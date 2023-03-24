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Giriş Tarihi: 24.03.2023 15:42 Güncelleme Tarihi: 24.03.2023 15:42

Emekli bayram ikramiyesi son dakika: 2023 Ramazan emekli bayram ikramiyesi ne kadar olacak, ne zaman yatacak, ayın kaçında?

Son dakika emekli bayram ikramiyesi belli oldu. Ramazan ayına girmemizle birlikte emekli bayram ikramiye miktarı belli oldu. Geçtiğimiz yıllarda emekliye 1100 TL tutarında bayram ikramiyesi yatmıştı. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin Bayram ikramiyesi için çalışmaların devam ettiğini düzenleme konusunda ayrıntılı çalışıldığını duyurdu. AK Parti Grup Başkanvekili Mustafa Elitaş emekli bayram ikramiyesinin zamlandığını duyurdu. Peki Ramazan emekli bayram ikramiyesi ne kadar olacak, ne zaman yatacak, ayın kaçında?

Emekli bayram ikramiyesi son dakika: 2023 Ramazan emekli bayram ikramiyesi ne kadar olacak, ne zaman yatacak, ayın kaçında?

Ramazan Bayramı için geri sayım sürerken milyonlarca emekli bayram ikramiyesi için gözünü bakanlıktan gelecek olan açıklamaya çevirdi. Senede iki kez vatandaşlara sağlanan bu ikramiyenin geçtiğimiz bayramda zamlanarak 1100 TL'ye çıktığı biliniyordu. Bu kapsamda "Emekli bayram ikramiyesi yattı mı, ne zaman yatacak, ne kadar kaç TL?" gibi birçok soru son dönemde yanıt arıyor. Ödemeler genellikle bayramdan kısa bir süre önce gerçekleştiriyor. AK Parti Grup Başkanvekili Mustafa Elitaş emekli maaş zam oranını duyurdu. Buna göre; 2023 Emekli bayram ikramiyesi ne zaman yatacak, ne kadar, zam var mı?

Emekli bayram ikramiyesi son dakika: 2023 Ramazan emekli bayram ikramiyesi ne kadar olacak, ne zaman yatacak, ayın kaçında?

EMEKLİ BAYRAM İKRAMİYESİ SON DAKİKA:

Emekliye bayram ikramiyesi 900 TL'lik artışla 2 bin TL'ye yükseldi.

Bayram ikramiyesi Ramazan ve Kutban için 2 bin TL oldu.

Emekliye 2 bayramda 4 bin TL ödenecek.

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Emekli bayram ikramiyesi son dakika: 2023 Ramazan emekli bayram ikramiyesi ne kadar olacak, ne zaman yatacak, ayın kaçında?

EMEKLİ RAMAZAN BAYRAMI İKRAMİYESİ NE KADAR OLACAK?

TÜED Derneği Başkanı Kazım Ergün, önceki gün yaptığı açıklamada emeklilere Kurban ve Ramazan bayramlarında verilen 1.100 liralık ikramiyelerin, en düşük emekli aylığı olan 5 bin 500 liraya yükseltilmesini istemişti. 2023 yılında Emekliye bayram ikramiyesi 900 TL'lik artışla 2 bin TL'ye yükseldi.

Emekli bayram ikramiyesi son dakika: 2023 Ramazan emekli bayram ikramiyesi ne kadar olacak, ne zaman yatacak, ayın kaçında?

Görüşmenin bu talep üzerine planlandığı öğrenilirken, emeklilere verilecek yeni ikramiye tutarlarının da belirlenmesi öngörülüyor. Emekli bayram ikramiyesi için masada 2000-2500 TL formülü öne çıkıyor.

Emekli bayram ikramiyesi son dakika: 2023 Ramazan emekli bayram ikramiyesi ne kadar olacak, ne zaman yatacak, ayın kaçında?

EYT'LİLER BAYRAM İKRAMİYESİ ALACAK MI?

Mart ayında emeklilik başvurusunu yapan EYT'lilerin maaşları 1 Nisan'dan geçerli olarak bağlanacak. Yani emekli bayram ikramiyesi almaya hak kazanacaklar.

Ancak maaş bağlanması demek o tarihten itibaren hak kazanacak anlamı taşıyor. Emeklilik işlemleri ne zaman biterse EYT'liler maaşlarını ve ikramiyelerini hesaplarında görecek.

Örneğin emeklilik işlemleri tamam olan SSK'lı EYT'liler 17-26 Nisan arasında Bağ-Kur'lular ise 25-28 Nisan arasında ödeme alacak.

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