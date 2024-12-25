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SON DAKİKA… Edanur Gezer İBB’nin ihmali sonucu hayatını kaybetmişti: Sanıklardan pişkin savunma!
Giriş Tarihi: 25.12.2024 14:31
Güncelleme Tarihi: 25.12.2024
14:35
SON DAKİKA… Edanur Gezer İBB’nin ihmali sonucu hayatını kaybetmişti: Sanıklardan pişkin savunma!
SON DAKİKA… İstanbul Küçükçekmece'de 5 yaşındaki Edanur Gezer, İstanbul Büyükşehir Belediyesi ekiplerince açılan çukura düşerek hayatını kaybetti. Talihsiz kızın ölümüne ilişkin 10 sanığın 'taksirle ölüme neden olma' suçundan 6 yıla kadar hapsi istendi. Duruşmada söz alan İBB Park ve Bahçeler Şube Müdürlüğü Teknik Müdür Yardımcısı Erman Uzun'un savunması pes dedirtti!