SON DAKİKA… Edanur Gezer İBB’nin ihmali sonucu hayatını kaybetmişti: Sanıklardan pişkin savunma!

"OLAY SAHADA YAŞANMIŞTIR, GÖREVİM DIŞINDA"

Duruşmada savunması sorulan İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı İstanbul Ağaç ve Peyzaj A.Ş. Genel Müdürü sanık Ali Sukas, "Aleyhime olan raporları reddediyorum. Duruşmanın adil bir şekilde ilerleyeceğinden şüphem yok. Yavrumuza rahmet diliyorum, keşke yaşanmasaydı. Suçlamayı kabul etmiyorum. 4 bin kişi Ağaç ve Peyzaj A.Ş.' de çalışmaktadır. Benim görevim bütçe yönetimi, strateji planlamasıdır. Olay sahada yaşanmıştır. Genel müdür olarak görevim denetim ve gözetimdir, bunu da yaptığıma inanıyorum. Zarar varsa gidermek istiyorum" dedi.