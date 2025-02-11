SON DAKİKA... Domuz gribi can aldı: 32 yaşındaki hemşire Minecan Tek’ten kahreden haber!

Hastane yönetiminden edinilen bilgiye göre 32 yaşındaki genç hemşire, 6 Şubat Perşembe günü rahatsızlandı. Gribal semptomların görüldüğü sağlık çalışanının durumu pazar günü daha da kötüleşti. Çalıştığı hastanenin acil servis bölümüne başvuran 32 yaşındaki Minecan Tek, kalp yetmezliği semptomları görülmesi üzerine acil olarak yoğun bakıma alındı. Yoğun bakımda durumu daha da ilerleyen genç hemşire, 11 Şubat Salı günü tüm müdahalelere rağmen domuz gribine yenik düşerek hayatını kaybetti.