Emekli bayram ikramiyesi son dakika: 2023 Ramazan emekli bayram ikramiyesi ne kadar olacak, ne zaman yatacak, ayın kaçında?

Ramazan Bayramı için geri sayım sürerken milyonlarca emekli bayram ikramiyesi için gözünü bakanlıktan gelecek olan açıklamaya çevirdi. Senede iki kez vatandaşlara sağlanan bu ikramiyenin geçtiğimiz bayramda zamlanarak 1100 TL'ye çıktığı biliniyordu. Bu kapsamda "Emekli bayram ikramiyesi yattı mı, ne zaman yatacak, ne kadar kaç TL?" gibi birçok soru son dönemde yanıt arıyor. Ödemeler genellikle bayramdan kısa bir süre önce gerçekleştiriyor. AK Parti Grup Başkanvekili Mustafa Elitaş emekli maaş zam oranını duyurdu. Buna göre; 2023 Emekli bayram ikramiyesi ne zaman yatacak, ne kadar, zam var mı?