Emekli bayram ikramiyesi son dakika: 2023 Ramazan emekli bayram ikramiyesi ne kadar olacak, ne zaman yatacak, ayın kaçında?

Son dakika emekli bayram ikramiyesi belli oldu. Ramazan ayına girmemizle birlikte emekli bayram ikramiye miktarı belli oldu. Geçtiğimiz yıllarda emekliye 1100 TL tutarında bayram ikramiyesi yatmıştı. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin Bayram ikramiyesi için çalışmaların devam ettiğini düzenleme konusunda ayrıntılı çalışıldığını duyurdu. AK Parti Grup Başkanvekili Mustafa Elitaş emekli bayram ikramiyesinin zamlandığını duyurdu. Peki Ramazan emekli bayram ikramiyesi ne kadar olacak, ne zaman yatacak, ayın kaçında?