan Tek’ten kahreden haber!
Giriş Tarihi: 11.02.2025 15:05 Güncelleme Tarihi: 11.02.2025 15:05

SON DAKİKA... Domuz gribi can aldı: 32 yaşındaki hemşire Minecan Tek’ten kahreden haber!

Türkiye'de 2010'lu yıllarda yaşamı tehdit eden ve domuz gribi olarak da bilinen H1N1 influenza virüsü can aldı. Amasya Üniversitesi Sabuncuoğlu Şerefeddin Eğitim Araştırma Hastanesi hemşiresi Minecan Tek, geçtiğimiz günlerde inflenza virüsü nedeniyle tedavi altına alındı. 5 gündür yaşam savaşı veren Minecan Tek kurtarılamadı.

SERKAN ATICI
SON DAKİKA... Domuz gribi can aldı: 32 yaşındaki hemşire Minecan Tek’ten kahreden haber!

2010'lu yıllarda Türkiye'de yaşamı tehdit eden ve domuz gribi olarak da bilinen H1N1 influenza virüsü, yeniden can aldı.

SON DAKİKA... Domuz gribi can aldı: 32 yaşındaki hemşire Minecan Tek’ten kahreden haber!

Amasya Üniversitesi Sabuncuoğlu Şerefeddin Eğitim Araştırma Hastanesi hemşiresi Minecan Tek, geçtiğimiz günlerde inflenza virüsü nedeniyle gribal semptomların başladığı domuz gribine yenik düştü.

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SON DAKİKA... Domuz gribi can aldı: 32 yaşındaki hemşire Minecan Tek’ten kahreden haber!

Hastane yönetiminden edinilen bilgiye göre 32 yaşındaki genç hemşire, 6 Şubat Perşembe günü rahatsızlandı. Gribal semptomların görüldüğü sağlık çalışanının durumu pazar günü daha da kötüleşti. Çalıştığı hastanenin acil servis bölümüne başvuran 32 yaşındaki Minecan Tek, kalp yetmezliği semptomları görülmesi üzerine acil olarak yoğun bakıma alındı. Yoğun bakımda durumu daha da ilerleyen genç hemşire, 11 Şubat Salı günü tüm müdahalelere rağmen domuz gribine yenik düşerek hayatını kaybetti.

SON DAKİKA... Domuz gribi can aldı: 32 yaşındaki hemşire Minecan Tek’ten kahreden haber!

Hayatını kaybeden 32 yaşındaki sağlık çalışanı, hastane bahçesinde düzenlenen törenin ardından son yolculuğuna uğurlandı. Hastane bahçesinde genç hemşire için düzenlenen cenaze törenine; hayatını kaybeden 32 yaşındaki Minecan Tek'in yakınları, Amasya Belediye Başkanı Turgay Sevindi, İl Sağlık Müdürü Dr. Dursun Koç, Hastane başhekimi Dr. Öğretim Üyesi Volkan Taşova ve çalışma arkadaşları katıldı.

SON DAKİKA... Domuz gribi can aldı: 32 yaşındaki hemşire Minecan Tek’ten kahreden haber!

ÇALIŞMA ARKADAŞI GÖZYAŞLARINA BOĞULDU

Törende konuşan Amasya Üniversitesi Sabuncuoğlu Şerefeddin Eğitim Araştırma Hastanesi Başhekimi Dr. Öğretim Üyesi Volkan Taşova, "Maalesef Perşembe günü influenza virüsü nedeniyle gribal semptomlarla başlayan hemşire hanım Pazar günü biraz durumu kötüleşmesi üzerine hastanemiz acil servisine başvuruyor. Burada yapılan kontrollerde gribin kardiyak problemlere bağlı kalp yetmezliği gelişmeye başladığı teşhisiyle acil bir şekilde yoğun bakıma kaldırılıyor ve hızlı bir şekilde tablosu kötüleşiyor.

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