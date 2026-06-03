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Haberler Yaşam SON DAKİKA | Elif Özkan intihar mı etti cinayete mi kurban gitti? Öldüğünde üzerindeki kıyafetler şaşırttı
Giriş Tarihi: 03.06.2026 06:37 Güncelleme Tarihi: 03.06.2026 06:39

SON DAKİKA | Elif Özkan intihar mı etti cinayete mi kurban gitti? Öldüğünde üzerindeki kıyafetler şaşırttı

Son dakika haberi: Kastamonu'da yaklaşık 1 yıl önce hayatını kaybeden 3 çocuk annesi Elif Özkan'ın ölümü kayıtlara intihar olarak geçti. Ancak ailesi, olayın cinayet olduğunu öne sürerek SABAH'a dikkat çeken iddialarda bulundu.

Nazrin MALİKOVA
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SON DAKİKA | Elif Özkan intihar mı etti cinayete mi kurban gitti? Öldüğünde üzerindeki kıyafetler şaşırttı

Son dakika haberi: İddiaya göre; Hanönü'nde eşinin ailesiyle aynı binada yaşayan 15 Temmuz 2025'te Elif Özkan'ın kayınpederi ve görümcesi, gelinleri Elif'in yaklaşık 10 yıl önce bir akrabalarına sarılırken görülmesiyle ilgili kavga etti.

SON DAKİKA | Elif Özkan intihar mı etti cinayete mi kurban gitti? Öldüğünde üzerindeki kıyafetler şaşırttı

Üst katta eşi N.Ö. ile dışarı çıkmaya hazırlanan Elif Özkan bunları duyarak çatı katında yaşamına son verdi. Bu iddialara inanmayan Elif Özkan'ın ailesi, olayın intihar değil cinayet olduğunu savunarak, dosyada çok sayıda çelişki bulunduğunu söyledi.

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SON DAKİKA | Elif Özkan intihar mı etti cinayete mi kurban gitti? Öldüğünde üzerindeki kıyafetler şaşırttı

"OLAY YERİNDEKİ İP İLE BOĞAZINDAKİ İP İZLERİ ÖRTÜŞMÜYOR"

SABAH'a konuşan Elif Özkan'ın ağabeyi Orhan Karadağ; söz konusu 'namus' iddiasının yıllarca gündeme gelmediğini, Elif'in eşinin dahi olay gününe kadar böyle bir şeyden haberdar olmadığını ve hiçbir kanıt olmadığını belirtti.

SON DAKİKA | Elif Özkan intihar mı etti cinayete mi kurban gitti? Öldüğünde üzerindeki kıyafetler şaşırttı

Karadağ, kardeşinin yaşamına son verdiği iddia edilen iple, boğazındaki ip izlerinin birbiriyle örtüşmediğini vurguladı.

SON DAKİKA | Elif Özkan intihar mı etti cinayete mi kurban gitti? Öldüğünde üzerindeki kıyafetler şaşırttı

"DOSYA YENİDEN AÇILSIN"

Ağabey Karadağ; olayda Özkan'ın kayınpederi, kayınvalidesi ve eşinin birlikte hareket ettiğine inandığını belirterek, "Eşiyle dışarı çıkmaya hazırlanıyordu.

SON DAKİKA | Elif Özkan intihar mı etti cinayete mi kurban gitti? Öldüğünde üzerindeki kıyafetler şaşırttı

Evden çıkacak insan neden birkaç dakika sonra kendini assın? Kardeşim hiçbir zaman intihar edecek biri değildi." şeklinde konuştu.

SON DAKİKA | Elif Özkan intihar mı etti cinayete mi kurban gitti? Öldüğünde üzerindeki kıyafetler şaşırttı

ÜZERİNDEKİ KIYAFETLER DİKKAT ÇEKTİ

Elif Özkan'ın Temmuz sıcağında kazak giymesi de ailede ciddi bir şüpheye yol açtı.

SON DAKİKA | Elif Özkan intihar mı etti cinayete mi kurban gitti? Öldüğünde üzerindeki kıyafetler şaşırttı

Elif'in ablası Fatma Çapar, havanın sıcak olmasının yanı sıra kardeşinin hiçbir zaman bu tarz kıyafetler giymediğini, üzerindeki kıyafetlerin değiştirilmiş olabileceğini söyledi.

SON DAKİKA | Elif Özkan intihar mı etti cinayete mi kurban gitti? Öldüğünde üzerindeki kıyafetler şaşırttı

N.Ö'nün ailesinin otopsinin ardından kıyafetleri teslim alıp yakması da şüpheleri derinleştirdi.

SON DAKİKA | Elif Özkan intihar mı etti cinayete mi kurban gitti? Öldüğünde üzerindeki kıyafetler şaşırttı

Savcılığın takipsizlik kararına itiraz ettiklerini ancak sonuç alamadıklarını belirten aile, dosyanın yeniden açılmasını ve olayın tüm yönleriyle araştırılmasını talep etti.

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