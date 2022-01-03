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Haberler Yaşam SON DAKİKA! Emekli zammı için geri sayım sona erdi! 2022 Ocak emekli maaş zammı en yüksek, en düşük ne kadar, kaç TL olacak, ne zaman ve saat kaçta açıklanacak?
Giriş Tarihi: 03.01.2022 09:12 Güncelleme Tarihi: 03.01.2022 09:13

SON DAKİKA! Emekli zammı için geri sayım sona erdi! 2022 Ocak emekli maaş zammı en yüksek, en düşük ne kadar, kaç TL olacak, ne zaman ve saat kaçta açıklanacak?

Milyonlarca emeklinin beklediği gün geldi çattı. Emekli maaş zammı için gözler bugün açıklanacak olan enflasyon oranına çevrildi. Aralık ayına ilişkin verilerin TÜİK tarafından açıklanmasıyla beraber 2021 yılının ikinci yarısına ilişkin oran göz önüne alınarak zam oranı da netleşmiş olacak. Hal böyleyken sabah saatleriyle beraber "2022 Ocak emekli maaş zammı ne kadar, kaç TL olacak, ne zaman ve saat kaçta açıklanacak?" şeklindeki sorular yanıt aramaya başladı. Asgari ücrette uygulanan tarihi artış sonrası emeklilere uygulanacak zamma ilişkin beklentiler de oldukça yükselmişti. Peki, 2022 Ocak ayı SSK Bağkur en düşük ve en yüksek emekli maaş zammı ne kadar, kaç TL oldu, ne zaman ve saat kaçta açıklanacak? İşte konuya ilişkin son dakika haberinin detayları…

Emekli zammı için kritik gün geldi çattı! 2022 Ocak ayı SSK Bağkur en düşük ve en yüksek emekli maaş zammı ne kadar, kaç TL oldu, ne zaman ve saat kaçta açıklanacak?

Emekli maaş zammı için nefesler tutuldu ve kritik gün geldi. Son aylarda merakla beklenen oran, bugün açıklanacak olan Aralık enflasyonuyla birlikte netlik kazanacak. Hal böyle olunca sabah erken saatlerle beraber milyonlar "2022 Ocak ayı emekli maaş zammı ne kadar, kaç TL oldu, ne zaman ve saat kaçta açıklanacak?" sorularını gündeme taşıdı. Son yılların en büyük artışı bilindiği üzere asgari ücrete yapılmış ve bu zamla beraber emeklilerin zam beklentisi de büyümüştü. Buna göre; SSK Bağkur en düşük ve en yüksek emekli maaş zammı ne kadar, kaç TL oldu, ne zaman ve saat kaçta açıklanacak? İşte tüm detaylar…

Emekli zammı için kritik gün geldi çattı! 2022 Ocak ayı SSK Bağkur en düşük ve en yüksek emekli maaş zammı ne kadar, kaç TL oldu, ne zaman ve saat kaçta açıklanacak?

EMEKLİ ZAMMI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Aralık ayı enflasyon TÜİK tarafından 3 Ocak 2021 Pazartesi günü duyurulacak. Saat 10:00'da verilerin açıklanması bekleniyor.

Bu açıklama ile beraber emeklilere uygulanacak zam oranı da belli olmuş olacak. Gelişmeleri sabah.com.tr üzerinden takip edebilirsiniz...

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Emekli zammı için kritik gün geldi çattı! 2022 Ocak ayı SSK Bağkur en düşük ve en yüksek emekli maaş zammı ne kadar, kaç TL oldu, ne zaman ve saat kaçta açıklanacak?

SSK VE BAĞ-KUR EMEKLİSİ:

Maaşlar 2021'in ikinci yarısında gerçekleşen enflasyon oranında artırılacak. AA Finans Anketi'ndeki yüzde 30.05'lik 2021 yılı TÜFE tahminine göre 6 aylık enflasyon yani SSK ve Bağ-Kur'luların zammı yüzde 19.91 olacak.

Emekli zammı için kritik gün geldi çattı! 2022 Ocak ayı SSK Bağkur en düşük ve en yüksek emekli maaş zammı ne kadar, kaç TL oldu, ne zaman ve saat kaçta açıklanacak?

Buna göre en düşük emekli aylığı; çiftçilerde bin 867 liradan 2 bin 239, esnafta 2 bin 350 liradan 2 bin 818, 2000'den önce emekli olan SSK'lılarda 2 bin 624 liradan 3 bin 146, 2000'den sonra emekli olan SSK'lılarda bin 626 liradan bin 950 liraya çıkacak. Ayrıca ekstra iyileştirme de yapılacak.

Emekli zammı için kritik gün geldi çattı! 2022 Ocak ayı SSK Bağkur en düşük ve en yüksek emekli maaş zammı ne kadar, kaç TL oldu, ne zaman ve saat kaçta açıklanacak?

MEMUR:

Memur maaş katsayısına yüzde 5'lik zamma ilaveten, 2021'in ikinci yarısındaki TÜFE'nin yüzde 3'ü aşan kısmı kadar fark yansıtılacak.

6 aylık yüzde 19.91 olan TÜFE tahminine göre, yüzde 16.91 enflasyon farkı bekleniyor.

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