SON DAKİKA | Elif Özkan intihar mı etti cinayete mi kurban gitti? Öldüğünde üzerindeki kıyafetler şaşırttı

"OLAY YERİNDEKİ İP İLE BOĞAZINDAKİ İP İZLERİ ÖRTÜŞMÜYOR"



SABAH'a konuşan Elif Özkan'ın ağabeyi Orhan Karadağ; söz konusu 'namus' iddiasının yıllarca gündeme gelmediğini, Elif'in eşinin dahi olay gününe kadar böyle bir şeyden haberdar olmadığını ve hiçbir kanıt olmadığını belirtti.



