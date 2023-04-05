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Haberler Yaşam SON DAKİKA | Elazığ'da 6 kişi ölü bulunmuştu! Aile katliamından korkunç detay: Yataklarında uyurken…
Giriş Tarihi: 05.04.2023 19:07 Güncelleme Tarihi: 05.04.2023 19:09

SON DAKİKA | Elazığ'da 6 kişi ölü bulunmuştu! Aile katliamından korkunç detay: Yataklarında uyurken…

Son dakika haberi… Elazığ'da geçtiğimiz günlerde kan donduran bir olay meydana gelmişti. Yaşanan aile katliamında Öğretmen Hüseyin Fırat, aile üyesi 5 kişiyi pompalı tüfekle öldürdükten sonra intihar etti. Türkiye'nin konuştuğu vahşette korkunç detaylar da ortaya çıktı...

SON DAKİKA | Elazığ’da 6 kişi ölü bulunmuştu! Aile katliamından korkunç detay: Yataklarında uyurken…

Son dakika haberi… Korkunç olay, geçen hafta çarşamba günü merkez Salıbaba Mahallesi Ümran Sokak'ta meydana geldi.

SON DAKİKA | Elazığ’da 6 kişi ölü bulunmuştu! Aile katliamından korkunç detay: Yataklarında uyurken…

POMPELİ TÜFEKLE DEHŞET SAÇTI

Edinilen bilgilere göre, öğretmen Hüseyin Fırat ile ailesi arasında tartışma çıktı. Tartışma sonrası evden çıkan ve bir süre sonra geri dönen Hüseyin Fırat, yanında getirdiği pompalı tüfekle dehşet saçtı.

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SON DAKİKA | Elazığ’da 6 kişi ölü bulunmuştu! Aile katliamından korkunç detay: Yataklarında uyurken…

AİLESİNİ KATLETTİ

Hüseyin Fırat, babası Cuma Ali, annesi Zeynep, kardeşi Remziye ve engelli kardeşleri Yusuf ve Mesut'u vurarak öldürdükten sonra silahı başına dayayarak intihar etti.

SON DAKİKA | Elazığ’da 6 kişi ölü bulunmuştu! Aile katliamından korkunç detay: Yataklarında uyurken…

6 kişinin cansız bedenleri, iki savcının incelemesinin ardından otopsi yapılmak üzere Fırat Üniversitesi Hastanesi morguna kaldırıldı.

SON DAKİKA | Elazığ’da 6 kişi ölü bulunmuştu! Aile katliamından korkunç detay: Yataklarında uyurken…

Fırat Üniversitesi Hastanesinde otopsileri tamamlanan 6 kişilik ailenin cansız bedenleri Asri Mezarlığı'na defnedildi.

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