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SON DAKİKA | Elif Özkan intihar mı etti cinayete mi kurban gitti? Öldüğünde üzerindeki kıyafetler şaşırttı
Giriş Tarihi: 03.06.2026 06:37
Güncelleme Tarihi: 03.06.2026 06:39
SON DAKİKA | Elif Özkan intihar mı etti cinayete mi kurban gitti? Öldüğünde üzerindeki kıyafetler şaşırttı
Son dakika haberi: Kastamonu'da yaklaşık 1 yıl önce hayatını kaybeden 3 çocuk annesi Elif Özkan'ın ölümü kayıtlara intihar olarak geçti. Ancak ailesi, olayın cinayet olduğunu öne sürerek SABAH'a dikkat çeken iddialarda bulundu.