Milyonlarca emeklinin beklediği gün geldi çattı. Emekli maaş zammı için gözler bugün açıklanacak olan enflasyon oranına çevrildi. Aralık ayına ilişkin verilerin TÜİK tarafından açıklanmasıyla beraber 2021 yılının ikinci yarısına ilişkin oran göz önüne alınarak zam oranı da netleşmiş olacak. Hal böyleyken sabah saatleriyle beraber "2022 Ocak emekli maaş zammı ne kadar, kaç TL olacak, ne zaman ve saat kaçta açıklanacak?" şeklindeki sorular yanıt aramaya başladı. Asgari ücrette uygulanan tarihi artış sonrası emeklilere uygulanacak zamma ilişkin beklentiler de oldukça yükselmişti. Peki, 2022 Ocak ayı SSK Bağkur en düşük ve en yüksek emekli maaş zammı ne kadar, kaç TL oldu, ne zaman ve saat kaçta açıklanacak? İşte konuya ilişkin son dakika haberinin detayları…