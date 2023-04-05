Haberler Yaşam SON DAKİKA | Elazığ'da 6 kişi ölü bulunmuştu! Aile katliamından korkunç detay: Yataklarında uyurken…

Giriş Tarihi: 05.04.2023 19:07 Güncelleme Tarihi: 05.04.2023 19:09

SON DAKİKA | Elazığ'da 6 kişi ölü bulunmuştu! Aile katliamından korkunç detay: Yataklarında uyurken…

Son dakika haberi… Elazığ'da geçtiğimiz günlerde kan donduran bir olay meydana gelmişti. Yaşanan aile katliamında Öğretmen Hüseyin Fırat, aile üyesi 5 kişiyi pompalı tüfekle öldürdükten sonra intihar etti. Türkiye'nin konuştuğu vahşette korkunç detaylar da ortaya çıktı...