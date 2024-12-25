Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Yaşam SON DAKİKA… Edanur Gezer İBB’nin ihmali sonucu hayatını kaybetmişti: Sanıklardan pişkin savunma!
Giriş Tarihi: 25.12.2024 14:31 Güncelleme Tarihi: 25.12.2024 14:35

SON DAKİKA… Edanur Gezer İBB’nin ihmali sonucu hayatını kaybetmişti: Sanıklardan pişkin savunma!

SON DAKİKA… İstanbul Küçükçekmece'de 5 yaşındaki Edanur Gezer, İstanbul Büyükşehir Belediyesi ekiplerince açılan çukura düşerek hayatını kaybetti. Talihsiz kızın ölümüne ilişkin 10 sanığın 'taksirle ölüme neden olma' suçundan 6 yıla kadar hapsi istendi. Duruşmada söz alan İBB Park ve Bahçeler Şube Müdürlüğü Teknik Müdür Yardımcısı Erman Uzun'un savunması pes dedirtti!

HUZEYFE ATICI
SON DAKİKA… Edanur Gezer İBB’nin ihmali sonucu hayatını kaybetmişti: Sanıklardan pişkin savunma!

İstanbul Küçükçekmece'de bir parkta İstanbul Büyükşehir Belediyesi ekiplerince açılan çukura düşerek hayatını kaybeden 5 yaşındaki Edanur Gezer'in ölümüne ilişkin Küçükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma tamamlanarak iddianame hazırlanmıştı.

SON DAKİKA… Edanur Gezer İBB’nin ihmali sonucu hayatını kaybetmişti: Sanıklardan pişkin savunma!

10 SANIK HAKKINDA İDDİANAME HAZIRLANDI

İddianamede İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı İstanbul Ağaç ve Peyzaj A.Ş. Genel Müdürü Ali Sukas, Avrupa Yakası Park ve Bahçeler Şube Müdürü Ziya Duman, Avrupa Yakası Yeşil Alan Uygulama Müdürü Barış Şişman, Avrupa Yakası Yeşil Alan Uygulama 2. Bölge Şefi Cabir Şaban, İBB Park ve Bahçeler Şube Müdürlüğü Teknik Müdür Yardımcısı Erman Uzun, tesisat ustası Fayık Cansu, tekniker Furkan Keleş, İstanbul Ağaç ve Peyzaj A.Ş.'de Teknik Genel Müdür Yardımcısı Metin Aras, İstanbul Ağaç ve Peyzaj A.Ş.'de iş makinesi operatörü Sezai Ayhan ve İBB Park ve Bahçeler Şube Müdürlüğü Küçükçekmece Bölge Şefi Turan Yaman'ın 'taksirle ölüme neden olma' suçundan 2 yıldan 6 yıla kadar hapisle cezalandırılmaları talep edilmişti.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
SON DAKİKA… Edanur Gezer İBB’nin ihmali sonucu hayatını kaybetmişti: Sanıklardan pişkin savunma!

SANIKLARIN YARGILANMASINA BAŞLANDI

Hazırlanan iddianame kapsamında sanıkların yargılanmalarına başlandı. Küçükçekmece 26. Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmada, 9 tutuksuz sanık hazır bulundu. Duruşmaya taraf avukatları da katıldı. Öte yandan hayatını kaybeden Edanur Gezer'in babası Emrah Boduk tutuklu olması nedeniyle cezaevinden SEGBİS sistemi ile hazır edildi.

SON DAKİKA… Edanur Gezer İBB’nin ihmali sonucu hayatını kaybetmişti: Sanıklardan pişkin savunma!

"OLAY SAHADA YAŞANMIŞTIR, GÖREVİM DIŞINDA"

Duruşmada savunması sorulan İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı İstanbul Ağaç ve Peyzaj A.Ş. Genel Müdürü sanık Ali Sukas, "Aleyhime olan raporları reddediyorum. Duruşmanın adil bir şekilde ilerleyeceğinden şüphem yok. Yavrumuza rahmet diliyorum, keşke yaşanmasaydı. Suçlamayı kabul etmiyorum. 4 bin kişi Ağaç ve Peyzaj A.Ş.' de çalışmaktadır. Benim görevim bütçe yönetimi, strateji planlamasıdır. Olay sahada yaşanmıştır. Genel müdür olarak görevim denetim ve gözetimdir, bunu da yaptığıma inanıyorum. Zarar varsa gidermek istiyorum" dedi.

SON DAKİKA… Edanur Gezer İBB’nin ihmali sonucu hayatını kaybetmişti: Sanıklardan pişkin savunma!

Müşteki avukatının "Denetim ve gözetim sorumluluğunuzu nasıl yerine getiriyorsunuz?" sorusu üzerine sanık Sukas, "İş başı ve iş sağlığı eğitimleri çalışanlara öğretilir. Risk analizi raporları vardır. Hangi olayda hangi tedbirin nasıl alınacağı belirlenmiştir" ifadelerini kullandı.

SON DAKİKA